 В Москве смертность в июле выросла в годовом исчислении на 60 процентов | Новости из Германии о России | DW | 13.08.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

В Москве смертность в июле выросла в годовом исчислении на 60 процентов

В прошлом месяце в столице РФ было зарегистрировано 17 237 смертей. Смертность от коронавируса покрывает всю избыточную смертность в июле, констатировали в департаменте здравоохранения Москвы.

В московской клинике для лечения коронавирусных больных

Смертность от коронавируса в Москве выросла в июле в годовом исчислении на 60 процентов: от последствий COVID-19 в прошлом месяце скончались 6 583 человека, сообщил департамент здравоохранения российской столицы в пятницу, 13 августа. "В июле в Москве зарегистрировано 17 237 смертей. Превышение смертности по отношению к июлю прошлого года составило 6464 случая", - отмечается в сообщении. Таким образом, рост смертности в Москве составил 60%.

В июле COVID-19 был отмечен в качестве основной или сопутствующей причины смерти в 6583 случаях. "Таким образом, смертность от коронавируса покрывает всю избыточную смертность в июле. От ковида как основной причины смерти в июле умерли 6145 человек", - говорится в сообщении департамента.

Еще 438 человек умерли от других заболеваний с сопутствующим коронавирусом. При этом COVID-19 оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений в 193 случаях. Летальность от COVID-19 в Москве составила в июле от 2,93% до 3,95%.

Рост смертности на фоне жары и нового варианта инфекции

В департаменте здравоохранения отметили, что смертность в Москве увеличилась из-за распространения нового, более агрессивного дельта-варианта коронавируса и жаркой погоды.

"Динамика связана с резким ростом заболеваемости в связи с распространением нового штамма коронавируса в июне, а также аномально жаркой погодой в городе в последние месяцы. Аномальная жара негативно влияла на тяжесть течения заболевания коронавирусом, его последствия, и привела к обострению, в первую очередь, заболеваний сердечно-сосудистой системы", - говорится в сообщении.

Смотрите также:

  • Indien Bildergalerie Coronavirus | Ahmedabad, Trauer Angehörige

    Коронавирус бушует в Индии

    Скорбь и траур по всей стране

    Пандемия коронавируса стремительно распространяется в Индии. Более 330 тысяч новых случаев заражения за сутки - пока таких показателей не было ни в одной другой стране мира. Таким образом, только за последние четверо суток в Индии были инфицированы более миллиона человек. На фото: убитые горем родственники умершего пациента с ковидом возле одной из больниц в индийском Ахмадабаде.

  • Indien Bildergalerie Coronavirus | Neu Delhi, Krankenhaus

    Коронавирус бушует в Индии

    Переполненные больницы

    Пациенты с COVID-19 ожидают своей очереди в больнице Нью-Дели. Многие лечебные учреждение в стране переполнены. "Нам остро не хватает кроватей, кислорода, лекарств, - рассказывает DW индийский врач, директор сети больниц Шухин Байай. - Мы вынуждены отказывать больным. То, что происходит в стране - это просто апокалипсис".

  • TABLEAU | Indien Coronakrise Impfungen Krematorien

    Коронавирус бушует в Индии

    Рикша вместо комнаты ожидания

    Многие больные все же добираются до медиков - но должны часами ждать возле больниц, как, к примеру, мужчина на фото в моторикше в Ахмадабаде. Ему повезло - достался дефицитный кислородный баллон. Только в Дели, по официальным данным, не хватает около 5000 коек в реанимации. В некоторых больницах кислород уже практически закончился.

  • TABLEAU | Indien Coronakrise Impfungen Krematorien

    Коронавирус бушует в Индии

    Борьба за кислород

    По всей стране родственники больных теснятся на заправочных станциях с пустыми баллонами, чтобы обеспечить своих близких кислородом (на фото: в Аллахабаде). На черном рынке он уже продается по грабительским ценам. Правительство рассматривает возможность остановки нефтеперерабатывающих и других заводов, использующих кислород в своем производстве. Вместо этого кислород будет поставляться в больницы.

  • Indien Coronavirus l Brand im Krankenhaus in Virar bei Mumbai

    Коронавирус бушует в Индии

    Пожар в реанимации

    Однажды ночью в больнице в окрестностях Мумбая вспыхнул пожар, причина его до сих пор не выяснена. Полностью сгорело отделение интенсивной терапии, погибли не менее 13 пациентов с ковидом. Пожары - не редкость в Индии, в том числе и в больницах. Зачастую они вспыхивают из-за плохого или устаревшего оборудования. Меры пожарной безопасности крайне слабы, почти нигде нет аварийных выходов.

  • Weltspiegel 23.04.2021 | Indien Coronakrise Krematorien

    Коронавирус бушует в Индии

    Перегруженные крематории

    С начала пандемии от последствий коронавируса умерло уже свыше 200 тысяч жителей Индии. Ежедневно число жертв увеличивается более чем на 2000. Единственный разрешаемый индуизмом вид похорон - кремация. Но во многих регионах страны (на фото: в Дели) крематории едва справляются с сожжением трупов.

  • Indien Coronapandemie Scheiterhaufen Krematorium

    Коронавирус бушует в Индии

    Эксперты сомневаются в официальной статистике

    Но и эта внушающая ужас официальная статистика не вызывает доверия у независимых экспертов. "Фотографии умирающих в больницах ковидных больных и кремирования тел вне крематориев, иногда прямо на тротуарах, четко показывают, что масштаб трагедии намного больше", - рассказал DW врач из Индии Ануп Сарайя. Его точку зрения подтвердили DW и специалисты индийского Университета Ашока.

  • Indien Kumbh mela in Haridwar

    Коронавирус бушует в Индии

    "Двойной мутант": индийский вариант коронавируса

    Ситуация в стране усугубляется стремительным распространением особенно заразной двойной мутации коронавируса. Из-за варианта B.1.617 многие страны запретили въезд прибывающим из Индии - в США это касается даже привитых от COVID-19. Существенно ограничен и въезд из Индии в Германию.

  • TABLEAU | Bildergalerie Indien Coronavirus | Ahmedabad, Impfzentrum

    Коронавирус бушует в Индии

    В ожидании вакцины

    В Индии живет более 1,3 миллиарда человек, но лишь мизерная часть - менее двух процентов взрослого населения - уже вакцинировано. При этом страна является одним из крупнейших производителей вакцин в мире. Но далеко не сразу индийским фармацевтическим фирмам было дано распоряжение в первую очередь удовлетворить внутренний спрос. С 1 мая вакцины должны быть доступны для всех индийцев старше 18 лет.

  • Indien Kumbh mela in Haridwar

    Коронавирус бушует в Индии

    Паломники во время пандемии

    Впрочем, эксперты видят причину быстрого распространения инфекции не только в низких темпах вакцинации: ему способствуют и массовые религиозные, политические и спортивные мероприятия по всей стране. В Кумбха Меле, обряде массового паломничества, приняли участие несколько миллионов индуистов. Во время ритуального купания в Ганге никто не носил маски и не соблюдал дистанцию.

  • Indien, Kalkutta | Parlamentswahlen Narendra Modi

    Коронавирус бушует в Индии

    Избирательная кампания вместо антивирусных мер

    Политики тоже подавали скорее плохой пример. В штате Западная Бенгалия в начале апреля прошли региональные выборы. В ходе предвыборной кампании в мегаполисе Колкате прошли массовые мероприятия с участием ведущих политиков. Присутствовал на них и премьер-министр Нарендра Моди - яблоку было негде упасть среди тысяч его сторонников.

    Автор: Томас Лачан, Евгений Жуков


Смотреть видео 04:48

Сколько на самом деле заболевших ковидом в России (23.07.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Статистика по ковиду в России: кому верить? DW Новости (23.07.2021)  

Рекордная смертность от коронавируса в России: реальная статистика выше? DW Новости (14.07.21)  

Также по теме

Themenbild -Symbolfoto:Corona Model Released! Schutzimpfung fuer Kinder und Jugendliche,Impfung. Jugendlicher (14 Jahre alt) vor Impfung, Auf dem Impfgipfel beraten Bund und Laender darueber, ob und wie schnell Minderjaehrige geimpft werden. mpfangebot fuer Kinder und Jugendliche. Impfspritze,Spritze,Impfstoff zur Injektion mit einer Kanuele. Model Released!

В Германии первой дозой от ковида привиты более миллиона детей старше 12 лет 10.08.2021

Более 22 процентов всех детей и подростков в Германии от 12 до 17 лет получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса. Власти страны намерены расширить возможности для вакцинации этой возрастной группы.

People wait in line for a COVID-19 vaccine at a vaccination center in Gostinny Dvora huge exhibition place in Moscow, Russia, Monday, July 12, 2021, the banner, center, reads Let's win COVID-19 together!. Russia has been facing a sharp rise of contagions in recent weeks, with daily new infections increasing from around 9,000 in early June to over 25,000 on Friday. (AP Photo/Pavel Golovkin)

COVID-19: в России второй день подряд - пиковый прирост смертей 13.08.2021

За сутки в России умерли 815 больных COVID-19. Больше всего новых смертей среди зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 - в Москве.

Coronavirus - Mon Jan 4, 2021. Professor Andrew Pollard, Director of the Oxford Vaccine Group, and a professor of paediatric infection and immunity receives the Oxford University/AstraZeneca COVID-19 vaccine from nurse Sam Foster at the Churchill Hospital in Oxford as the NHS ramps up its vaccination programme with 530,000 doses of the newly approved jab available for rollout across the UK. Picture date: Monday January 4, 2021. Six hospital trusts will be the first to administer the vaccine before the bulk of supplies are sent to hundreds of GP-led services. See PA story HEALTH Coronavirus Vaccine. Photo credit should read: Steve Parsons/PA Wire URN:57384396

Британский ученый назвал невозможным коллективный иммунитет от COVID-19 11.08.2021

Штамм "дельта" будет заражать и тех, кто привился. Он делает невозможным формирование коллективного иммунитета у населения, заявил директор группы Оксфорда по разработке вакцины Эндрю Поллард.

Реклама

Самые читаемые

Гражданский форум ЕС-Россия призвал Москву прекратить поддержку Лукашенко  

Кто из политзаключенных Беларуси просит о помиловании, а кто нет  

Чем ответит Лукашенко на новые санкции Запада?  