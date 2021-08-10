В Москве смертность в июле выросла в годовом исчислении на 60 процентов

Смертность от коронавируса в Москве выросла в июле в годовом исчислении на 60 процентов: от последствий COVID-19 в прошлом месяце скончались 6 583 человека, сообщил департамент здравоохранения российской столицы в пятницу, 13 августа. "В июле в Москве зарегистрировано 17 237 смертей. Превышение смертности по отношению к июлю прошлого года составило 6464 случая", - отмечается в сообщении. Таким образом, рост смертности в Москве составил 60%.

В июле COVID-19 был отмечен в качестве основной или сопутствующей причины смерти в 6583 случаях. "Таким образом, смертность от коронавируса покрывает всю избыточную смертность в июле. От ковида как основной причины смерти в июле умерли 6145 человек", - говорится в сообщении департамента.

Еще 438 человек умерли от других заболеваний с сопутствующим коронавирусом. При этом COVID-19 оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений в 193 случаях. Летальность от COVID-19 в Москве составила в июле от 2,93% до 3,95%.

Рост смертности на фоне жары и нового варианта инфекции

В департаменте здравоохранения отметили, что смертность в Москве увеличилась из-за распространения нового, более агрессивного дельта-варианта коронавируса и жаркой погоды.

"Динамика связана с резким ростом заболеваемости в связи с распространением нового штамма коронавируса в июне, а также аномально жаркой погодой в городе в последние месяцы. Аномальная жара негативно влияла на тяжесть течения заболевания коронавирусом, его последствия, и привела к обострению, в первую очередь, заболеваний сердечно-сосудистой системы", - говорится в сообщении.

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