 Десятки тысяч человек вышли на акцию протеста в Вене против локдауна | Новости из Германии о Европе | DW | 20.11.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Десятки тысяч человек вышли на акцию протеста в Вене против локдауна

С 22 ноября правительство Австрии вводит общенациональный локдаун для всех жителей страны, а с февраля в стране введут обязательную вакцинацию.

Акция протеста против новых антиковидных ограничений в Вене

Акция протеста против новых антиковидных ограничений в Вене

Десятки тысяч человек приняли участие в протестной акции в Вене против новых антиковидных мер правительства Австрии в субботу, 20 ноября. Полиция Вены оценила приблизительное число участников акции в городе в 35 тысяч человек. По данным организаторов мероприятия из правопопулистской Австрийской партии свободы, в протестах приняло участие свыше 100 тысяч человек.

Протестный марш практически полностью парализовал дорожное движение в центре Вены. Участники скандировали "Свобода", несли транспаранты, осуждающие политику властей по борьбе с коронавирусом, многие из них были без обязательных в Австрии медицинских масок FFP2. "Ситуация напряженная", - прокомментировал обстановку представитель городской полиции. Однако,нНесмотря на отдельные инциденты, когда демонстранты кидали бутылки в сотрудников полиции, акция прошла относительно спокойно. За нарушение общественного порядка было задержано 10 человек.

Новый локдаун и обязательная вакцинация

С 22 ноября правительство Австрии введет общенациональный локдаун, который распространится на всех жителей страны, включая вакцинированных и переболевших, заявил 19 ноября федеральный канцлер Австрии Александер Шалленберг. Такое решение было принято в связи с резким ростом числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это будет уже четвертый локдаун в Австрии с начала пандемии коронавируса. Покидать свой дом без уважительных на то причин будет запрещено. Все культурные и развлекательные мероприятия в стране будут отменены.

Шалленберг назвал локдаун очень тяжелым решением. Он пообещал, что новые ограничения продлятся не более 20 дней и что не позднее 13 декабря в силу снова вступит правило 2G, согласно которому большей свободой будут пользоваться вакцинированные и переболевшие граждане. Первые результаты локдауна планируется оценить через 10 дней.

Кроме того, руководство страны приняло решение, что с 1 февраля 2022 года вакцинация от коронавируса в Австрии станет обязательной. "Мы не хотим пятой волны, нам не нужна шестая и седьмая волны, вирус не уйдет, а останется", - объяснил канцлер введение новых мер.

Ситуация в Германии

Тем временем ситуация с коронавирусом в Германии ухудшается. Средний показатель распространения коронавируса в Германии растет. В субботу, 20 ноября, он составил 362,2 случая на 100 тыс. населения за семь дней, сообщили в Институте имени Роберта Коха. Этот показатель является наивысшим значением с начала пандемии.

Продолжает расти и семидневный коэффициент загруженности клиник в Германии - важнейший в стране критерий для введения антикоронавирусных ограничений. По данным на 20 ноября, он составил 5,34 на 100 тысяч населения (днем ранее - 5,30).

Немецкие политики, представляющие партии, ведущие переговоры о создании правительственной коалиции, выступают против обязательной вакцинации.

В Германии "этого (обязательной вакцинации) не будет", заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел ФРГ, социал-демократ Хайко Мас (Heiko Maas) в телевизионном интервью изданию Bild. "Потому что мы не считаем это необходимым, а также потому что мы считаем, что это трудно реализовать с точки зрения конституции страны", - отметил он.

Смотрите также:

  • Автомобили на заснеженном автобане в Северном Рейне - Вестфалии

    "Снежный локдаун" в Германии в феврале 2021 года

    В нескольких районах земель Северный Рейн - Вестфалия и Нижняя Саксония введен временный запрет на передвижение грузовых автомобилей по автобанам.

  • Снегоуборочный трамвай в Магдебурге

    "Снежный локдаун" в Германии в феврале 2021 года

    Некоторые города столкнулись с перебоями в работе общественного транспорта. Этот трамвай очищает пути в Магдебурге (земля Саксония-Анхальт).

  • Люди в метель идут по берлинскому парку

    "Снежный локдаун" в Германии в феврале 2021 года

    СМИ окрестили последствия нынешней стихии "флокдауном" (немецкое слово Flocken можно перевести как "хлопья") в свете действующего в стране до 14 февраля локдауна.

  • Снегоуборочный трактор и часы на площади Крёпке в Ганновере

    "Снежный локдаун" в Германии в феврале 2021 года

    Снегопад накрыл площадь Крёпке - одно из излюбленных мест встречи в Ганновере.

  • Поезд в земле Северный Рейн - Вестфалия

    "Снежный локдаун" в Германии в феврале 2021 года

    Железнодорожное сообщение в Германии будет существенно ограничено и 8 февраля, предупредил концерн Deutsche Bahn.

  • Пожарные автовышки у вагонов подвесной железной дороги в Вуппертале

    "Снежный локдаун" в Германии в феврале 2021 года

    В Вуппертале (Северный Рейн - Вестфалия) стихия помешала вагонам подвесной железной дороги добраться до остановки. Для освобождения пассажиров задействовали пожарные автовышки.

  • Сугробы около Фрауэнкирхе в Дрездене

    "Снежный локдаун" в Германии в феврале 2021 года

    Сугробы около Фрауэнкирхе в Дрездене (земля Саксония).

  • Мужчина с лопатой убирает снег на фоне автомобиля Volkswagen

    "Снежный локдаун" в Германии в феврале 2021 года

    На севере Баварии толщина снежного покрова в ближайшие часы может достичь 25 сантиметров, предупредила Немецкая метеорологическая служба (DWD).

  • Снег и пустые трибуны на стадионе в Билефельде

    "Снежный локдаун" в Германии в феврале 2021 года

    Снегопады привели к отмене ряда футбольных матчей, поскольку площадки не удалось расчистить. Например, в Билефельде в рамках высшего дивизиона не состоялся поединок местного клуба "Арминия" с бременским "Вердером".

  • Трактор убирает снег на острове Рюген

    "Снежный локдаун" в Германии в феврале 2021 года

    Уборка снега на острове Рюген (земля Мекленбург - Передняя Померания).

  • Последствия ледяного дождя в районе города Зиген

    "Снежный локдаун" в Германии в феврале 2021 года

    Последствия ледяного дождя в районе города Зиген (Северный Рейн - Вестфалия).

    Автор: Павел Мыльников


Смотреть видео 02:51

Австрия: имеет ли смысл локдаун для непривитых? (18.11.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

10 дней без выхода из дома: Австрия ввела локдаун для непривитых (15.11.2021)  

Рекордная смертность от коронавируса в РФ: почему катастрофа усугубляется? DW Новости (11.10.2021)   

Реклама

Самые читаемые

С глаз долой - из дома вон: почему немцы избавляются от кошек и собак  

Еврокомиссия готова к первому шагу для лишения Польши и Венгрии средств ЕС  

Ситуация на границе Беларуси и Польши: что с мигрантами будет дальше  