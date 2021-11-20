Десятки тысяч человек вышли на акцию протеста в Вене против локдауна

С 22 ноября правительство Австрии вводит общенациональный локдаун для всех жителей страны, а с февраля в стране введут обязательную вакцинацию.
Десятки тысяч человек приняли участие в протестной акции в Вене против новых антиковидных мер правительства Австрии в субботу, 20 ноября. Полиция Вены оценила приблизительное число участников акции в городе в 35 тысяч человек. По данным организаторов мероприятия из правопопулистской Австрийской партии свободы, в протестах приняло участие свыше 100 тысяч человек.
Протестный марш практически полностью парализовал дорожное движение в центре Вены. Участники скандировали "Свобода", несли транспаранты, осуждающие политику властей по борьбе с коронавирусом, многие из них были без обязательных в Австрии медицинских масок FFP2. "Ситуация напряженная", - прокомментировал обстановку представитель городской полиции. Однако,нНесмотря на отдельные инциденты, когда демонстранты кидали бутылки в сотрудников полиции, акция прошла относительно спокойно. За нарушение общественного порядка было задержано 10 человек.
С 22 ноября правительство Австрии введет общенациональный локдаун, который распространится на всех жителей страны, включая вакцинированных и переболевших, заявил 19 ноября федеральный канцлер Австрии Александер Шалленберг. Такое решение было принято в связи с резким ростом числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это будет уже четвертый локдаун в Австрии с начала пандемии коронавируса. Покидать свой дом без уважительных на то причин будет запрещено. Все культурные и развлекательные мероприятия в стране будут отменены.
Шалленберг назвал локдаун очень тяжелым решением. Он пообещал, что новые ограничения продлятся не более 20 дней и что не позднее 13 декабря в силу снова вступит правило 2G, согласно которому большей свободой будут пользоваться вакцинированные и переболевшие граждане. Первые результаты локдауна планируется оценить через 10 дней.
Кроме того, руководство страны приняло решение, что с 1 февраля 2022 года вакцинация от коронавируса в Австрии станет обязательной. "Мы не хотим пятой волны, нам не нужна шестая и седьмая волны, вирус не уйдет, а останется", - объяснил канцлер введение новых мер.
Тем временем ситуация с коронавирусом в Германии ухудшается. Средний показатель распространения коронавируса в Германии растет. В субботу, 20 ноября, он составил 362,2 случая на 100 тыс. населения за семь дней, сообщили в Институте имени Роберта Коха. Этот показатель является наивысшим значением с начала пандемии.
Продолжает расти и семидневный коэффициент загруженности клиник в Германии - важнейший в стране критерий для введения антикоронавирусных ограничений. По данным на 20 ноября, он составил 5,34 на 100 тысяч населения (днем ранее - 5,30).
Немецкие политики, представляющие партии, ведущие переговоры о создании правительственной коалиции, выступают против обязательной вакцинации.
В Германии "этого (обязательной вакцинации) не будет", заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел ФРГ, социал-демократ Хайко Мас (Heiko Maas) в телевизионном интервью изданию Bild. "Потому что мы не считаем это необходимым, а также потому что мы считаем, что это трудно реализовать с точки зрения конституции страны", - отметил он.
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