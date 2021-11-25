Спасет ли обязательная вакцинация Германию от нового локдауна?

Что делать, если четвертую волну коронавируса не удается остановить? В Германии уже никаких мер не исключают, причем большинство населения настроено более решительно, чем политики.
В политическом руководстве Германии уже ничего не исключают: ни введения в стране обязательной вакцинации для всех, ни нового общенационального локдауна, ни даже того и другого одновременно.
Слишком мощной оказалась четвертая волна COVID-19, вызванная значительно более заразным дельта-вариантом коронавируса. Слишком быстро растет число пациентов в реанимационных отделениях немецких больниц. И слишком много смертей: общее число жертв пандемии в ФРГ на днях превысило знаковую отметку в 100 000. А теперь еще до Европы добралась и мутация омикрон.
Надо срочно что-то предпринять - это совершенно ясно. Спор в Германии идет сейчас лишь о том, какие меры в данный момент окажутся самыми быстродействующими. И, конечно же, встает вопрос, кто возьмет на себя политическую ответственность за их введение - и риск получить в ответ жесткую критику и даже публичные протесты как в Австрии или Нидерландах. Сделать это следовало бы новому правительству ФРГ, но оно в силу ряда процедурных причин будет приведено к присяге не раньше 6-9 декабря.
Так что же - ждать еще неделю? Или воспользоваться этой неделей, чтобы посмотреть, дает ли желаемые результаты ужесточение противоэпидемических мер с 24 ноября, в том числе введение на всех видах общественного транспорта "правила 3G": пассажир должен доказать, что он привит, переболел или протестирован (geimpft, genesen, getestet).
В Берлине решили, что медлить ни в коем случае нельзя, а потому уже во вторник 30 ноября состоится телефонная конференция премьер-министров 16 федеральных земель под руководством исполняющей обязанности канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) и ее преемника на этом посту Олафа Шольца (Olaf Scholz).
Совещание начнется в середине дня после того, как Федеральный Конституционный суд вынесет свое решение по ряду исков, поданных противниками принимавшихся в Германии общенациональных противоэпидемических мер, включая ограничения контактов и закрытие школ. Ожидается, что своим вердиктом суд очертит те границы, в рамках которых могут действовать федеральные власти, не нарушая конституционных прав граждан. Это станет отправной точкой для обсуждения - и, возможно, принятия - решений, касающихся, в частности, нового локдауна и обязательной вакцинации.
Будущий канцлер социал-демократ Олаф Шольц уже заявил, не вдаваясь, правда, в детали, что ввиду "новых драматических вызовов" будут "сделаны все дальнейшие правильные шаги" и что ничего не исключается. Понятно, что ему, с одной стороны, не хочется начинать свое канцлерство с нового жесткого торможения общественной и деловой жизни в стране. С другой стороны, он как новый лидер страны не может допустить переполненных больниц и резкого роста числа смертей как раз к рождественским праздникам через несколько недель.
Категорических противников введения обязательной вакцинации в высших политических кругах ФРГ сейчас уже почти не осталось. Но у многих вызывает сомнения целесообразность такой меры в сегодняшней ситуации. "Даже если обязательная вакцинация начала бы действовать с завтрашнего дня, было бы слишком поздно, чтобы сбить четвертую волну", - считает, например, сопредседатель Партии "зеленых" и будущий вице-канцлер Роберт Хабек (Robert Habeck).
По его мнению, сейчас куда важнее - замедлить распространение инфекции, чему способствуют и "правило 3G", и его более строгие варианты 2G и 2G+. Это когда предприятия общепита и индустрии развлечений пускают только привитых и переболевших или требуют сверх того еще и предъявление свежего ПЦР- или экспресс-теста.
Иными словами, Роберт Хабек выступает за максимально широкое применение QR-кодов. Ну, а если эти меры не переломят тренд, то "надо будет как можно быстрее ужесточать меры" и вводить уже не дифференцированные, а всеобщие ограничения контактов. Это звучит как готовность влиятельного представителя будущего правительства сразу же после вступления в должность ратовать за локдаун.
Будущему правительству ФРГ и действующим региональным властям попытался оказать посильную поддержку федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier). У него нет широких властных полномочий, но он пользуется немалым авторитетом в стране. Поэтому он пошел на довольно неординарный шаг: на страницах Bild am Sonntag, воскресного издания самой массовой немецкой бульварной газеты Bild, опубликовал обращение к читателям. Непосредственным поводом стало то, что число жертв пандемии превысило 100 000 человек.
В этой статье президент ФРГ просит читателей: "Вакцинируйтесь и обновите своевременно свою вакцинную защиту! Речь идет о вашем здоровье и о здоровье ваших сограждан! Речь идет о будущем нашей страны". Одновременно глава государства призывает: "Давайте еще раз ограничим наши контакты. Сделаем это, чтобы не пришлось вновь закрывать школы и детсады, чтобы не пришлось вновь полностью останавливать общественную жизнь. Сделаем это прежде всего для спасения человеческих жизней".
Но способны ли подобные призывы к сознательности хотя бы частично привести к желаемому эффекту? Статистически зафиксировать добровольные ограничения контактов довольно трудно, но вот свежие опросы общественного мнения и ход кампании вакцинации свидетельствуют о растущей готовности населения ФРГ поддержать усилия властей.
Так, согласно обычно весьма точному регулярному социологическому исследованию второго канала немецкого телевидения ZDF Politbarometer, к концу ноября 69% жителей Германии одобряли обязательную вакцинацию и 29% были против. А ведь всего несколько месяцев назад, в июле, соотношение было прямо противоположным: за всеобщую вакцинацию были всего 33%, а 64% высказывались против.
При этом наибольшей поддержкой предложение прививать всех от коронавируса пользуется среди сторонников трех ведущих партий Германии: ушедшего теперь в оппозицию на федеральном уровне консервативного блока ХДС/ХСС (85% его избирателей за обязательную вакцинацию), социал-демократов (83%) и "зеленых" (75%).
Несколько меньше поддержка среди избирателей оппозиционной Левой партии (64%) и электората либералов (56%), которые тоже вошли в новую трехпартийную правительственную коалицию. Только сторонники право-популистской АдГ ("Альтернатива для Германии") в большинстве своем против такой меры, хотя даже среди них 27% высказались за.
Еще более решительно жители Германии поддерживают "особо строгие ограничения для непривитых": 76% считают такие меры правильными. А целых 83% одобряют применение "правила 3G" на рабочих местах, когда в офисы или цеха пускают только привитых, переболевших или тех, кто ежедневно предъявляет отрицательный экспресс-тест (которые теперь вновь делают бесплатно).
В свою очередь, репрезентативный опрос газеты Bild дал такой результат: 73% жителей страны исходят из того, что до конца года будет объявлен новый общенациональный локдаун, 57% даже желают такой меры, 55% считают, что правительство слишком много внимания уделяет интересам непривитых. Отметим также, что за обязательную вакцинацию от коронавируса всех взрослых все активнее выступают различные предпринимательские объединения, профсоюзы, организации врачей, благотворительные общества.
На фоне таких настроений в ФРГ с середины ноября стало быстро нарастать число прививок, так что в отдельные дни укол получали по 700-850 тысяч человек в сутки. Правда, в подавляющем большинстве случаев это ревакцинация, которая набирает скорость просто стремительно: третью, бустерную дозу получили к 29 ноября уже 9,2 млн человек.
Иными словами, сейчас особенно активно прививаются наиболее пожилые немцы, первыми получавшими в начале года тогда еще дефицитные вакцины и сейчас укрепляющие свой несколько ослабевший с тех пор иммунный ответ. Это не поможет кардинально увеличить долю полностью привитых в ФРГ, которая составляет сейчас 79,1% жителей старше 18 лет (68,4% всего населения включая детей). Но это дополнительно защитит наиболее уязвимых, поскольку от коронавируса по-прежнему чаще всего умирают в возрастной группе 80+.
Так что же ждет Германию в начале декабря? Из целого ряда политических заявлений вырисовывается следующая картина: в бундесвере уже ввели обязательную вакцинацию, теперь прививаться в любом случае обяжут медицинский персонал и всех, кто ухаживает за пожилыми людьми, а также, скорее всего, профессиональных футболистов, призванных служить примером молодым людям.
Формального общенационального локдауна, возможно, и не будет, но для непривитых ужесточения действующих ограничений практически сведутся к локдауну. Бары, клубы и прочие ночные развлекательные заведения с большой долей вероятности вновь закроют, многие массовые мероприятия отменят, а футболисты, скорее всего, опять будут играть при пустых трибунах.
При этом значительное большинство немецкого общества одобрит все эти меры, кроме, разве что, одной: на вопрос ZDF Politbarometer, стоит ли в этом году по всей стране отменять рождественские базары, 49% сказали "да", но ровно столько же не захотели отказываться от более чем двухсотлетней традиции и лишать себя праздника на свежем воздухе с глинтвейном, сосисками, сладостями и покупкой всяческих безделушек.
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