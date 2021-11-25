Спасет ли обязательная вакцинация Германию от нового локдауна?

В политическом руководстве Германии уже ничего не исключают: ни введения в стране обязательной вакцинации для всех, ни нового общенационального локдауна, ни даже того и другого одновременно.

Слишком мощной оказалась четвертая волна COVID-19, вызванная значительно более заразным дельта-вариантом коронавируса. Слишком быстро растет число пациентов в реанимационных отделениях немецких больниц. И слишком много смертей: общее число жертв пандемии в ФРГ на днях превысило знаковую отметку в 100 000. А теперь еще до Европы добралась и мутация омикрон.

Ангел Меркель и Олаф Шольц срочно созывают совещание по коронавирусу

Надо срочно что-то предпринять - это совершенно ясно. Спор в Германии идет сейчас лишь о том, какие меры в данный момент окажутся самыми быстродействующими. И, конечно же, встает вопрос, кто возьмет на себя политическую ответственность за их введение - и риск получить в ответ жесткую критику и даже публичные протесты как в Австрии или Нидерландах. Сделать это следовало бы новому правительству ФРГ, но оно в силу ряда процедурных причин будет приведено к присяге не раньше 6-9 декабря.

Так что же - ждать еще неделю? Или воспользоваться этой неделей, чтобы посмотреть, дает ли желаемые результаты ужесточение противоэпидемических мер с 24 ноября, в том числе введение на всех видах общественного транспорта "правила 3G": пассажир должен доказать, что он привит, переболел или протестирован (geimpft, genesen, getestet).

Олаф Шольц и Ангела Меркель до окончательной передачи власти будут принимать решения вместе

В Берлине решили, что медлить ни в коем случае нельзя, а потому уже во вторник 30 ноября состоится телефонная конференция премьер-министров 16 федеральных земель под руководством исполняющей обязанности канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) и ее преемника на этом посту Олафа Шольца (Olaf Scholz).

Совещание начнется в середине дня после того, как Федеральный Конституционный суд вынесет свое решение по ряду исков, поданных противниками принимавшихся в Германии общенациональных противоэпидемических мер, включая ограничения контактов и закрытие школ. Ожидается, что своим вердиктом суд очертит те границы, в рамках которых могут действовать федеральные власти, не нарушая конституционных прав граждан. Это станет отправной точкой для обсуждения - и, возможно, принятия - решений, касающихся, в частности, нового локдауна и обязательной вакцинации.

Первым делом Германия должна сбить четвертую волну коронавуруса

Будущий канцлер социал-демократ Олаф Шольц уже заявил, не вдаваясь, правда, в детали, что ввиду "новых драматических вызовов" будут "сделаны все дальнейшие правильные шаги" и что ничего не исключается. Понятно, что ему, с одной стороны, не хочется начинать свое канцлерство с нового жесткого торможения общественной и деловой жизни в стране. С другой стороны, он как новый лидер страны не может допустить переполненных больниц и резкого роста числа смертей как раз к рождественским праздникам через несколько недель.

Разъяснения "правила 3G" на дверях ресторана в Бонне

Категорических противников введения обязательной вакцинации в высших политических кругах ФРГ сейчас уже почти не осталось. Но у многих вызывает сомнения целесообразность такой меры в сегодняшней ситуации. "Даже если обязательная вакцинация начала бы действовать с завтрашнего дня, было бы слишком поздно, чтобы сбить четвертую волну", - считает, например, сопредседатель Партии "зеленых" и будущий вице-канцлер Роберт Хабек (Robert Habeck).

По его мнению, сейчас куда важнее - замедлить распространение инфекции, чему способствуют и "правило 3G", и его более строгие варианты 2G и 2G+. Это когда предприятия общепита и индустрии развлечений пускают только привитых и переболевших или требуют сверх того еще и предъявление свежего ПЦР- или экспресс-теста.

Широкое применение QR-кодов и добровольное ограничение контактов

Иными словами, Роберт Хабек выступает за максимально широкое применение QR-кодов. Ну, а если эти меры не переломят тренд, то "надо будет как можно быстрее ужесточать меры" и вводить уже не дифференцированные, а всеобщие ограничения контактов. Это звучит как готовность влиятельного представителя будущего правительства сразу же после вступления в должность ратовать за локдаун.

Будущему правительству ФРГ и действующим региональным властям попытался оказать посильную поддержку федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier). У него нет широких властных полномочий, но он пользуется немалым авторитетом в стране. Поэтому он пошел на довольно неординарный шаг: на страницах Bild am Sonntag, воскресного издания самой массовой немецкой бульварной газеты Bild, опубликовал обращение к читателям. Непосредственным поводом стало то, что число жертв пандемии превысило 100 000 человек.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер

В этой статье президент ФРГ просит читателей: "Вакцинируйтесь и обновите своевременно свою вакцинную защиту! Речь идет о вашем здоровье и о здоровье ваших сограждан! Речь идет о будущем нашей страны". Одновременно глава государства призывает: "Давайте еще раз ограничим наши контакты. Сделаем это, чтобы не пришлось вновь закрывать школы и детсады, чтобы не пришлось вновь полностью останавливать общественную жизнь. Сделаем это прежде всего для спасения человеческих жизней".

Но способны ли подобные призывы к сознательности хотя бы частично привести к желаемому эффекту? Статистически зафиксировать добровольные ограничения контактов довольно трудно, но вот свежие опросы общественного мнения и ход кампании вакцинации свидетельствуют о растущей готовности населения ФРГ поддержать усилия властей.

Перелом в настроениях: немцы теперь за всеобщую вакцинацию от ковида

Так, согласно обычно весьма точному регулярному социологическому исследованию второго канала немецкого телевидения ZDF Politbarometer, к концу ноября 69% жителей Германии одобряли обязательную вакцинацию и 29% были против. А ведь всего несколько месяцев назад, в июле, соотношение было прямо противоположным: за всеобщую вакцинацию были всего 33%, а 64% высказывались против.

При этом наибольшей поддержкой предложение прививать всех от коронавируса пользуется среди сторонников трех ведущих партий Германии: ушедшего теперь в оппозицию на федеральном уровне консервативного блока ХДС/ХСС (85% его избирателей за обязательную вакцинацию), социал-демократов (83%) и "зеленых" (75%).

Мюнхен, 24 ноября 2021 года. Желающие привиться ждут открытия центра вакцинации

Несколько меньше поддержка среди избирателей оппозиционной Левой партии (64%) и электората либералов (56%), которые тоже вошли в новую трехпартийную правительственную коалицию. Только сторонники право-популистской АдГ ("Альтернатива для Германии") в большинстве своем против такой меры, хотя даже среди них 27% высказались за.

Еще более решительно жители Германии поддерживают "особо строгие ограничения для непривитых": 76% считают такие меры правильными. А целых 83% одобряют применение "правила 3G" на рабочих местах, когда в офисы или цеха пускают только привитых, переболевших или тех, кто ежедневно предъявляет отрицательный экспресс-тест (которые теперь вновь делают бесплатно).

В свою очередь, репрезентативный опрос газеты Bild дал такой результат: 73% жителей страны исходят из того, что до конца года будет объявлен новый общенациональный локдаун, 57% даже желают такой меры, 55% считают, что правительство слишком много внимания уделяет интересам непривитых. Отметим также, что за обязательную вакцинацию от коронавируса всех взрослых все активнее выступают различные предпринимательские объединения, профсоюзы, организации врачей, благотворительные общества.

В Германии набирает скорость ревакцинация

На фоне таких настроений в ФРГ с середины ноября стало быстро нарастать число прививок, так что в отдельные дни укол получали по 700-850 тысяч человек в сутки. Правда, в подавляющем большинстве случаев это ревакцинация, которая набирает скорость просто стремительно: третью, бустерную дозу получили к 29 ноября уже 9,2 млн человек.

Иными словами, сейчас особенно активно прививаются наиболее пожилые немцы, первыми получавшими в начале года тогда еще дефицитные вакцины и сейчас укрепляющие свой несколько ослабевший с тех пор иммунный ответ. Это не поможет кардинально увеличить долю полностью привитых в ФРГ, которая составляет сейчас 79,1% жителей старше 18 лет (68,4% всего населения включая детей). Но это дополнительно защитит наиболее уязвимых, поскольку от коронавируса по-прежнему чаще всего умирают в возрастной группе 80+.

На рождественский базар в Кёльне пускают по QR-кодам только привитых и переболевших

Так что же ждет Германию в начале декабря? Из целого ряда политических заявлений вырисовывается следующая картина: в бундесвере уже ввели обязательную вакцинацию, теперь прививаться в любом случае обяжут медицинский персонал и всех, кто ухаживает за пожилыми людьми, а также, скорее всего, профессиональных футболистов, призванных служить примером молодым людям.

Формального общенационального локдауна, возможно, и не будет, но для непривитых ужесточения действующих ограничений практически сведутся к локдауну. Бары, клубы и прочие ночные развлекательные заведения с большой долей вероятности вновь закроют, многие массовые мероприятия отменят, а футболисты, скорее всего, опять будут играть при пустых трибунах.

При этом значительное большинство немецкого общества одобрит все эти меры, кроме, разве что, одной: на вопрос ZDF Politbarometer, стоит ли в этом году по всей стране отменять рождественские базары, 49% сказали "да", но ровно столько же не захотели отказываться от более чем двухсотлетней традиции и лишать себя праздника на свежем воздухе с глинтвейном, сосисками, сладостями и покупкой всяческих безделушек.

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