Бундесвер объявил обязательную вакцинацию от коронавируса

Вакцинация от коронавируса станет обязательной для всех военнослужащих бундесвера. Как заявил в среду, 24 ноября, представитель министерства обороны ФРГ, военные, отказывающиеся от вакцинации, в будущем должны будут считаться с юридическими последствиями. По его словам, на сегодняшний день около 80 процентов солдат вакцинированы против COVID-19.

Для контингентов бундесвера, участвующих в международных операциях за рубежом, обязательная вакцинация действует с марта 2021 года. Министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) с весны добивалась решения распространить обязательную вакцинацию на все поздравления, но столкнулась с сопротивлением в бундестаге. 22 ноября арбитражная комиссия, наконец, достигла соглашения со всеми заинтересованными сторонами.

По информации агентства epd, до сих пор основные прививки военнослужащих бундесвера включают базовую иммунизацию против столбняка, дифтерии, полиомиелита, кори, эпидемического паротита и краснухи, а также вакцинацию от гриппа. Как отметил представитель Минобороны, солдаты проживают в казармах, на кораблях или в полевых лагерях достаточно скученно. Поэтому необходимо следить за тем, чтобы инфекционные заболевания не распространялись в воинских подразделениях.

Ситуация с распространением коронавируса в Германии

Количество новых заражений SARS-CoV-2 в Германии за прошедшую неделю впервые превысило 400 случаев на 100 тысяч жителей и, таким образом, обновляет максимум 17-й день подряд, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI) 24 ноября.

Новое число заразившихся за последние 24 часа - 66 884 человека, число скончавшихся от последствий заражения за сутки - 335 человек, общее количество летальных исходов среди пациентов с подтвержденным ковидом с начала пандемии - 99 768 случаев. Общее число случаев заболевания COVID-19 в ФРГ достигло 5 497 795 человек, из них более 4,71 млн выздоровели.

По официальным данным, в ФРГ полностью вакцинированы от коронавируса 56,5 млн человек (67,9 процента). Как минимум одну дозу вакцины получили 70,5 процента населения. 8 процентов жителей Германии получили бустерную дозу прививки.

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