Австрийцы массово протестуют против обязательной вакцинации от коронавируса

В Австрии около сорока тысяч человек вышли на улицы в субботу, 27 ноября, чтобы выразить протест против обязательной вакцинации от коронавируса, которая должна начаться в стране в феврале 2022 года.

Самая массовая протестная акция прошла в Граце - втором по величине городе страны. По данным полиции, в демонстрации против коронавирусных ограничений там приняли участие до 30 000 человек. Некоторые участники акции выкрикивали в громкоговорители лозунг: "Мир, свобода, нет диктатуре".

Акции протеста состоялись в этот день также в Инсбруке, Санкт-Пёльтене и Клагенфурте. Несмотря на мирный характер этих протестов, против многих их участников было подано заявление в полицию, поскольку они пришли на мероприятие без масок.

Меры по борьбе с пандемией в Австрии

Правительство в Вене намерено с февраля 2022 года ввести всеобщую обязательную вакцинацию от инфекции SARS-CoV-2. Конкретные детали этого законопроекта должны быть представлены в середине декабря.

С 15 ноября в Австрии ввели локдаун, распространяющийся только на не привившихся от коронавируса жителей страны. Уже 19 ноября, однако, канцлер Александер Шалленберг объявил о решении расширить этот локдаун с 22 ноября до общенационального. На этом фоне 20 ноября в Вене прошли массовые протесты против правительственных мер по борьбе с пандемией.

Вариант коронавируса "омикрон" в Австрии

Между тем вечером 27 ноября стало известно о подозрениях на первый случай заражения в стране мутацией коронавируса "омикрон", стремительно распространяющейся сейчас в Южной Африке. Власти федеральной земли Тироль сообщили, что там был выявлен пациент, с большой вероятностью зараженный именно этим вариантом коронавируса.

Положительный ПЦР-тест на COVID-19 был получен им вскоре после возвращения из ЮАР. В настоящее время этот пациент, однако, не проявляет никаких симптомов заболевания COVID-19, отмечает агентство Reuters.

Ситуация с коронавирусом в мире

По данным портала Worldometer, к 27 ноября 2021 года с начала пандемии число заражений коронавирусом в мире превысило 261 миллион случаев, более 236 миллионов из них закончились выздоровлением пациентов. Число людей, скончавшихся с подтвержденным диагнозом COVID-19, по всему миру за этот период составило 5 211 820.

В Австрии, население которой составляет около 10 млн человек, с начала пандемии коронавирус был выявлен у 1 132 805 пациентов. Около 970 000 человек сумели побороть инфекцию, 12 349 человек скончались.

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