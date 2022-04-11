Канцлер Австрии предупредил Путина о дальнейшем ужесточении санкций ЕС

Переговоры федерального канцлера Австрии Карла Нехаммера с президентом РФ Владимиром Путиным в связи с войной в Украине прошли в понедельник, 11 апреля, в подмосковном Ново-Огареве. По данным австрийского издания Kurier, встреча продолжалась около 75 минут.

Речь не шла о "дружеском визите"

В ведомстве главы австрийского правительства по итогам беседы подчеркнули, что речь не шла о "дружеском визите". Основная цель поездки канцлера - гуманитарная, особенно в свете ожидающегося массированного военного наступления на востоке Украины, в первую очередь в Донбассе. По словам Нехаммера, визит в Москву был для него "обязанностью сделать все возможное, чтобы добиться прекращения боевых действий или хотя бы гуманитарного прогресса для страдающего мирного населения Украины". "Я только что приехал из Украины и своими глазами видел неизмеримые страдания, причиненные российской агрессивной войной", - подчеркнул канцлер.

"Прямой, открытый и жесткий разговор"

"Разговор с президентом Путиным был очень прямым, открытым и жестким", - приводит канцелярия слова Нехаммера. Своим "важнейшим посланием Путину" австрийский политик назвал то, что "эта война должна наконец закончиться, потому что в войне есть только проигравшие с обеих сторон".

Международное расследование военных преступлений в Буче

Канцлер отметил, что затронул вопрос "о серьезных военных преступлениях в Буче и других местах" и подчеркнул, что все те, кто виновен в этих преступлениях, должны быть привлечены к ответственности. В ведомстве главы кабмина Австрии в этой связи настаивают на необходимости международного расследования.

Карл Нехаммер также недвусмысленно предупредил президента РФ, что санкции ЕС в отношении России останутся в силе и будут ужесточаться до тех пор, пока будет продолжаться гибель людей в Украине. "ЕС в этом вопросе един как никогда", - отметил он.

Острая необходимость в гуманитарных коридорах

В ходе переговоров глава австрийского правительства также обратил внимание на то, что существует острая необходимость в гуманитарных коридорах для доставки питьевой воды и продуктов в осажденные города Украины, а также в вывозе из них женщин, детей и раненых. В ведомстве канцлера отметили, что следует обеспечить к ним доступ Международного Комитета Красного Креста и других гуманитарных организаций.

Канцлер Австрии резюмировал, что проинформирует европейских партнеров об итогах переговоров с российским президентом и обсудит с ними дальнейшие шаги.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, никаких заявлений российской стороны после встречи не запланировано.

Карл Нехаммер стал первым главой государства Евросоюза, который посетил Путина в Москве после начала войны 24 февраля. Как указывало австрийское издание Kurier, из Украины раздавались критические голоса в связи с визитом. Немецкая газета Bild, в частности, приводила высказывание неназванного украинского дипломата, который скептически отреагировал на миссию Нехаммера. "Насколько же самоуверен австрийский канцлер, всерьез считающий, что поездка сейчас имеет какой-то смысл - после того, как Путин показал, какой он жестокий военный преступник", - отметил дипломат.

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