 Новым федеральным канцлером Австрии может стать Карл Нехаммер | Новости из Германии о Европе | DW | 04.12.2021

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Европа

Новым федеральным канцлером Австрии может стать Карл Нехаммер

Карл Нехаммер, который возглавил правящую Австрийскую народную партию, выдвинут кандидатом на пост канцлера. Он сменит Александера Шелленберга, руководившего правительством страны всего два месяца.

Глава Австрийской народной партии и кандидат в канцлеры Карл Нехаммер

Карл Нехаммер

Новым федеральным канцлером Австрии может стать нынешний министр внутренних дел страны Карл Нехаммер из правящей Австрийской народной партии (АНП). Президиум АНП в пятницу, 3 декабря, избрал 49-летнего политика председателем этой партии и выдвинул кандидатом в канцлеры. Федеральный президент Александр Ван дер Беллен еще должен утвердить Нехаммера на посту главы правительства, но этот шаг считается формальностью. Как сообщает австрийское информационное агентство APA, кабинет министров будет приведен к присяге утром 6 декабря.

Днем ранее экс-канцлер Себастьян Курц объявил об уходе из политики, сложив с себя полномочия главы АНП. В октябре он ушел в отставкус должности главы правительства из-за того, что в отношении него было начато расследование по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием. В течение двух последующих месяцев канцлером был экс-министр иностранных дел Александер Шелленберг, но 2 декабря он подал в отставку, заявив, что функции председателя партии и главы правительства должны быть сосредоточены в одних руках.

Карл Нехаммер сообщил, что намерен после своего избрания канцлером провести ряд перестановок в правительстве. По его словам, Александер Шелленберг снова возглавит МИД, поскольку был "выдающимся министром иностранных дел". Новым министром финансов Австрии станет Магнус Бруннер, Герхард Карнер возглавит МВД, Мартин Полашек - министерство образования.

АНП входит в правительственную коалицию вместе с "зелеными". Обе партии отвергают требование провести новые выборы. Карл Нехаммер станет уже пятым канцлером Австрии с 2016 года.       

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    Автор: Виктор Вайц, Софи Дизземонд


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