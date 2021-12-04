Новым федеральным канцлером Австрии может стать Карл Нехаммер

Новым федеральным канцлером Австрии может стать нынешний министр внутренних дел страны Карл Нехаммер из правящей Австрийской народной партии (АНП). Президиум АНП в пятницу, 3 декабря, избрал 49-летнего политика председателем этой партии и выдвинул кандидатом в канцлеры. Федеральный президент Александр Ван дер Беллен еще должен утвердить Нехаммера на посту главы правительства, но этот шаг считается формальностью. Как сообщает австрийское информационное агентство APA, кабинет министров будет приведен к присяге утром 6 декабря.
Днем ранее экс-канцлер Себастьян Курц объявил об уходе из политики, сложив с себя полномочия главы АНП. В октябре он ушел в отставкус должности главы правительства из-за того, что в отношении него было начато расследование по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием. В течение двух последующих месяцев канцлером был экс-министр иностранных дел Александер Шелленберг, но 2 декабря он подал в отставку, заявив, что функции председателя партии и главы правительства должны быть сосредоточены в одних руках.
Карл Нехаммер сообщил, что намерен после своего избрания канцлером провести ряд перестановок в правительстве. По его словам, Александер Шелленберг снова возглавит МИД, поскольку был "выдающимся министром иностранных дел". Новым министром финансов Австрии станет Магнус Бруннер, Герхард Карнер возглавит МВД, Мартин Полашек - министерство образования.
АНП входит в правительственную коалицию вместе с "зелеными". Обе партии отвергают требование провести новые выборы. Карл Нехаммер станет уже пятым канцлером Австрии с 2016 года.
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Автор: Виктор Вайц, Софи Дизземонд