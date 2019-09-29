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Фото: Hans Punz/APA/picturedesk.com/picture alliance
Фото: Hans Punz/APA/picturedesk.com/picture alliance
Австрийская народная партия
Австрийская народная партия (АНП) - консервативная партия в Австрии.
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Контекст
Министр труда Австрии уходит в отставку из-за плагиата
Министр труда Австрии уходит в отставку из-за плагиата
Кристине Ашбахер отрицает обвинения в плагиате в ее научных работах.
Политика
10.01.2021
10 января 2021 г.
Новое правительство Австрии приведено к присяге
Новое правительство Австрии приведено к присяге
Женщин в кабинете министров впервые больше, чем мужчин.
Политика
07.01.2020
7 января 2020 г.
В Австрии сформирована правящая коалиция
В Австрии сформирована правящая коалиция
Австрийская народная партия и "Зеленые" договорились о правящей коалиции. Канцлером вновь станет Себастьян Курц.
Политика
01.01.2020
1 января 2020 г.
В Австрии оглашены окончательные итоги парламентских выборов
В Австрии оглашены окончательные итоги парламентских выборов
Партия экс-канцлера Себастьяна Курца победила на выборах с 37,5% голосов. Правопопулисты - третьи с большими потерями.
Политика
04.10.2019
4 октября 2019 г.
На выборах в Австрии лидирует партия экс-канцлера Курца
На выборах в Австрии лидирует партия экс-канцлера Курца
Консервативная партия АНП уверенно лидирует на выборах. Правопопулисты - на третьем месте.
Политика
29.09.2019
29 сентября 2019 г.
В Австрии проходят досрочные парламентские выборы
В Австрии проходят досрочные парламентские выборы
Эксперты считают, что шансы экс-канцлера Курца вновь возглавить правительство весьма высоки
Политика
29.09.2019
29 сентября 2019 г.
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Всего публикаций: 32
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