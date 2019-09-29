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Карл Нехаммер, лидер Австрийской народной партии, федеральный канцлер Австрии
Фото: Hans Punz/APA/picturedesk.com/picture alliance Фото: Hans Punz/APA/picturedesk.com/picture alliance

Австрийская народная партия

Австрийская народная партия (АНП) - консервативная партия в Австрии.

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Контекст

Экс-министр труда Австрии Кристине Ашбахер

Министр труда Австрии уходит в отставку из-за плагиата

Министр труда Австрии уходит в отставку из-за плагиата

Кристине Ашбахер отрицает обвинения в плагиате в ее научных работах.
Политика10 января 2021 г.
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен и новый кабинет министров

Новое правительство Австрии приведено к присяге

Новое правительство Австрии приведено к присяге

Женщин в кабинете министров впервые больше, чем мужчин.
Политика7 января 2020 г.
Переговоры АНП и "Зеленых" о формировании коалиции

В Австрии сформирована правящая коалиция

В Австрии сформирована правящая коалиция

Австрийская народная партия и "Зеленые" договорились о правящей коалиции. Канцлером вновь станет Себастьян Курц.
Политика1 января 2020 г.
Себастьян Курц в день выборов, 29 сентября 2019 года

В Австрии оглашены окончательные итоги парламентских выборов

В Австрии оглашены окончательные итоги парламентских выборов

Партия экс-канцлера Себастьяна Курца победила на выборах с 37,5% голосов. Правопопулисты - третьи с большими потерями.
Политика4 октября 2019 г.
Себастьян Курц в день досрочных парламентских выборов в Австрии, 29 сентября 2019 года

На выборах в Австрии лидирует партия экс-канцлера Курца

На выборах в Австрии лидирует партия экс-канцлера Курца

Консервативная партия АНП уверенно лидирует на выборах. Правопопулисты - на третьем месте.
Политика29 сентября 2019 г.
Предвыборные плакаты в Вене, сентябрь 2019 года

В Австрии проходят досрочные парламентские выборы

В Австрии проходят досрочные парламентские выборы

Эксперты считают, что шансы экс-канцлера Курца вновь возглавить правительство весьма высоки
Политика29 сентября 2019 г.
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