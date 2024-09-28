Выборы в Австрии: станет ли канцлером лидер правопопулистов?

В воскресенье, 29 сентября, около 6,3 млн австрийцев, имеющих право голоса, смогут прийти на участки для голосования и принять участие в парламентских выборах. Главный вопрос нынешней кампании - останется ли Австрийская партия свободы (АПС) самой сильной политической партией страны. Ведь на июньских выборах в Европарламент именно правопопулистская АПС победила в Альпийской республике.

АПС лидирует в опросах уже несколько месяцев

Правые популисты лидируют в соцопросах уже более года, набирая сейчас чуть менее 28% За ними следуют консервативная Австрийская народная партия (АНП) с почти 25% и социал-демократы с 20%. "Зеленые", которые ныне входят в правительство, и партия "Новая Австрия и Либеральный форум" борются за четвертое место, набирая около 10%.

Компартия Австрии и Пивная партия кабаретиста Доминика Влазни балансируют на грани четырехпроцентного барьера, преодолеть который необходимо для попадания в Национальный совет - нижнюю палату парламента.

Обычно в центре избирательной кампании - целый ряд самых насущных вопросов, отмечает в интервью DW Сильвия Критцингер, профессор политологии Венского университета. Но на этих выборах, по ее оценке, темы миграции и безопасности имеют особое значение для многих австрийских избирателей.

Херберт Кикль Фото: Hans Punz/APA/picturedesk.com/picture alliance

Есть ли шанс у председателя АПС Кикля стать канцлером?

"Да будет воля ваша", - говорит с предвыборных плакатов, развешанных по всей стране, председатель АПС Херберт Кикль. И обещает австрийцам стать "народным канцлером". Термин, который использовал также и Адольф Гитлер, хотя Кикль отрицает, что с его стороны тут есть намеренная аллюзия.

Но даже если правые популисты и наберут больше всех голосов, на пути их лидера к креслу канцлера встанут еще как минимум два человека. Во-первых, действующий права правительства Карл Нехаммер от АНП, а затем представляющий "зеленых" президент Австрии Александер Ван дер Беллен.

Согласно Конституции Австрии, канцлер не избирается парламентом, а назначается президентом, который при этом принимает во внимание мнение большинства Национального совета. Однако, уточняет в интервью DW профессор политологии Дунайского университета в Кремсе Петер Фильцмайер, глава государства свободен и независим в принятии этого решения.

И Ван дер Беллен заранее дал понять, что не будет назначать Кикля главой правительства. Поэтому пост канцлера не обязательно достанется лидеру партии, которая выиграет парламентские выборы.

Александер Ван дер Беллен Фото: Markus Schreiber/AP Photo/picture alliance

Нехаммер не хочет быть в правительстве вместе с Киклем

С другой стороны, Карл Нехаммер неоднократно исключал возможность не только вступления в коалицию с Киклем, но и даже проведения с ним переговоров о создании правительства. В теледебатах, состоявшихся накануне выборов, действующий канцлер назвал своего оппонента "радикально настроенным" и обвинил его в распространении конспирологических мифов. Однако такая характеристика относится только к самому Херберту Киклю. Нохаммер не отвергал в принципе возможности сотрудничества с АПС.

Между тем наблюдатели указывают на совпадения в позициях правых популистов и консерваторов, например, по вопросам экономической и миграционной политики. И АПС, и АНП ратуют за ограничение миграции. В своей предвыборной программе Австрийская народная партия выступает за "строгую систему предоставления убежища", прекращение нелегальной миграции и переноса процедуры предоставления статуса беженца за пределы страны.

В свою очередь, Австрийская партия свободы продолжает свою кампанию "Крепость Австрия", хочет разворачивать беженцев на госгранице, устанавливать пограничные заграждения в районах популярных маршрутов мигрантов, а также приостанавливать действие права на убежище в определенных случаях. Кроме того, правые популисты выступают за так называемую "реиммиграцию", под которой подразумевают "репатриацию всех нелегальных иммигрантов на основе действующих правовых норм".

Карл Нехаммер Фото: Roland Schlager/APA/picture alliance

Какие коалиции возможны в Австрии

Последний раз правящая коалиция с участием АНП и АПС была создана при тогдашнем федеральном канцлере Себастьяне Курце в декабре 2017 года. Она распалась после так называемого "Ибица-гейта" - скандала, разразившегося после обнародования в мае 2019 года тайной видеозаписи встречи на этом испанском острове, в которой участвовали Хайнц-Кристиан Штрахе, тогдашний вице-канцлер и лидер АПС, и его заместитель Йоханн Гуденус.

В рядах правых популистов считают, что в случае успеха партии на выборах она не станет жертвовать своим кандидатом в канцлеры Хербертом Киклем ради возможности войти в правительство. Поэтому аналитики исходят из того, что консерваторы из АНП для создания правящей коалиции попытаются привлечь на свою сторону социал-демократов и третьего партнера, например "Новую Австрию и Либеральный форум".

АНП рассорилась с "зелеными", с которыми сейчас входит в правительство, из-за, в частности, закона о восстановлении экосистем. В истории Австрии еще никогда не было трехпартийных правящих коалиций.

АНП на финише кампании помогло наводнение

Многие австрийцы еще не определись со своим выбором, и победитель голосования совсем не очевиден. Согласно самым последним опросам, отрыв правых популистов от консерваторов сократился всего до одного-двух процентов. Это может быть связано с разрушительными наводнениями, затопившими большую часть страны почти две недели назад и невольно предоставившими нынешнему канцлеру Нехаммеру возможность предстать в качестве энергичного антикризисного менеджера.

Это, констатирует Фильцмайер, стало неприятным сюрпризом для АПС, поскольку тема наводнения временно отодвинула на второй план вопросы иммиграции, основные для правых популистов и доминировавшие в ходе нынешней избирательной кампании.

Александр Прёлль, один из кандидатов в депутаты от консервативной АНП, завершал свою предвыборную кампанию в Вене. Вместе с активистами своей команды он раздавал пакеты с небольшими подарками, в том числе носовыми платками. Они могут понадобиться австрийцам, если Херберт Кикль станет канцлером, написано на пакетах. Но до этого дело не дойдет, обещает Прёлль: "Я твердо убежден, что главу нашего правительства по-прежнему будут звать Карл Нехаммер".