  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаАвстрия

Выборы в Австрии: станет ли канцлером лидер правопопулистов?

Люсия Шультен
28 сентября 2024 г.

29 сентября австрийцы выберут депутатов парламента. Главный вопрос - победит ли правопопулистcкая Австрийская партия свободы? В последние недели ее преимущество перед оппонентами тает.

https://p.dw.com/p/4l9eB
Здание парламента Австрии
В этом роскошном здании заседают депутаты парламента Австрии Фото: Digitalpress/Shotshop/imago images

В воскресенье, 29 сентября, около 6,3 млн австрийцев, имеющих право голоса, смогут прийти на участки для голосования и принять участие в парламентских выборах. Главный вопрос нынешней кампании - останется ли Австрийская партия свободы (АПС) самой сильной политической партией страны. Ведь на июньских выборах в Европарламент именно правопопулистская АПС победила в Альпийской республике.

АПС лидирует в опросах уже несколько месяцев

Правые популисты лидируют в соцопросах уже более года, набирая сейчас чуть менее 28%  За ними следуют консервативная Австрийская народная партия (АНП) с почти 25% и социал-демократы с 20%. "Зеленые", которые ныне входят в правительство, и партия "Новая Австрия и Либеральный форум" борются за четвертое место, набирая около 10%.

Компартия Австрии и Пивная партия кабаретиста Доминика Влазни балансируют на грани четырехпроцентного барьера, преодолеть который необходимо для попадания в Национальный совет - нижнюю палату парламента.

Обычно в центре избирательной кампании - целый ряд самых насущных вопросов, отмечает в интервью DW Сильвия Критцингер, профессор политологии Венского университета. Но на этих выборах, по ее оценке, темы миграции и безопасности имеют особое значение для многих австрийских избирателей.

Председатель АПС Херберт Кикль
Херберт КикльФото: Hans Punz/APA/picturedesk.com/picture alliance

Есть ли шанс у председателя АПС Кикля стать канцлером?

"Да будет воля ваша", - говорит с предвыборных плакатов, развешанных по всей стране, председатель АПС Херберт Кикль. И обещает австрийцам стать "народным канцлером". Термин, который использовал также и Адольф Гитлер, хотя Кикль отрицает, что с его стороны тут есть намеренная аллюзия.

Но даже если правые популисты и наберут больше всех голосов, на пути их лидера к креслу канцлера встанут еще как минимум два человека. Во-первых, действующий права правительства Карл Нехаммер от АНП, а затем представляющий "зеленых" президент Австрии Александер Ван дер Беллен.

Согласно Конституции Австрии, канцлер не избирается парламентом, а назначается президентом, который при этом принимает во внимание мнение большинства Национального совета. Однако, уточняет в интервью DW профессор политологии Дунайского университета в Кремсе Петер Фильцмайер, глава государства свободен и независим в принятии этого решения.

И Ван дер Беллен заранее дал понять, что не будет назначать Кикля главой правительства. Поэтому пост канцлера не обязательно достанется лидеру партии, которая выиграет парламентские выборы.

Александер Ван дер Беллен, президент Австрии
Александер Ван дер БелленФото: Markus Schreiber/AP Photo/picture alliance

Нехаммер не хочет быть в правительстве вместе с Киклем

С другой стороны, Карл Нехаммер неоднократно исключал возможность не только вступления в коалицию с Киклем, но и даже  проведения с ним переговоров о создании правительства. В теледебатах, состоявшихся накануне выборов, действующий канцлер назвал своего оппонента "радикально настроенным" и обвинил его в распространении конспирологических мифов. Однако такая характеристика относится только к самому Херберту Киклю. Нохаммер не отвергал в принципе возможности сотрудничества с АПС.

Между тем наблюдатели указывают на совпадения в позициях правых популистов и консерваторов, например, по вопросам экономической и миграционной политики. И АПС, и АНП ратуют за ограничение миграции. В своей предвыборной программе Австрийская народная партия выступает за "строгую систему предоставления убежища", прекращение нелегальной миграции и переноса процедуры предоставления статуса беженца за пределы страны.

В свою очередь, Австрийская партия свободы продолжает свою кампанию "Крепость Австрия", хочет разворачивать беженцев на госгранице, устанавливать пограничные заграждения в районах популярных маршрутов мигрантов, а также приостанавливать действие права на убежище в определенных случаях. Кроме того, правые популисты выступают за так называемую "реиммиграцию", под которой подразумевают "репатриацию всех нелегальных иммигрантов на основе действующих правовых норм".

Карл Нехаммер, канцлер Австрии
Карл НехаммерФото: Roland Schlager/APA/picture alliance

Какие коалиции возможны в Австрии

Последний раз правящая коалиция с участием АНП и АПС была создана при тогдашнем федеральном канцлере Себастьяне Курце в декабре 2017 года. Она распалась после так называемого "Ибица-гейта" - скандала, разразившегося после обнародования в мае 2019 года тайной видеозаписи встречи на этом испанском острове, в которой участвовали Хайнц-Кристиан Штрахе, тогдашний вице-канцлер и лидер АПС, и его заместитель Йоханн Гуденус.

В рядах правых популистов считают, что в случае успеха партии на выборах она не станет жертвовать своим кандидатом в канцлеры Хербертом Киклем ради возможности войти в правительство. Поэтому аналитики исходят из того, что консерваторы из АНП для создания правящей коалиции попытаются привлечь на свою сторону социал-демократов и третьего партнера, например "Новую Австрию и Либеральный форум".

АНП рассорилась с "зелеными", с которыми сейчас входит в правительство, из-за, в частности, закона о  восстановлении экосистем. В истории Австрии еще никогда не было трехпартийных правящих коалиций.

АНП на финише кампании помогло наводнение

Многие австрийцы еще не определись со своим выбором, и победитель голосования совсем не очевиден. Согласно самым последним опросам, отрыв правых популистов от консерваторов сократился всего до одного-двух процентов. Это может быть связано с разрушительными наводнениями, затопившими большую часть страны почти две недели назад и невольно предоставившими нынешнему канцлеру Нехаммеру возможность предстать в качестве энергичного антикризисного менеджера.

Это, констатирует Фильцмайер, стало неприятным сюрпризом для АПС, поскольку тема наводнения временно отодвинула на второй план вопросы иммиграции, основные для правых популистов и доминировавшие в ходе нынешней избирательной кампании.

Александр Прёлль, один из кандидатов в депутаты от консервативной АНП, завершал свою предвыборную кампанию в Вене. Вместе с активистами своей команды он раздавал пакеты с небольшими подарками, в том числе носовыми платками. Они могут понадобиться австрийцам, если Херберт Кикль станет канцлером, написано на пакетах. Но до этого дело не дойдет, обещает Прёлль: "Я твердо убежден, что главу нашего правительства по-прежнему будут звать Карл Нехаммер".

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Измерение уровня воды на одном из островов на Дунае в Вене, 14 сентября 2024 года

Наводнения в странах Центральной Европы

Наводнения в странах Центральной Европы

Непрекращающиеся дожди, снегопады и наводнения: в Германии, Австрии, Польше, Чехии и других странах Центральной Европы аварийные службы делают все возможное, чтобы смягчить ущерб от стихии. Фотогалерея DW.
Катастрофы16 сентября 2024 г.14 фото
external

Европейские города уходят под воду: разрушительное наводнение набирает силу

Европейские города уходят под воду: разрушительное наводнение набирает силу

Погибшие и пропавшие без вести. Десятки тысяч домов под водой. Разрушенные мосты и дороги. Сотни тысяч людей без света. Центральную и Восточную Европу накрыло одно из сильнейших наводнений. И ситуация может еще ухудшиться, предупреждают метеорологи.
Климат16 сентября 2024 г.03:59 мин.
Временное убежище для мигрантов в Берлине

Венгрия станет образцом миграционной политики для ЕС?

Венгрия станет образцом миграционной политики для ЕС?

Венгрия уже много лет игнорирует европейское законодательство о предоставлении убежища. Но ее позиция - меньше миграции, больше контроля - теперь может найти определенную поддержку в ЕС.
Миграция13 сентября 2024 г.