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Херберт Кикль, председатель партии АПС с 7 июня 2021 года
Фото: Hans Punz/APA/picturedesk.com/picture alliance Фото: Hans Punz/APA/picturedesk.com/picture alliance

Австрийская партия свободы

Австрийская партия свободы (АПС) - ультраправая популистская политическая партия в Австрии.

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Контекст

Пленарный зал Европарламента

Зачем Орбан и Ко создают в Европарламенте новую фракцию

Зачем Орбан и Ко создают в Европарламенте новую фракцию

Виктор Орбан, Андрей Бабиш и Херберт Кикль призвали всех ультраправых Евросоюза в новую фракцию ЕП "Патриоты за Европу".
Политика1 июля 2024 г.
Ханс-Кристиан Штрахе, 2019 год

Бывшего вице-канцлера Австрии Штрахе судят за коррупцию

Бывшего вице-канцлера Австрии Штрахе судят за коррупцию

Конкретно речь идет о пожертвовании от частной клиники на сумму в 10 тысяч евро.
Политика6 июля 2021 г.
Фрагмент из видео с Ибицы с экс-главой парламентской фракции АПС Йоханом Гуденусом и Хайнцем-Кристианом Штрахе

Задержан организатор провокации с экс-вице-канцлером Австрии

Задержан организатор провокации с экс-вице-канцлером Австрии

Из-за видео с экс-вице-канцлером Штрахе и "богатой россиянкой" на Ибице в Австрии распалось правительство.
Политика11 декабря 2020 г.
Новый сопредседатель АдГ Тино Хрупалла на съезде партии в Брайншвейге

Где в ЕС правопопулисты вошли в правительство

Где в ЕС правопопулисты вошли в правительство

"Альтернатива для Германии" поставила перед собой цель - войти в правящую коалицию как минимум на региональном уровне.
Политика3 декабря 2019 г.
Победитель нынешних выборов - Австрийская народная партия (АНП) во главе с экс-канцлером Себастьяном Курцем (на фото)

Выборы в Австрии не изменят политику Вены в отношении Москвы

Выборы в Австрии не изменят политику Вены в отношении Москвы

DW попросила эксперта оценить итоги выборов в Австрии и их влияние на внешнюю политику.
Политика30 сентября 2019 г.
Себастьян Курц в день досрочных парламентских выборов в Австрии, 29 сентября 2019 года

На выборах в Австрии лидирует партия экс-канцлера Курца

На выборах в Австрии лидирует партия экс-канцлера Курца

Консервативная партия АНП уверенно лидирует на выборах. Правопопулисты - на третьем месте.
Политика29 сентября 2019 г.
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