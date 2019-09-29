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Фото: Hans Punz/APA/picturedesk.com/picture alliance
Фото: Hans Punz/APA/picturedesk.com/picture alliance
Австрийская партия свободы
Австрийская партия свободы (АПС) - ультраправая популистская политическая партия в Австрии.
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Контекст
Зачем Орбан и Ко создают в Европарламенте новую фракцию
Зачем Орбан и Ко создают в Европарламенте новую фракцию
Виктор Орбан, Андрей Бабиш и Херберт Кикль призвали всех ультраправых Евросоюза в новую фракцию ЕП "Патриоты за Европу".
Политика
01.07.2024
1 июля 2024 г.
Бывшего вице-канцлера Австрии Штрахе судят за коррупцию
Бывшего вице-канцлера Австрии Штрахе судят за коррупцию
Конкретно речь идет о пожертвовании от частной клиники на сумму в 10 тысяч евро.
Политика
06.07.2021
6 июля 2021 г.
Задержан организатор провокации с экс-вице-канцлером Австрии
Задержан организатор провокации с экс-вице-канцлером Австрии
Из-за видео с экс-вице-канцлером Штрахе и "богатой россиянкой" на Ибице в Австрии распалось правительство.
Политика
11.12.2020
11 декабря 2020 г.
Где в ЕС правопопулисты вошли в правительство
Где в ЕС правопопулисты вошли в правительство
"Альтернатива для Германии" поставила перед собой цель - войти в правящую коалицию как минимум на региональном уровне.
Политика
03.12.2019
3 декабря 2019 г.
Выборы в Австрии не изменят политику Вены в отношении Москвы
Выборы в Австрии не изменят политику Вены в отношении Москвы
DW попросила эксперта оценить итоги выборов в Австрии и их влияние на внешнюю политику.
Политика
30.09.2019
30 сентября 2019 г.
На выборах в Австрии лидирует партия экс-канцлера Курца
На выборах в Австрии лидирует партия экс-канцлера Курца
Консервативная партия АНП уверенно лидирует на выборах. Правопопулисты - на третьем месте.
Политика
29.09.2019
29 сентября 2019 г.
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Всего публикаций: 71
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