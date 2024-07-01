Зачем Орбан и Ко создают в Европарламенте новую фракцию

"Патриотический манифест". Документ с таким названием подписали в прошедшее воскресенье, 30 июня, в Вене три европейских деятеля: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, экс-премьер Чехии Андрей Бабиш и председатель Австрийской партии свободы (АПС) Херберт Кикль. Орбана, Бабиша и Кикля объединяет не только географическая близость их стран, но и идеологическое родство партий, которые они возглавляют.

На выборах в Европарламент 9 июня эти три партии - венгерская ФИДЕС, АПС и чешское движение АНО ("Акция недовольных граждан") получили каждая в своей стране наибольшее число голосов избирателей. Выступая в Вене перед журналистами, их лидеры объявили о намерении создать в Европарламенте новую правопопулистскую фракцию - "Патриоты за Европу".

Для фракции в ЕП нужны депутаты из семи стран

В 2021 году депутаты от ФИДЕС вышли из фракции консервативной "Европейской народной партии" и ни к какой другой так и не присоединились. Австрийская партия свободы пока входит в состав фракции европейских правопопулистских партий "Идентичность и демократия". А чех Андрей Бабиш недавно объявил о разрыве с либеральной фракцией "Обновляя Европу".

Андрей Бабиш, Херберт Кикль и Виктор Орбан в Вене, 30 июня 2024 года Фото: TOBIAS STEINMAURER/APA/picturedesk.com/picture alliance

У ФИДЕС в Европарламенте 11 депутатов, у чешской АНО - семь, у АПС - шесть. Итого - 24 мандата из 705 имеющихся в Европарламенте. Согласно парламентскому регламенту, статус фракции со всеми причитающимися ему привилегиями может получить группа депутатов численностью не менее 23 человек. Этому критерию новый трехсторонний правопопулистский альянс соответствует.

Но есть еще один критерий: во фракции Европарламента должны быть депутаты как минимум из семи стран. Соответственно Орбану, Бабишу и Киклю вынь да положь нужны единомышленники еще из четырех стран Европейского Союза. Кто мог бы составить им компанию - причем, быстро? В четверг на этой неделе истекает срок подачи заявок на фракционный статус.

Кто примкнет к "Патриотам за Европу"?

Одним из потенциальных партнеров наблюдатели называют консервативную польскую партию "Право и справедливость" (PiS). Представитель этой партии, бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, оставил без ответа вопрос, намерены ли его единомышленники оставаться и далее в составе фракции крайне правых "Европейских консерваторов и реформистов", которой руководит премьер-министр Италии Джорджа Мелони - лидер правопопулистской партии "Братья Италии".

Еще кандидатами в "Патриоты за Европу" называют евродепутатов из правоцентристской Словенской демократической партии бывшего премьер-министра Янеза Янши, а также исключенных из социал-демократической фракции Европарламента "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" однопартийцев премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Орбан и Ко могут также рассчитывать на представителей мелких, но близких по духу партий из других стран ЕС. А что с "Альтернативой для Германии" (АдГ)?

"Альтернатива для Германии" ищет союзников

Следует напомнить, что вследствие скандалов с главными кандидатами немецких правых популистов на выборах в Европарламент депутаты АдГ были исключены из его правопопулистской фракции "Идентичность и демократия". Могут ли они в новом составе ЕП влиться в ряды "Патриотов за Европу"?

Сопредседатели АдГ Алис Вайдель и Тино Хрупалла Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Сопредседатель АдГ Алис Вайдель (Alice Weidel), отвечая в середине июня на вопросы корреспондента информационного агентства AFP, сказала, что после исключения из "Идентичности и демократии" ее партия будет искать в Европарламенте новых союзников. А в минувшее воскресенье, 30 июня, в кулуарах очередного съезда АдГ в Эссене ее представитель заявил, что создание новой фракции "Патриоты за Европу" "открывает новые возможности для сотрудничества с другими партиями".

Европейский партийный ландшафт на правом фланге "пришел в движение", добавил он, что предоставляет "Альтернативе для Германии" различные варианты "на этом рынке". Какой из них в АдГ считают предпочтительным, он не уточнил. По оценке наблюдателей, однако, для ФИДЕС Виктора Орбана сосуществование с немецкими правыми популистами в одной фракции Европарламента - не вариант.

Планы "патриотов" в Европарламенте

По словам Андрея Бабиша, главные цели их новой фракции в Европарламенте - защита национального суверенитета стран-членов от вмешательства центральных институтов ЕС, пресечение нелегальной иммиграции и отмена мер по защите климата, принятых в ЕС в рамках природоохранной программы Green Deal ("Зеленая сделка").

Виктор Орбан надеется, что "Патриоты за Европу" станут самой мощной политической силой на крайне правом фланге депутатского корпуса Европарламента. "Наш лимит - это небо", - без лишней скромности заявил венгерский премьер, а Херберт Кикль сравнил будущую фракцию с "ракетой-носителем", способной поднять на высокую орбиту крайне правых из разных стран Европы.

Шансы "ультраправого интернационала"

На уровне ЕС уже давно предпринимаются попытки создать своего рода "правый интернационал", объединив под одной крышей правых популистов и прочих правых ультра. Пока они разобщены и представлены в Европарламенте двумя фракциями "Идентичность и демократия" и "Европейские консерваторы и реформисты", а также внефракционными депутатами - такими, как, например, представители немецкой АдГ.

В случае создания объединенной ультраправой фракции она стала бы второй по численности в Европарламенте с соответствующим весом при принятии решений. Пока, однако, такой план представляется наблюдателям нереальным именно в силу того, что правопопулистским и праворадикальным партиям из разных стран трудно находить общий язык, поскольку каждая из них отстаивает в первую очередь национальные интересы своих стран.

План создания фракции "Патриотов за Европу" свидетельствует не о сближении такого рода партий из разных стран, указывает, в частности, немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, а, скорее, о дальнейшем раздроблении этого политического спектра: справа от консервативной "Европейской народной партии" теперь не две, а целых четыре группировки - две существующие фракции, одна будущая и еще "Альтернатива для Германии" сама по себе.