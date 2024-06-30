Орбан: В Европарламенте создан новый партийный альянс

Венгерская партия ФИДЕС, Австрийская партия свободы и чешское правопопулистское движение АНО учредили альянс "Патриоты за Европу" и призвали вступать в него другие европейские партии.

В Европейском парламенте создан новый правопопулистский альянс. В блок "Патриоты за Европу" вошли возглавляемая им партия ФИДЕС, Австрийская партия свободы (АПС) и чешское движение АНО ("Акция недовольных граждан"), сообщили в воскресенье, 30 июня, в Вене премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава АПС Херберт Кикль на совместной пресс-конференции с бывшим премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

"Мы берем на себя ответственность за запуск этой новой платформы и новой фракции", - заявил Орбан. Чтобы зарегистрировать свою фракцию в Европарламенте, блоку "Патриоты за Европу" требуется поддержка партий из еще четырех государств Евросоюза: он должен состоять как минимум из 23 представителей из семи стран.

Виктор Орбан выразил надежду на то, что в этот ультраправый альянс вскоре вступят новые члены и что он станет "крупнейшей фракцией правых сил Европы". Основатели нового объединения призвали вступать в него другие европейские партии.

Правые популисты добились успеха на выборах в Европарламент

На прошедших в начале июня европейских выборахправопопулистские партии добились успехов в целом ряде стран ЕС. В частности, ФИДЕС по-прежнему является сильнейшей политической силой в Венгрии, несмотря на значительную потерю голосов. В Европарламенте она в настоящее время не входит ни в одну фракцию.

Австрийская партия свободы является членом крайне правой фракции "Идентичность и демократия" (ИД). Немецкая "Альтернатива для Германии" была исключена из ИД незадолго до выборов в Европарламент на фоне нескольких скандалов.

1 июля к Венгрии перейдет по ротации на полгода председательство в Евросоюзе. Оно пройдет под лозунгом "Сделаем Европу снова великой" - по аналогии с девизом экс-президента США Дональда Трампа, объявил Орбан.