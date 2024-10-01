После выборов: что означает победа правопопулистов в Австрии

В Австрии предстоят сложные коалиционные переговоры после победы на выборах правопопулистской партии АПС. Их результаты, очевидно, повлияют на политическую ситуацию не только в самой Австрии.

"Я никогда не думала, что до этого дойдет и что мы не извлечем уроков из истории", - говорит студентка Ханна Фаннингер, проходя мимо здания австрийского парламента в Вене в понедельник, 30 сентября, после оглашения результатов парламентских выборов. По ее словам, эти результаты пугают ее именно потому, что она изучает историю.

В Австрии сбылось то, что исследователи общественного мнения предсказывали уже несколько месяцев: правая Австрийская партия свободы (АПС) победила на выборах в Национальный совет (нижнюю палату парламента), набрав, согласно официальным предварительным результатам, 29,2 процента голосов. За ней следуют консервативная Австрийская народная партия (АНП) действующего канцлера Карла Нехаммера, получившая 26,5 %, и социал-демократы с 21,1 %. В парламент также пройдут либеральная партия "Новая Австрия и Либеральный форум" (NEOS) и "зеленые" - за них проголосовали соответственно 9 и 8,2 процента избирателей.

Правый популист Кикль хочет стать канцлером

Лидер АПС Херберт Кикль уже заявил о своих претензиях на пост канцлера. Его партия обещает построить "крепость Австрию" и прекратить прием ходатайств об убежище от граждан некоторых стран, в том числе Афганистана и Сирии. Для иностранцев, не соблюдающих закон, АПС предлагает "ремиграцию" - в австрийском докладе о защите конституции 2023 года это спорное понятие было обозначено как правоэкстремистское.

Австрийская семья направляется к избирательному участку Фото: Barbara Gindl/APA/AFP/Getty Images

В традиционном австрийском сосисочном киоске ("вюрстельштанд") на трамвайной остановке рядом с парламентом жарит сосиски Мохсен Хоссейни - афганец, живущий в Австрии уже тринадцать лет. По его словам, он не считает результаты выборов "плохими" и не боится, что ситуация для мигрантов может ухудшиться. Ведь он соблюдает все правила, делится Мохсен своими соображениями.

Пожилой прохожий Рихард Вахтер считает результаты выборов "очень хорошими". Его раздражает то, как традиционные партии проводили в последние десятилетия экономическую политику. Однако пенсионер не верит, что Херберт Кикль теперь сядет в кресло канцлера: "Другие партии сделают все возможное, чтобы не допустить его".

Маловероятно, что Кикль станет канцлером

Чтобы возглавить правительство, Киклю нужно найти партнера по коалиции. В то время как социал-демократы и NEOS не готовы вступать в коалицию с популистами из Австрийской партии свободы, АНП не считает этот вариант категорически невозможным.

Лидер правящей АНП Карл Нехаммер исключает сотрудничество только лично с правым популистом Киклем. Ранее канцлер называл его "радикально настроенным" и "угрозой безопасности" для страны. По словам политолога Катрин Штайнер-Хеммерле, и другие представители АНП не допускали возможности назначения Кикля канцлером. На сегодняшний день эксперт не может представить лидера АПС на посту канцлера.

В то же время есть вероятность, что Кикль будет назначен председателем Национального совета, АНП и АПС создадут коалицию, а канцлером станет представитель АНП, поясняет в интервью DW профессор политологии Университета прикладных наук Каринтии Штайнер-Хеммерле.

Формирование коалиции без АПС, например в виде двухпартийного союза между АНП и Социал-демократической партией Австрии (СДПА), было бы вполне возможно. Также не исключено, что к ним может присоединиться NEOS. В любом случае, коалиционные переговоры, скорее всего, будут сложными.

Президент собирается поговорить со всеми партиями

Назначение следующего федерального канцлера входит в задачи австрийского президента Александра ван дер Беллена. Вечером 29 сентября, когда проводились выборы, бывший депутат от "зеленых" заявил, что предварительно хочет провести переговоры со всеми партиями. При формировании правительства он обещает следить за соблюдением "основ нашей либеральной демократии", среди которых верховенство закона, разделение властей и членство в ЕС. В прошлом ван дер Беллен критиковал АПС за ее позицию по отношению к ЕС.

Назначить канцлера должен президент Австрии Александр ван дер Беллен Фото: Florian Wieser/APA/picturedesk.com/picture alliance

Австрийские правые популисты и ЕС

Как и многие другие правопопулистские партии, АПС настроена скептически к ЕС. Когда в 2000 году партия вошла в правительственную коалицию с АНП - в то время ее еще возглавлял националист Йорг Хайдер - это вызвало возмущение и привело к санкциям со стороны других стран ЕС.

С 2017 по 2019 год обе эти партии снова управляли страной совместно. Коалиция распалась после скандала, который журналисты окрестили "Ибица-гейт" - он разразился после обнародования тайной видеозаписи встречи на испанском острове, в ходе которой тогдашний вице-канцлер Австрии и лидер АПС Хайнц-Кристиан Штрахе обещал госконтракты предполагаемой дочери российского олигарха в обмен на поддержку для его партии в ходе избирательной кампании.

Сегодня крайне правые партии формируют правительства в Италии, Венгрии и Нидерландах. На этом фоне политолог Петер Фильцмайер из Дунайского университета Кремса не ожидает в отношении австрийских правопопулистов такой же реакции, которая была в 2000 году. Однако проблему он видит в том, что все больше европейских правительств настроены по отношению к Брюсселю крайне враждебно.

Некоторые из этих партий, включая АПС, не хотят поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии. Херберт Кикль также выступает за отмену санкций против России, для которых требуется единогласная поддержка в ЕС. По его словам, санкции больше вредят Австрии, чем России.

Возможное влияние АПС на политику ЕС?

Если Кикль вопреки всем ожиданиям станет австрийским канцлером, он сможет налагать вето на решения в Европейском совете. Подобное уже делал венгерский премьер-министр Виктор Орбан, когда он блокировал помощь Украине, впрочем лишь временно. В лице Херберта Кикля он получил бы союзника на заседаниях Европейского совета.

Евродепутаты от партий Кикля и Орбана уже заседают в одной фракции Европарламента, которую они основали вместе с бывшим премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. Правая фракция "Патриоты за Европу" является третьей по величине в Европарламенте.

Но даже если Херберт Кикль не станет канцлером, сильная АПС окажет влияние на австрийскую политику в отношении ЕС, считает Катрин Штайнер-Хеммерле. По словам политолога, Австрийская народная партия уже и сейчас занимает менее проевропейские позиции, чем в 1990-е годы, а в случае возможной коалиции с АПС эта тенденция только усилится.

В понедельник, 30 сентября, как обычно после выборов, Еврокомиссия не стала комментировать их результаты. Но как бы то ни было исход коалиционных переговоров должен интересовать не только австрийцев.