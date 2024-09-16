Там, где снег выпадает, но не тает, он не приводит к подъему уровня воды в реках. Но вот дожди создают проблемы: Дунай и Новый Дунай сильно разливаются. Малые реки и ручьи также несут слишком много воды, как здесь, в австрийском Нойкирхен-ан-дер-Энкнахе. Многие дороги и здания затоплены, особенно на востоке страны. Во время откачки воды погиб один пожарный.