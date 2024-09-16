Наводнения в странах Центральной Европы
Непрекращающиеся дожди, снегопады и наводнения: в Германии, Австрии, Польше, Чехии и других странах Центральной Европы аварийные службы делают все возможное, чтобы смягчить ущерб от стихии. Фотогалерея DW.
Наводнение в Румынии
В субботу, 14 сентября, в Румынии сообщили о первых четырех погибших в результате паводка. На следующий день в юго-восточном регионе Галац обнаружили тела еще двух жертв стихии. Несколько населенных пунктов оказались затоплены, людей пришлось спасать, рассказали в службе спасения. Один человек пропал без вести.
Шторм на Адриатическом море
На Хорватию шторм "Борис" обрушился уже 13 сентября. В стране был объявлен второй, самый высокий уровень штормового предупреждения. Некоторые дороги были закрыты. Сейчас "Борис" движется по Центральной и Восточной Европе в сторону Черного моря и уже нанес ущерб Австрии, Чехии, Словакии, Польше и Румынии.
Чехия в центре разгула стихии
Аварийные службы устанавливают мобильные заграждения от наводнений в Бехине. "Мы готовимся к самым худшим сценариям", - заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала. По его словам, на некоторых реках ожидаются наводнения такой силы, какие, по статистике, случаются лишь раз в столетие. Затопления есть по всей стране. Несколько человек были смыты потоками воды и числятся пропавшими без вести.
В Чехии ожидаются небывалые дожди
В Чехии 60 000 домохозяйств остались без энергоснабжения. 14 сентября вышла из берегов река Йиглава. Ожидается огромное количество осадков: в некоторых районах страны прогнозируется 400 литров на квадратный метр, потом вся эта вода уйдет в низины. Для сравнения: за весь 2023 год в Чехии выпало в среднем 732 литра осадков на квадратный метр.
Из водохранилищ заранее спускают воду
Чешские власти пытаются выиграть время, сбрасывая воду из нескольких водохранилищ, чтобы высвободить место для ожидаемых масс осадков. Как, например, это было сделано на водохранилище Нове Млыны на юге страны. В соседней Словакии правительство хочет отвести паводковые воды в определенные районы, чтобы избежать наводнения в столице Братиславе.
Продолжительные дожди в Польше
400 жителей польского города Глухолазы, расположенного недалеко от границы с Чехией, пришлось эвакуировать в безопасное место. За работой спасателей наблюдал министр внутренних дел Польши Томаш Симоняк. Эвакуация прошла и из ряда других населенных пунктов. Согласно официальной информации, уровень опасности был превышен на многих польских водоизмерительных станциях.
Опасная ситуация на юго-западе Польши
В некоторых районах на юго-западе Польши положение становится все более опасным. Во Вроцлаве пока все под контролем. Но в Меджигоже, на границе Польши с Чехией, водохранилище уже заполнено до отказа, хотя ранее из него спустили воду. Ситуация критическая, признают власти, и пытаются вывезти в безопасное место жителей близлежащих деревень. Один человек утонул в районе Клодзко.
Граница ФРГ и Польши: затишье перед наводнением
На реке Одер на границе Польши и Германии еще довольно спокойно. Но и здесь уровень воды, скорее всего, сильно поднимется. В некоторых районах Польши ожидается до 150 литров осадков на квадратный метр. Все, кто живет вблизи рек, должны быть готовы к наводнениям, предупредили польские власти. По их словам, временами возможны перебои с подачей питьевой воды и электричества.
Снегопады в австрийских Альпах
В восточных Альпах, особенно в Австрии, выпало большое количество снега. То, что здесь, в федеральной земле Штирия, выглядит как идиллия, во многих других местах вызывает проблемы. Сталкивается с ним и местный транспорт: Австрийские федеральные железные дороги (ÖBB) советуют воздержаться от поездок, некоторые маршруты временно закрыты.
Уровень воды в реках Австрии растет
Там, где снег выпадает, но не тает, он не приводит к подъему уровня воды в реках. Но вот дожди создают проблемы: Дунай и Новый Дунай сильно разливаются. Малые реки и ручьи также несут слишком много воды, как здесь, в австрийском Нойкирхен-ан-дер-Энкнахе. Многие дороги и здания затоплены, особенно на востоке страны. Во время откачки воды погиб один пожарный.
Положение в зоне бедствия
Вся федеральная земля Нижняя Австрия (расположена вокруг Вены) объявлена властями зоной бедствия. Особенно опасная ситуация сложилась в районе рек Камп и Кремс, впадающих в Дунай. Водохранилище Оттенштайн на Кампе заполнено почти до предела, поэтому воду из него специально спускают, а реки снова продолжают сильно бурлить.
Снег на высочайшей вершине Германии
В некоторых районах Германии также уже выпал снег и прошли ливневые дожди. Особому риску подвергаются федеральные земли Саксония и Бавария. 12 сентября в Баварских Альпах выпал первый снег - несколько сантиметров снежного покрова легли на Цугшпитце - самую высокую гору Германии.
Прогноз синоптиков: дождь, дождь и еще раз дождь
Немецкая метеорологическая служба (DWD) прогнозирует длительные дожди в Альпийском регионе ФРГ. Это связано с так называемой погодной ситуацией 5-B, она уже привела к наводнениям на юге страны и в других регионах в начале июня. Область низкого давления переносит очень влажный воздух из Средиземноморья к восточному краю Альп на севере. Там он превращается в обильные снегопады и дожди.
На Эльбе в Дрездене частично обрушился мост
Мост Карола, что на реке Эльба в Дрездене, частично обрушился вечером 11 сентября. Упавшие секции моста убирают с помощью экскаваторов, предотвращая скопление воды. Однако к следующей среде уровень воды в Эльбе может подняться до шести-семи метров против обычных двух. В связи с этим по берегам реки будут возведены мобильные защитные стены.