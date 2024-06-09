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Европарламент: в Австрии, Испании, Италии побеждают правые

Александра Иванова
10 июня 2024 г.

Правые силы, по предварительным официальным результатам выборов в Европарламент, обошли правящие партии в Австрии и Испании.

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Человек опускает бюллетень на выборах в Европарламент на участке в Барселоне
Избирательный участок в БарселонеФото: picture alliance / Sipa USA

На выборах в Европарламент, по предварительным результатам, обнародованным в ночь на понедельник, 10 июня, правые силы одерживают победу в Австрии и Испании. Экзитполы прочат аналогичный успех и в Италии.

Австрия

Так, Австрийская партия свободы (АПС), известная, кроме прочего, критикой антивоенных санкций Запада в отношении России, набирает 25,5% голосов, следует из предварительных официальных результатов. Правящая Австрийская народная партия (АНП) - на втором месте с 24,7%, Социал-демократическая партия Австрии - на третьем с 23,3%.

Испания

В Испании, по предварительным официальным результатам, оппозиционная правоцентристская Народная партия заручилась поддержкой 34,18% на выборах в Европарламент. Правящие социал-демократы (Испанская социалистическая рабочая партия премьера Педро Санчеса) получают, по этим данным, 30,19%.

Третье место занимает ультраправая партия "Вокс" (Vox), которая получает 9,62% голосов на выборах в парламент ЕС.

Италия

Между тем в Италии правопопулистская партия премьер-министра Джорджи Мелони "Братья Италии", по экзитполам, публикуемым общественно-правовым телевещателем RAI, опережает на выборах в Европарламент другие партии с ожидаемым результатом в 26-30%.

Левоцентристская Демократическая партия, по этим данным, получает 21-25%, занимая второе место. "Движение пяти звезд" набирает 10-14%, партия Forza Italia может получить от 8,5 до 10,5%.

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