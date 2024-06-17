Совет ЕС принял спорный закон о восстановлении экосистем

Австрийский министр проголосовала за природоохранный закон вопреки позиции канцлера, в итоге Совету ЕС удалось набрать необходимое для его принятия большинство. Закон согласован странами Евросоюза и Европарламентом.

Министры окружающей среды государств Европейского Союза после многомесячных споров приняли закон о восстановлении экосистем. Совету ЕС на заседании в Люксембурге в понедельник, 17 июня, удалось достичь необходимого большинства - не менее 15 стран и не менее 65 процентов населения Евросоюза - после согласия Австрии. Вопреки позиции федерального канцлера этой страны, консерватора Карла Нехаммера, министр защиты климата и энергетики Австрии Леоноре Гевесслер проголосовала за закон, что стало решающим фактором в его принятии.

Новая законодательная норма обязывает страны Евросоюза до 2030 года восстановить не менее 20 процентов поврежденных наземных и морских экосистем, к 2050 году - все экосистемы, находящиеся под угрозой. Одной из целей при этом является восстановление торфяников, способных поглощать CO2. С помощью нового закона Европейский Союз намерен обратить вспять процесс разрушения окружающей среды. Он является важной составной частью европейской стратегии по борьбе с изменением климата.

Закон долгое время блокировали несколько стран в Совете ЕС

О положениях закона переговорщики из государств ЕС и депутаты Европарламента договорились еще в ноябре 2023 года, после чего его окончательное одобрение странами Евросоюза считалось формальностью. Однако целый ряд членов Совета ЕС на протяжении нескольких месяцев блокировали принятие документа. Против него выступали Италия, Финляндия, Нидерланды, Польша, Швеция и Венгрия, а Бельгия воздерживалась, пишет агентство AFP со ссылкой на дипломатические источники

В частности, Нидерланды выражали обеспокоенность возможным замедлением строительства ветропарков, а Польша указывала на отсутствие плана финансирования природоохранных мер. Кроме того, закон критикуют консервативные политические силы и представители аграрного сектора европейских стран.

Вена подаст иск из-за "неконституционных" действий своего министра

После принятия решения в Брюсселе офис федерального канцлера Австрии заявил, что намерен подать иск о его аннулировании в Европейский суд. Решение австрийского министра является "несовместимым с конституцией", заявили в Вене. В свою очередь Леоноре Гевесслер отметила, что знала о сопротивлении в ее стране. При этом она не видит юридических оснований для удовлетворения иска. "Я убеждена, что сейчас самое время принять этот закон", - подчеркнула Гевесслер.

В свою очередь министр окружающей среды Германии Штеффи Лемке (Steffi Lemke) заявила о необходимости достичь баланса между охраной природы и интересами сельского хозяйства. "ЕС способен находить хорошие компромиссы", - отметила она. По словам немецкого министра, принятый закон показывает, что "ни одно правительство и ни одна партия не могут игнорировать проблемы охраны природы и окружающей среды".

В мае Германия и десять других европейских стран призвали правительство Бельгии, председательствующей в ЕС, завершить процесс принятия закона о восстановлении экосистем в июне. Создавшийся тупик в отношении согласованного ранее компромисса "ставит под угрозу наши демократические институты", подчеркивалось в письме, направленном по инициативе Ирландии. В июле председательство в ЕС в порядке ротации перейдет к Венгрии, правонационалистическое правительство которой среди прочего выступает против данного закона.