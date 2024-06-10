В Германии скоро не останется лесов?

Еще 40 лет назад немцы поняли, что лес надо спасать, но сделали для этого слишком мало. Теперь ситуация стала еще хуже. Не поздно ли еще что-то исправить?

Люди старшего поколения в Германии, возможно, еще помнят, что "вымирание лесов" когда-то уже было главной новостью в стране, в то время когда она еще была разделена на Восточную и Западную. Об этой проблеме говорили настолько много, что в 1984 году выражение "гибель леса" было даже признано словом года. В основном деревьям вредили выхлопные газы, выделяемые транспортом и промышленностью. Немцев, у которых всегда были особые, можно сказать романтические отношения с лесами, такое положение вещей действительно очень взволновало и заставило всерьез задуматься о будущем.

Проблема известна, но ситуация ухудшается

Сегодня лесные насаждения занимают около 30 процентов территории Германии. Однако деревья не выглядят лучше, чем раньше - наоборот. Так, в докладе о состоянии лесов, подготовленном министром сельского хозяйства ФРГ Джемом Оздемиром (Cem Özdemir), говорится, что сорок лет назад, когда забили серьезную тревогу в связи с больными деревьями, здоровыми все же были 54 процентов дубов. Сегодня - лишь каждый пятый.

Свен Зельберт (Sven Selbert), эксперт по лесам Немецкого союза охраны природы и биоразнообразия (NABU), рассказал DW: "Сейчас лес находится в еще худшем состоянии, чем раньше, когда все говорили о гибели лесов. Тогда общество реагировало на это с большим энтузиазмом - в заводских трубах начали массово устанавливать фильтры, стараясь снизить концентрацию диоксида серы в воздухе. И это очень помогло лесу". Сегодня на состояние деревьев влияет гораздо больше факторов, чем раньше, что, соответственно, усугубляет проблему. Однако приходится констатировать, что проблема вымирания лесов больше не попадает в заголовки газет. Молчание СМИ и недостаточные меры, принимаемые в области экологической политики, в результате ведут к тихому умиранию леса.

Наводнение в долине реки Ар на западе Германии стало самой большой катастрофой в 2021 году Фото: privat

Когда из-за дождей и продолжительных ливней, которые все чаще происходят в связи с изменением климата, реки постепенно и временно выходят из берегов, или же, наоборот, когда засуха приводит к постоянному низкому уровню воды в водоемах, на это обращают не так много внимания, как на случающиеся чрезвычайные ситуации, как это было, например, во время наводнения в долине реки Ар летом 2021 года. "У нас происходит изменение климата, которое теперь явно бьет и по лесам. Помимо засух, штормов и нехватки воды, у растений начали появляться новые болезни, большинство из которых вызываются уже известными патогенами и наносят лесам гораздо больший и часто внезапный ущерб, чем раньше", - отмечает Свен Зельберт.

Правительство подготовит новый закон для защиты леса

Правящая в ФРГ коалиция заключила соглашение, в котором взяла на себя твердое обязательство бороться с вымиранием зеленых насаждений. В частности, было решено принять закон о защите лесов, который должен заменить правила, принятые еще в 1975 году. На сегодняшний день они безнадежно устарели, хотя бы потому, что тогда еще не шли разговоры об изменении климата, Германия была разделена, а пользование природными ресурсами не было таким масштабным, как сегодня.

Также в докладе министра сельского хозяйства ФРГ говорится, что "климатический кризис крепко держит наши леса в своих тисках; продолжительная засуха и высокие температуры последних лет нанесли им огромный ущерб… Только одно из пяти деревьев остается полностью здоровым. Лес становится пациентом, нуждающимся в постоянном уходе". Поэтому, по мнению немецкого политика, пора дать экосистеме "лекарство пролонгированного действия" - например, сажая больше смешанных лесов, которые считаются более болезнестойкими, чем посадки с деревьями одного вида. При этом следует учитывать, что этот проект по спасению леса сможет быть осуществлен только за счет нескольких поколений.

Лес нуждается в защите от ураганов

Адаптация является одним из ключевых слов в вопросах выживаемости, в том числе, и леса. Часть изменений, вызванных глобальным потеплением, уже невозможно обратить вспять. Поэтому ожидается, что деревья сумеют подстроиться под изменяющиеся условия, чтобы выжить. Кроме болезней много вреда приносят растениям участившиеся в последнее время ураганы. И на это обращает внимание Свен Зельберт: "Мы должны сделать леса, экосистемы и города устойчивыми к сильному ветру. Это означает, что лесную экосистему нужно рассматривать в совокупности, а не как просто участок леса. Мы должны теснее сплести в лесах поддерживающие "нити жизни". Например, расширяя биоразнообразие".

В связи с изменением климата в Германии также растет число лесных пожаров Фото: Thomas Schulz/dpa/picture-alliance

Экономические интересы важнее охраны природы?

В то же время новый проект закона о лесе, который поступил на утверждение в федеральное правительство, уже сейчас подвергся критике. Владельцы лесных территорий, например, считают, что несанкционированные рубки должны повлечь за собой уголовную ответсвенность. А Ассоциация семейных ферм в сельском и лесном хозяйстве считает, что существующий вариант, скорее, носит общий характер. И поэтому призывает к менее строгим предписаниям и большей свободе в управлении. Вступая в полемику, Свен Зельберт отмечает: "Многие рассматривают лес как источник древесины, так оно и есть, и он должен оставаться таковым, но это возможно только в том случае, если его состояние будет улучшаться, а не постоянно ухудшаться".

Почти половина лесов Германии находится в частной собственности - официальными владельцами являются 760 тысяч человек. Древесина - востребованный продукт. Цены на пиломатериалы на мировом рынке в последние годы резко выросли, а в период с 2015 по 2020 год экспорт необработанной древесины увеличился более чем в три раза, особенно в Китай и США. По словам Зельберта, ситуация с лесными насаждениями в Германии примерно такая же, как и везде: "У нас те же проблемы, что и в других регионах мира. Амазония сильно страдает от климатического кризиса, и есть опасения, что этот влажный уголок Земли высохнет. Но и леса в Скандинавии также находятся в опасности. Там их необходимо засадить хвойными породами". Когда и в каком виде вступит в силу новый немецкий закон о лесах, пока неизвестно.