Европарламент поддержал спорный закон об охране природы

Критики закона о восстановлении природы и сохранении биоразнообразия в ЕС опасаются, что он поставит под угрозу благосостояние фермеров.

Европарламент в среду, 12 июля, с незначительным перевесом голосов - 336 "за" и 300 "против" при 13 воздержавшихся - одобрил законопроект, целью которого является охрана природы и поддержание биологического разнообразия в ЕС.

Согласно разработанной Еврокомиссией инициативе, до 2030 года в Евросоюзе необходимо будет принять меры по возвращению к их естественному состоянию как минимум 20% поверхности суши и морей в границах стран-членов ЕС. Конкретно речь идет о высаживании лесов, озеленении городов, восстановлении торфяных болот и других мерах, направленных на регенерацию подверженных угрозе разрушения экосистем.

Критика закона об охране природы в ЕС

Против законопроекта в Европарламенте выступают консервативная Европейская народная партия (ЕНП), а также правопопулистская фракция "Индентичность и демократия". ЕНП, в частности, разделяет опасения крупных объединений фермеров, полагающих, что заложенные в законопроекте меры по восстановлению природных ландшафтов могут серьезно ограничить их деятельность. Результатом может стать сокращение площади сельскохозяйственных угодий и, как следствие, объемов урожая, что поставит под угрозу продовольственную безопасность ЕС и благосостояние фермеров, предупреждают критики законопроекта.

Между тем в поддержку закона, который теоретически может быть принят еще до выборов Европарламента в 2024 году, высказались многие крупные европейские компании - такие, как как IKEA, H&M, Unilever и Nestlé. Кроме того, инициативу похвалили ряд ученых, организаций по защите природы и по защите прав потребителей, а также некоторые объединения фермеров.

Для вступления закона в силу его должны одобрить все страны-члены ЕС. Переговоры по этому вопросу должны стартовать в ближайшее время.

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