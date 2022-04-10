 Канцлер Австрии в Москве обсудит с Путиным военные преступления в Украине | Новости из Германии о Европе | DW | 10.04.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Канцлер Австрии в Москве обсудит с Путиным военные преступления в Украине

Карл Нехаммер не переоценивает роль Австрии в возможном прекращении войны в Украине, но готов предложить себя в качестве нейтрального посредника.

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер

Федеральный канцлер Австрии Германии Карл Нехаммер 11 апреля встретится в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Как глава австрийского правительства рассказал журналистам в воскресенье, 10 апреля, он хотел бы способствовать диалогу между Киевом и Москвой, а также намерен обсудить с российским президентом военные преступления РФ в Украине. По словам канцлера, его визит согласован с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), главой немецкого правительства Олафом Шольцем (Olaf Scholz ) и турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Нехаммер, который 9 апреля посетил Киев, а также побывал в Буче, где после ухода российских военных были обнаружены многочисленные тела убитых мирных жителей, не переоценивает роль Австрии в возможном прекращении войны, но готов предложить себя в качестве нейтрального посредника. Он хотел бы сделать все возможное, чтобы помочь положить конец войне в Украине, даже если его визит будет использован Россией в пропагандистских целях, указал Нехаммер.

Нехаммер станет первым главой государства Евросоюза, который посетит Путина в Москве после начала войны. Как указывает австрийское издание Kurier, из Украины уже раздались критические голоса по поводу предстоящего визита. В частности, немецкая газета Bild  приводит высказывание некоего украинского дипломата, который весьма скептически отреагировал на предстоящую миссию Нехаммера. "Насколько же самоуверен австрийский канцлер в том, что он всерьез считает, будто поездка в настоящее время имеет какой-либо смысл после того, как Путин показал, какой он жестокий военный преступник".

Смотрите также:

  • Киевская область, город Буча, 3 апреля 2022 года

    Война в Украине - Буча

    Снимок из города Буча под Киевом. После ухода российских войск здесь обнаружены тела сотен убитых жителей. Фотографии из Бучи и других мест в Киевской области, которые следуют далее в фотохронике войны в Украине от 4 апреля, содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    В понедельник, 4 апреля, город Буча посетил Владимир Зеленский. "Я своими глазами видел Бучу, Ирпень, Стоянку после оккупации. Мы сделаем все возможное, чтобы как можно скорее вернуть их к жизни", - написал президент Украины в своем канале в Telegram. Ранее он назвал случившееся в Буче геноцидом украинского народа.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Убитые мирные жители Бучи, 3 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Тела убитых жителей Бучи, некоторые из жертв - со связанными за спиной руками, 3 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Убитый мирный житель со связанными за спиной руками в Буче, 3 апреля.

  • Буча, 2 апреля

    Война в Украине - Буча

    Выжившие жители Бучи - свидетели военных преступлений, к расследованию которых уже приступили власти Украины.

  • Около города Буча, 3 апреля

    Война в Украине - Буча

    Расстрелянный человек рядом с велосипедом на обочине дороги около города Буча, 3 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Тело убитого человека на лестничной клетке дома в Буче, 3 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Место массового захоронения в Буче, 3 апреля.

  • Буча, 31 марта

    Война в Украине - Буча

    Спутниковый снимок траншеи для массового захоронения около церкви в Буче, 31 марта.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Место массового захоронения около церкви в Буче, 3 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    На месте массового захоронения в Буче, 3 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Массовое захоронение в Буче, 3 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Два убитых жителя Бучи, 3 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Убитый мирный житель в Буче, 3 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Тело человека, убитого российскими солдатами, согласно свидетельствам очевидцев. Буча, 3 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Тела погибших людей на дороге в Буче, 2 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Тело погибшего мирного жителя на дороге около Бучи в 20 километрах от Киева, 2 апреля.

  • Киевская область

    Война в Украине - Буча

    Погибший мирный житель в Киевской области, 3 апреля.

  • Буча, 3 апреля

    Война в Украине - Буча

    Тело погибшего мужчины в Буче, 3 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Украинские солдаты на одной из улиц в Буче после освобождения города, 2 апреля.

    Автор: Николай Пермяков


Смотреть видео 61:37

Буча - вершина айсберга: в каких еще преступлениях подозревают военных РФ в Украине? DW Новости (07.04.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

Украина обвиняет Путина и войска РФ в преступлениях: ждать ли трибунала ООН? (05.04.2022)  

Зверства в Буче окончательно сделали Путина и РФ изгоями. DW Новости (04.04.2022)  

Реклама

Самые читаемые

Война в Украине: хроника событий 10 апреля  

30 дней до дефолта: Россию "поставили на счетчик" из-за оплаты долгов рублями  

В Штутгарте прошел пророссийский автопробег  