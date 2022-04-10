Канцлер Австрии в Москве обсудит с Путиным военные преступления в Украине

Федеральный канцлер Австрии Германии Карл Нехаммер 11 апреля встретится в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Как глава австрийского правительства рассказал журналистам в воскресенье, 10 апреля, он хотел бы способствовать диалогу между Киевом и Москвой, а также намерен обсудить с российским президентом военные преступления РФ в Украине. По словам канцлера, его визит согласован с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), главой немецкого правительства Олафом Шольцем (Olaf Scholz ) и турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Нехаммер, который 9 апреля посетил Киев, а также побывал в Буче, где после ухода российских военных были обнаружены многочисленные тела убитых мирных жителей, не переоценивает роль Австрии в возможном прекращении войны, но готов предложить себя в качестве нейтрального посредника. Он хотел бы сделать все возможное, чтобы помочь положить конец войне в Украине, даже если его визит будет использован Россией в пропагандистских целях, указал Нехаммер.

Нехаммер станет первым главой государства Евросоюза, который посетит Путина в Москве после начала войны. Как указывает австрийское издание Kurier, из Украины уже раздались критические голоса по поводу предстоящего визита. В частности, немецкая газета Bild приводит высказывание некоего украинского дипломата, который весьма скептически отреагировал на предстоящую миссию Нехаммера. "Насколько же самоуверен австрийский канцлер в том, что он всерьез считает, будто поездка в настоящее время имеет какой-либо смысл после того, как Путин показал, какой он жестокий военный преступник".

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Война в Украине - Буча Снимок из города Буча под Киевом. После ухода российских войск здесь обнаружены тела сотен убитых жителей. Фотографии из Бучи и других мест в Киевской области, которые следуют далее в фотохронике войны в Украине от 4 апреля, содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

Война в Украине - Буча В понедельник, 4 апреля, город Буча посетил Владимир Зеленский. "Я своими глазами видел Бучу, Ирпень, Стоянку после оккупации. Мы сделаем все возможное, чтобы как можно скорее вернуть их к жизни", - написал президент Украины в своем канале в Telegram. Ранее он назвал случившееся в Буче геноцидом украинского народа.

Война в Украине - Буча Убитые мирные жители Бучи, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Тела убитых жителей Бучи, некоторые из жертв - со связанными за спиной руками, 3 апреля.

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Война в Украине - Буча Выжившие жители Бучи - свидетели военных преступлений, к расследованию которых уже приступили власти Украины.

Война в Украине - Буча Расстрелянный человек рядом с велосипедом на обочине дороги около города Буча, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Тело убитого человека на лестничной клетке дома в Буче, 3 апреля.

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Война в Украине - Буча Место массового захоронения около церкви в Буче, 3 апреля.

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Война в Украине - Буча Массовое захоронение в Буче, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Два убитых жителя Бучи, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Убитый мирный житель в Буче, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Тело человека, убитого российскими солдатами, согласно свидетельствам очевидцев. Буча, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Тела погибших людей на дороге в Буче, 2 апреля.

Война в Украине - Буча Тело погибшего мирного жителя на дороге около Бучи в 20 километрах от Киева, 2 апреля.

Война в Украине - Буча Погибший мирный житель в Киевской области, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Тело погибшего мужчины в Буче, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Украинские солдаты на одной из улиц в Буче после освобождения города, 2 апреля. Автор: Николай Пермяков

