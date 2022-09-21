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Фото: Alexander Nemenov/AFP
ПолитикаРоссия

В России проходят акции протеста против мобилизации

Сергей Ромашенко
37 мин. назад

Активисты в России откликнулись на призыв молодежного движения "Весна". В различных городах РФ проходят протестные акции против объявленной Путиным частичной мобилизации в войне против Украины.

https://www.dw.com/ru/v-rossii-prohodat-akcii-protesta-protiv-mobilizacii/a-63195980

Активисты в России откликнулись на призыв молодежного движения "Весна" к проведению акций протеста против объявленной президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации в войне против Украины. В Сибири и на Дальнем Востоке на центральные площади городов выходят несогласные с решением Путина. Движение "Весна" призвало единомышленников выходить на улицы в 19 часов местного времени.

Согласно сообщениям, в Хабаровске на акцию против мобилизации вышли 12 человек. Корреспонденту Сибирь.Реалии они сообщили, что потрясены новостью о мобилизации. Называть свои имена пикетчики отказались, опасаясь преследования. Несколько человек вечером 21 сентября собрались на площади в центре Якутска.

В Иркутске на центральную площадь вышли несколько десятков человек, сообщается о десяти задержанных. По данным правозащитного портала ОВД-Инфо, больше всего задержанных в Томске. Всего на 17.00 мск ОВД-Инфо сообщило о более чем 60 задержанных почти в 10 городах. В Улан-Удэ люди пришли на акцию с самодельными плакатами, собрались несколько десятков человек. Полиция призвала собравшихся убрать плакаты, о задержаниях не сообщалось.

Несколько десятков противников мобилизации собрались на центральной площади в Новосибирске. Задержан один человек.

Призыв к протестам по всей России

Ранее российское оппозиционное движение "Весна" и сторонники Алексея Навального призвали граждан России выходить на акции протеста против мобилизации, протестную петицию в интернете на сайте Change.org подписали уже более 250 тысяч человек.

Прокуратура Москвы пригрозила жителям города административным наказанием и лишением свободы до 15 лет за организацию митингов против мобилизации, за участие в них или призывы к ним.

В то же время в Санкт-Петербурге районные администрации поручили муниципалитетам найти людей, которые смогут принять участие в митинге в поддержку проведения референдумов на оккупированных Россией территориях Украины, сообщила "Ротонда" со ссылкой на несколько муниципалитетов. Собеседники издания рассказали, что администрации требуют от них по 5 -10 человек.

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"Это уже как агония": украинцы о мобилизации в России

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Петиция на Change.org

www.change.org
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