Дело о поджоге военкомата: новосибирца винят в "госизмене"
Екатерина Венкина
60 мин. назад
Жителю Новосибирска Бабурину, пытавшемуся, по версии ФСБ, устроить поджог военкомата, следователь предъявил еще одно обвинение - в "покушении на госизмену", пишут правозащитники.
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Жителю Новосибирска Илье Бабурину, задержанному в сентябре 2022 по подозрению в попытке устроить поджог военкомата, следователь предъявил еще одно обвинение - в "покушении на госизмену". Об этом в субботу, 1 апреля, сообщил правозащитный проект "Зона солидарности".
Ранее Бабурину были выдвинуты обвинения по статье "об организации теракта" и "о вовлечении в террористическую деятельность". Они предусматривают пожизненное заключение.
Правозащитники: Случай - беспрецедентный
"Этот случай - беспрецедентный. Впервые дело о "госизмене" заводят в связи с гипотетическим поджогом военкомата", - отмечают правозащитники, считающие, что расследование "мотивировано политически", а сотрудники ФСБ пытаются таким образом отчитаться о борьбе с "врагами народа".
23-летний Илья Бабурин отказался от сделки со следствием и отвергает обвинения.
Первый приговор по статье "теракт" за поджог военкомата
Первый приговор по статье УК РФ "террористический акт" за поджог военкомата был вынесен 31 января. Центральный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима Владислава Борисенко за поджог военкомата в Нижневартовске. Борисенко, а также его предполагаемый сообщник были задержаны в начале мая 2022 года, спустя неделю после пожара в военкомате. Первоначально их обвинили в умышленном повреждении имущества и хулиганстве, затем обвинение переквалифицировали на "теракт". Оба фигуранта отказались признать вину в "террористическом акте", но не отрицали совершения поджога.