Екатерина Дунцова о партии "Рассвет": Мы между двух огней

Екатерина Дунцова, которая пыталась стать кандидатом в президенты РФ, но не была допущена до выборов, рассказала DW о своей партии "Рассвет", о рисках проведения учредительного съезда и об отношениях с оппозицией.

Журналист Екатерина Дунцова, которая, выступая с антивоенной позиции, пыталась выставить свою кандидатуру на президентских выборах в РФ в 2024 году, но не была допущена до них, заявила о создании своей партии "Рассвет". 2 мая в подмосковном Голицино завершился двухдневный учредительный съезд этой партии. DW поговорила с Екатериной Дунцовой о результатах прошедшего съезда, основной программе новой партии и о ее будущем.

DW: Вчера завершился учредительный съезд вашей партии "Рассвет". Как вы оцениваете эти два дня, каких результатов удалось достичь?

Екатерина Дунцова: На съезде было 148 делегатов из 50 регионов России, 144 из них практически до полуночи проходили все предусмотренные законом процедуры по избранию центрального совета партии, контрольной ревизионной комиссии и председателя. Присутствовали гости из других регионов. Планируется создать более 50 региональных отделений партии, которым еще предстоит процедура регистрации. Второй день был посвящен обучению региональных координаторов процедуре открытия этих отделений согласно закону. Мы уделили время предпринимательскому сектору. Я была очень рада, что приехали представители молодежного "Рассвета". Это отдельная организация, но находится под нашим крылом. У них много разных инициатив: от экологических до краеведческих. Они готовятся жить в стране, которая будет защищать их права и свободы, им это очень важно.

- Вы говорите о большом объеме проделанной работы, но еще недавно ваше имя было неизвестно широкой публике. Как вам удалось привлечь и организовать такое количество сторонников?

- Они нашлись сами, было желание объединиться. Последние два с небольшим года люди, которые выступают за мир, жили в ощущении апатии и думали, что снова наступят очередные президентские выборы без выбора, и ничего не изменится. Понимание того, что альтернатива есть, и демократические выборы все-таки возможны, вызывало у них надежду. Многие связывают мое появление в качестве кандидата (Екатерина Дунцова участвовала в избирательной кампании, но ее не зарегистрировали в качестве кандидата на пост президента РФ и не допустили до выборов. - Ред.) именно с этой надеждой.

Делегаты учредительного съезда партии "Рассвет" Екатерины Дунцовой, 1 мая 2024 года Фото: DW

Мы провели уже более 25 встреч в разных региональных отделениях, и многие люди, которые туда приходят, говорят, что долгое время они даже не думали про политику и не могли себе представить, что будут участвовать в создании политической партии. Значит есть запрос на объединение, и этот запрос почувствовало общество. Было очень важно, чтобы люди не думали, что после президентских выборов про них опять забудут. После того, как нам отказали в регистрацииинициативной группы и отклонили иск в Верховном суде, мы предложили создать партию. Люди откликнулись и поддержали, начали проводить опросы и думать, как она могла бы называться и какие ценности в себе нести. Все это было, в первую очередь, ради сохранения сообщества единомышленников, а формат партии показался нам наиболее безопасным. Чаты и общественные организации сейчас в кратчайшие сроки признаются "экстремистскими", "нежелательными" или "иноагентами".

- Как вы считаете, вашу партию все-таки зарегистрируют?

- Мы очень надеемся, потому что мы приложили невероятные усилия. Очень важно, что в команде действительно вовлеченные люди, и занимаются этим на волонтерских началах в свободное от работы время. Им это нравится, они чувствуют, что важны для всего сообщества, и это то, что ими сейчас движет.

Во время первого дня работы учредительного съезда партии "Рассвет" Екатерины Дунцовой Фото: DW

- Вы открыто говорите о своей антивоенной позиции, критикуете власть, и мы знаем как власть борется с такими людьми. До последнего многие не были уверены в том, состоится ли этот съезд. Как вы думаете, почему вам все-таки позволили его провести?

- Мы живем в удивительное время, когда за слова сажают на долгие годы, и мы должны спрашивать у государства разрешение на то, что прописано в законе. Опасения были связаны, прежде всего, с тем, что запланированный на 9-10 марта съезд был сорван, тогда площадка сообщила о некой коммунальной аварии. Все ждали, что здесь будет то же самое, или предполагали, что приедут сотрудники полиции и будут нас проверять, как недавно произошло в Екатеринбурге. Мы говорим о том, что мы не враги, и не надо нас так воспринимать. Мы говорим о развитии местных локальных сообществ и о том, что надо начинать с самих себя, возвращать доверие к власти, что-то делать с судебной системой. Мы не получаем ответов на вопросы о том, когда закончится "специальная военная операция", никто не конкретизирует какие цели должны быть достигнуты, у нас нет образа будущего.

Это нормальные вопросы. Люди, которые задают такие вопросы и несут ответственность за то, что они предлагают, - это очень важная движущая сила для государства, и терять ее неправильно. На мой взгляд, государство воспринимает нас как сторонний элемент, как это было во время президентской кампании. Тогда было много вопросов на тему, зачем она пришла и кто за ней стоит, что, в итоге, вылилось в отказ в регистрации инициативной группы. Сейчас Минюст не присутствовал, но это их право, мы их уведомили в установленном законом порядке, опубликовали объявление более чем за месяц до проведения мероприятия. Свои функции мы выполнили. У нас таким образом есть возможность предоставить документы, и никаких эксцессов не происходило.

Понятно, что наблюдение, скорее всего, осуществлялось так или иначе. Видимо, никаких вопросов наше поведение не вызвало. Если сейчас мы сдадим документы, и Минюст вынесет нам какие-то резюме, то, скорее всего, это вызовет новый приток сторонников. Есть понимание, что нас уже не воспринимают как угрозу, что очень важно. С другой стороны, в оппозиции, которую все время ругают, что она не может помириться, начали уже возникать такие ростки, что раз нам разрешают, значит, мы согласованные. Мы здесь между двух огней: мы ничего не нарушаем и стараемся помогать на местном уровне, но оппозиция считает, что, если на нас не составили протоколы, значит, мы прокремлевские.

Екатерина Дунцова отвечает на вопросы журналистов на открытии учредительного съезда своей партии "Рассвет", 1 мая 2024 года Фото: DW

- Вы упомянули, что как раз сейчас работали над основными программными пунктами. Вы можете кратко их сформулировать?

- Программа действительно была написана очень большим количеством людей. Нам было важно, чтобы мнения из разных регионов были услышаны. Для Минюста мы принимали программу, которая приведена в соответствие с нормами закона, но также у нас есть ценностная платформа, где мы говорим более расширенно о тех понятиях, которые в нее включены. Там говорится о том, что нужно вернуться к верховенству международного права, о мире, о необходимости расширить полномочия местного самоуправления и вернуть прямые выборы глав городов. Также в программе мы говорим о правах и свободах в контексте того, что политзаключенные должны быть освобождены. Программа - это живой документ. Чем больше людей, тем больше обсуждений и дискуссий.

- Если вас все-таки не зарегистрируют, есть планы что делать дальше?

- Если они в своем резюме напишут, что есть какие-то нестыковки в уставе, то мы соберем еще раз учредительный съезд. Понятно, что в текущей ситуации было бы чудом, чтобы с первого раза наши документы приняли, и ничего не сказали. Но мы будем продолжать, будем проводить еще один съезд, принимать документы согласно поправкам Минюста. В общем, мы готовы действовать дальше.