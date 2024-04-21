Полиция сорвала встречу Екатерины Дунцовой со сторонниками

В Екатеринбурге полиция помешала политику и журналисту Екатерине Дунцовой, которая хотела принять участие в выборах президента РФ 2024 года, однако не была зарегистрирована ЦИК РФ в качестве кандидата, провести встречу со своими сторонниками. Об этом в воскресенье, 21 апреля, рассказали в Telegram журналист Владислав Постников и сама Дунцова.

По словам Постникова, полиция "нагрянула" на мероприятие под предлогом того, что в Книгу учета сообщений о правонарушениях (КУПС) занесли информацию, что "на встрече присутствуют лица, причастные к экстремисткой деятельности". Пришедших на встречу с политиком выводили из зала и долго опрашивали, а потом не позволяли вернуться на выступление Дунцовой, указывает журналист. Между тем онлайн-издание "Вечерние ведомости" пишет, что люди возвращались в зал после опроса, однако сама Екатерина продолжала общение с полицией.

Полиция находилась в гостинице Marins Park Hotel, где для встречи был арендован зал "Нижний Новгород", в течение часа. Именно столько должно было продлиться мероприятие.

Сообщается, что одного из молодых людей, пришедших на встречу, увели из отеля под предлогом того, что он "уклоняется от армии". Однако после проверки документов в машине ППС его отпустили.

В конце февраля Екатерина Дунцова рассказала, что гостиница "Альянс Бородино" в Москве расторгла с ней договор аренды помещения, где она собиралась провести учредительное собрание своей партии "Рассвет". Обосновано расторжение договора было "возникшим аварийным состоянием системы отопления".