Гостиница в Москве не дала зал для собрания партии Дунцовой

Администрации гостиницы "Альянс Бородино" заявила о "возникшим аварийном состоянии системы отопления", однако на ее сайте никакой информации на этот счет нет.

Столица "Альянс Бородино" в Москве расторгла с политиком Екатериной Дунцовой договор о предоставлении помещения для проведения учредительного собрания ее партии "Рассвет", намеченного на 9-10 марта. Об этом рассказала сама Дунцова в среду, 28 февраля, в Telegram.

По словам политика, которому было отказано в регистрации кандидатуры на выборах президента РФ, расторжение договора руководство гостиницы обосновало "возникшим аварийным состоянием системы отопления".

"Это плохие новости, изменить место проведения съезда мы не можем, так как по закону должны за месяц опубликовать в газете анонс с датой и местом его проведения. Теперь нам предстоит поиск нового помещения и новая публикация анонса", - констатировала Дунцова.

Она выразила уверенность, что на администрацию гостиницы было оказано давление. Ведь, по словам Екатерины Дунцовой, на сайте отеля нет уведомления об авариях "и прямо сейчас можно забронировать номера и залы на 9-10 марта".

Политик пообещала, что съезд ее будущей партии все равно состоится. "Все мы хотим жить в мирной и безопасной стране. Все мы хотим светлого и благополучного будущего для себя и своих близких", - подчеркнула Дунцова. Она добавила, что сообщит о новой дате съезда в ближайшее время.

Попытка Дунцовой стать кандидатом на выборах президента РФ

О намерении участвовать в выборах президента РФ журналистка из Ржева Екатерина Дунцова объявила в ноябре 2023 года.

Свое решение Дунцова объяснила тем, что, по ее мнению, "последние десять лет страна движется в неверном направлении: курс взят не на развитие, а на саморазрушение". Дунцова заявила, что выступает за прекращение войны в Украине, демократические реформы, освобождение политзаключенных, в частности Алексея Навального (скончался в колонии 16 февраля 2024 года. - Ред.). "Нам предстоит отменить все бесчеловечные законы, восстановить отношения с внешним миром. Изменить приоритеты бюджета: тратить деньги на улучшение жизни граждан, а не на новые танки", - отмечала она.

20 декабря Дунцова подала в ЦИК документы для регистрации своей инициативной группы, в которую должны были войти 500 человек. Однако 23 декабря ЦИК сообщил ей об отказе, сославшись на то, что в ее документах якобы было обнаружено более ста ошибок.

Верховный суд РФ 27 декабря 2023 года отклонил иск Дунцовой к Центральной избирательной комиссии, которая отказала ей в регистрации инициативной группы по сбору подписей в поддержку самовыдвижения на пост президента России.

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