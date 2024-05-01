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В Голицино проходит первый съезд партии Дунцовой "Рассвет"

Роман Шереметьев
1 мая 2024 г.

На учредительный съезд партии "Рассвет" приехали 148 делегатов из 50 регионов России.

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Екатерина Дунцова (фото из архива)
Екатерина Дунцова (фото из архива)Фото: Boris Aleksiev/Anadolu/picture alliance

В Подмосковном городе Голицыно в среду, 1 мая, открылся  учредительный съезд политическойпартии "Рассвет". Идея партии выросла из предвыборной кампании Екатерины Дунцовой, которая пыталась стать кандидатом на выборах президента РФ, но ЦИК РФ отказал ей в регистрации инициативной группы.

На съезд приехали 148 делегатов из 50 регионов России, что позволяет зарегистрировать политическую партию.Всего, включая журналистов и гостей, на мероприятии присутствует более 200 человек. Сотрудники российского минюста на съезд не приехали. Не смотря на опасения, на момент начала мероприятия российские силовики ему не препятствуют.

На открытии организаторы подчеркнули, что выступают за мирную и демократическую Россию законными методами. На повестке дня принятие устава партии, программных документов и избрание руководящих органов.

 

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