Бизнесмен Олег Тиньков внесен в реестр "иноагентов" в РФ

Министерство юстиции России в пятницу, 16 февраля, вновь расширило реестр "иностранных агентов", включив в этот список еще пять человек, следует из сообщения на сайте ведомства.

Статус "иноагента" был присвоен главе чеченской правозащитной организации Human Rights Center Ichkeria Аслану Арцуеву, актеру театра и кино Никите Кукушкину, литературному критику и музейному куратору Анне Наринской, философу и члену-корреспонденту РАН Юлии Синеокой и предпринимателю Олегу Тинькову.

В публикации на сайте Минюста, среди прочего, сказано, что все они "выступали против специальной военной операции", как в России официально называют войну против Украины. По версии российского ведомства, все они, кроме Арцуева, также "распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике", при этом не поясняется, что означает формулировка "органы публичной власти".



Кроме того, Арцуев якобы "распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа" РФ, а Наринская "осуществляла пропаганду ЛГБТ-отношений". Подчеркивается, что все новые "иноагенты" проживают за пределами РФ.

Съезд "иноагентов" в Берлине

В начале февраля в Берлине прошла двухдневная "встреча лиц, объявленных Кремлем иноагентами", как ее назвали организаторы, среди которых - галерист Марат Гельман, кинодокументалист Виталий Манский и журналистка Анна Монгайт. По соображениям безопасности место проведения конгресса было объявлено лишь в самый последний момент. В числе тех, кто принял участие в съезде, были правозащитница Светлана Ганнушкина, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, экс-премьер РФ Михаил Касьянов, правозащитник Лев Пономарев, политик Михаил Ходорковский, экоактивистка Евгения Чирикова и другие. Некоторые из "иноагентов" обратились к участвующим в конгрессе по онлайн-связи.

Закон об "иноагентах" в России

Законодательство об "иностранных агентах" появилось в России в 2012 году. С тех пор в проскрипционные списки были внесены несколько сотен организаций и физических лиц. Реестр физических лиц-"иноагентов" был запущен в начале апреля 2022 года, став четвертым подобным перечнем наряду со списком НКО-"иноагентов", СМИ-"иноагентов" и незарегистрированных организаций-"иноагентов".

С декабря 2022 года закон позволяет объявлять "иноагентами" тех, кто, по версии российских властей, получает "поддержку из-за рубежа", а также "находится под иностранным влиянием".

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