Кто и зачем собрался на съезде "иноагентов" из РФ в Берлине

Художница Евгения Цветкова раскритиковала проведение берлинской встречи "иноагентов" в немецком отеле на фоне войны в Украине и репрессий в России. Участники съезда "не признают себя чьими-то агентами".

В одном из отелей Западного Берлина 2 февраля открылась двухдневная "встреча лиц, объявленных Кремлем иноагентами" (как заявляют мероприятие сами его организаторы). Подготовка к конгрессу шла полтора месяца практически без какого бы то ни было публичного освещения по соображениям безопасности. Кого именно удалось собрать на конференции, что там обсуждалось и какие цели при этом ставили перед собой участники - в репортаже DW.

Соорганизатор форума Марат Гельман и ведущие открытия Анастасия Шевченко и Артур Смольянинов Фото: Andrey Shashkov/DW

Форум проходит на первом этаже респектабельного небоскреба близ вокзала Цоологишер-Гартен ("Зоологический сад") - точный его адрес стал известен в самый последний момент. Что неудивительно, если вспомнить, к примеру, истории с отравлениями на похожих мероприятиях уже в Европе журналисток Елены Костюченко и Ирины Баблоян. Однако в остальном нет никаких особых мер безопасности, которые бы бросались в глаза - ни дотошной сверки документов на входе, ни досмотра вещей. Один только Марк Фейгин, едва появившись, сразу обращает на себя внимание окружающими его тремя изумительно рослыми и статными телохранителями-чеченцами.

Часть мероприятий в рамках съезда, правда, закрыта для прессы, и на остальных организаторы настоятельно просят не снимать гостей с зелеными бейджами. Некоторые из них во время кофе-брейка как бы непринужденно обсуждают, можно ли разбавлять кофе из кофемашин молоком из открытых кувшинов в общем доступе.

"Парад иноагентов"

Между кофе-брейками - общие паблик-токи, юридические тренинги и семинары, презентации проектов НКО, помогающих эмигрантам, и работа в "секциях" - от правозащитников и антивоенных активистов до журналистов и творческих деятелей. Открывается это все своеобразным "парадом иноагентов" (их приглашают на сцену по номерам, в хронологическом порядке присвоения статуса).

Михаил Зыгарь выступает с видеообращением Фото: Andrey Shashkov/DW

Первым с приветственным словом выступает Лев Пономарев с номером 214, "иноагент"-патриарх с декабря 2020-го (номера до него присваивались сплошь "иноагентам"-юрлицам), последней - экоактивистка Евгения Чирикова с номером 750, включенная в реестр всего две недели назад. Некоторые вместо себя прислали видеообращения: например, писатель Михаил Зыгарь - из Нью-Йорка, а первая в России доярка-"иноагент" Елена Агафонова - из Тульской области.

Также в первый день выступали:

политик Леонид Гозман ("для нас восстановили статус лишенцев…"),

старательно открещивающийся от организации съезда бизнесмен и экс-политзэк номер 1 Михаил Ходорковский,

действительный соорганизатор Марат Гельман - берлинский галерист, а в прошлом российский политтехнолог, придумавший этот форум совместно с документалистом Виталием Манским и журналисткой Анной Монгайт,

Правозащитница Светлана Ганнушкина ("удивительно, как те, кто наделил нас этим статусом, умеют добиваться целей, прямо противоположных тем, что ставят"),

политолог Станислав Белковский ("давайте сделаем так, чтобы эта власть горько пожалела о том, что объединила нас"),

Экс-премьер Михаил Касьянов ("они ненавидят нас прежде всего за то, что мы остаемся свободными"),

Евгения Кара-Мурза, назвавшая себя "единственной на съезде и.о. "иноагента" - она выступала от имени своего мужа Владимира Кара-Мурзы, одного из трех "иноагентов", отбывающих сейчас срок в российских колониях,

и другие.

В зрительном зале их слушали главред "Новой Газеты Европа" Кирилл Мартынов, бизнесмен Евгений Чичваркин, экономист Сергей Алексашенко, юрист и глава правозащитной ассоциации "Агора" Павел Чиков, актриса Татьяна Лазарева, основатель движения "Идите лесом" Григорий Свердлин, журналисты Андрей Архангельский, Евгений Киселев, Сергей Ковальченко, Максим Кузахметов и Дмитрий Губин, ЛГБТ-правозащитный юрист Макс Оленичев, экс-депутаты отец и сын Геннадий и Дмитрий Гудковы (последний весь день принимал от окружающих поздравления с тем, что ему накануне удалось спасти от депортации из Таиланда в Россию группу Би-2), а также Илья Пономарев.

В зрительном зале Фото: Andrey Shashkov/DW

Были на мероприятии и некоторые приглашенные без статуса "иноагента" (видимо, в качестве почетных наблюдателей) - от депутата Европарламента Сергея Лагодинского до ЛГБТ-активиста и блогера Рената Давлетгильдеева.

Модераторами сессии-открытия выступили правозащитница Анастасия Шевченко и актер Артур Смольянинов, отвечавший за бОльшую часть юмора ("без труда не вытащишь и фейки из пруда"), и даже спевший в итоге под гитару. Активно перешучивались и остальные участники, прежде всего, меряясь количеством ограничительных статусов и заведенных уголовных дел в России.

Критика в адрес съезда

С неожиданной критикой в адрес собравшихся выступила художница Евгения Цветкова - в своем видеообращении она объявила, что считает неэтичным двухдневную конференцию в дорогом немецком отеле на фоне войны в Украине и репрессий в России. И добавила, что сомневается в эффективности встреч в таком формате, так как там слишком много времени уделяется лишь налаживанию контактов (а то и вовсе развлекательной программе), а не собственно рабочим дискуссиям. Сложно сказать, как отреагировали на это собравшиеся; в любом случае, происходило все в престижном, но далеко не самом дорогом отеле, и едва ли кто-то из организаторов и участников изначально предполагал, что по итогам двух дней обмена опытом можно, скажем, выработать проект новой конституции России или детальный план дворцового переворота против Владимира Путина с рецептом нитроглицериновой взрывчатки для его бункера.

Дмитрий Гудков беседует с Михаилом Ходорковским Фото: Andrey Shashkov/DW

Уже на первом часу после открытия в Telegram-каналах, открытых в телефонах участников съезда, пронеслась новость из российского ЦИК: там якобы нашли среди подписей, собранных Борисом Надеждиным для регистрации кандидатом в президенты, множественных мертвых душ. С первого же кофе-брейка это стало одной из самых популярных тем обсуждений. Мнения высказывались полярные. От реплики Евгения Чичваркина: "Если бы я сейчас был в России и был молодым, то девушку своей мечты искал бы, конечно, в очереди за Надеждина", до предположения Артура Смольянинова: "Честно говоря, у меня ощущение такое, что его и до сбора подписей-то допустили, только чтобы иметь реестр несогласных. И они все, конечно, очень смелые и молодцы, что подписались. Только теперь, боюсь, им нужно быть готовым: что за ними начнут приходить".

В завершение съезда, как рассказал нам Марат Гельман, участники планируют согласовать и подписать итоговую декларацию - с общей позицией по войне в Украине и грядущему в России в марте "электоральному мероприятию". Главное же резюме проектного текста документа - "Мы не признаем себя чьими-то агентами. Мы гражданское общество. Со всеми вытекающими…"

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