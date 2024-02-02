Кто и зачем собрался на съезде "иноагентов" из РФ в Берлине

Кто и зачем собрался на съезде "иноагентов" из РФ в Берлине2 февраля 2024 г.
В одном из отелей Западного Берлина 2 февраля открылась двухдневная "встреча лиц, объявленных Кремлем иноагентами" (как заявляют мероприятие сами его организаторы). Подготовка к конгрессу шла полтора месяца практически без какого бы то ни было публичного освещения по соображениям безопасности. Кого именно удалось собрать на конференции, что там обсуждалось и какие цели при этом ставили перед собой участники - в репортаже DW.
Форум проходит на первом этаже респектабельного небоскреба близ вокзала Цоологишер-Гартен ("Зоологический сад") - точный его адрес стал известен в самый последний момент. Что неудивительно, если вспомнить, к примеру, истории с отравлениями на похожих мероприятиях уже в Европе журналисток Елены Костюченко и Ирины Баблоян. Однако в остальном нет никаких особых мер безопасности, которые бы бросались в глаза - ни дотошной сверки документов на входе, ни досмотра вещей. Один только Марк Фейгин, едва появившись, сразу обращает на себя внимание окружающими его тремя изумительно рослыми и статными телохранителями-чеченцами.
Часть мероприятий в рамках съезда, правда, закрыта для прессы, и на остальных организаторы настоятельно просят не снимать гостей с зелеными бейджами. Некоторые из них во время кофе-брейка как бы непринужденно обсуждают, можно ли разбавлять кофе из кофемашин молоком из открытых кувшинов в общем доступе.
"Парад иноагентов"
Между кофе-брейками - общие паблик-токи, юридические тренинги и семинары, презентации проектов НКО, помогающих эмигрантам, и работа в "секциях" - от правозащитников и антивоенных активистов до журналистов и творческих деятелей. Открывается это все своеобразным "парадом иноагентов" (их приглашают на сцену по номерам, в хронологическом порядке присвоения статуса).
Первым с приветственным словом выступает Лев Пономарев с номером 214, "иноагент"-патриарх с декабря 2020-го (номера до него присваивались сплошь "иноагентам"-юрлицам), последней - экоактивистка Евгения Чирикова с номером 750, включенная в реестр всего две недели назад. Некоторые вместо себя прислали видеообращения: например, писатель Михаил Зыгарь - из Нью-Йорка, а первая в России доярка-"иноагент" Елена Агафонова - из Тульской области.
Также в первый день выступали:
- политик Леонид Гозман ("для нас восстановили статус лишенцев…"),
- старательно открещивающийся от организации съезда бизнесмен и экс-политзэк номер 1 Михаил Ходорковский,
- действительный соорганизатор Марат Гельман - берлинский галерист, а в прошлом российский политтехнолог, придумавший этот форум совместно с документалистом Виталием Манским и журналисткой Анной Монгайт,
- Правозащитница Светлана Ганнушкина ("удивительно, как те, кто наделил нас этим статусом, умеют добиваться целей, прямо противоположных тем, что ставят"),
- политолог Станислав Белковский ("давайте сделаем так, чтобы эта власть горько пожалела о том, что объединила нас"),
- Экс-премьер Михаил Касьянов ("они ненавидят нас прежде всего за то, что мы остаемся свободными"),
- Евгения Кара-Мурза, назвавшая себя "единственной на съезде и.о. "иноагента" - она выступала от имени своего мужа Владимира Кара-Мурзы, одного из трех "иноагентов", отбывающих сейчас срок в российских колониях,
и другие.
В зрительном зале их слушали главред "Новой Газеты Европа" Кирилл Мартынов, бизнесмен Евгений Чичваркин, экономист Сергей Алексашенко, юрист и глава правозащитной ассоциации "Агора" Павел Чиков, актриса Татьяна Лазарева, основатель движения "Идите лесом" Григорий Свердлин, журналисты Андрей Архангельский, Евгений Киселев, Сергей Ковальченко, Максим Кузахметов и Дмитрий Губин, ЛГБТ-правозащитный юрист Макс Оленичев, экс-депутаты отец и сын Геннадий и Дмитрий Гудковы (последний весь день принимал от окружающих поздравления с тем, что ему накануне удалось спасти от депортации из Таиланда в Россию группу Би-2), а также Илья Пономарев.
Были на мероприятии и некоторые приглашенные без статуса "иноагента" (видимо, в качестве почетных наблюдателей) - от депутата Европарламента Сергея Лагодинского до ЛГБТ-активиста и блогера Рената Давлетгильдеева.
Модераторами сессии-открытия выступили правозащитница Анастасия Шевченко и актер Артур Смольянинов, отвечавший за бОльшую часть юмора ("без труда не вытащишь и фейки из пруда"), и даже спевший в итоге под гитару. Активно перешучивались и остальные участники, прежде всего, меряясь количеством ограничительных статусов и заведенных уголовных дел в России.
Критика в адрес съезда
С неожиданной критикой в адрес собравшихся выступила художница Евгения Цветкова - в своем видеообращении она объявила, что считает неэтичным двухдневную конференцию в дорогом немецком отеле на фоне войны в Украине и репрессий в России. И добавила, что сомневается в эффективности встреч в таком формате, так как там слишком много времени уделяется лишь налаживанию контактов (а то и вовсе развлекательной программе), а не собственно рабочим дискуссиям. Сложно сказать, как отреагировали на это собравшиеся; в любом случае, происходило все в престижном, но далеко не самом дорогом отеле, и едва ли кто-то из организаторов и участников изначально предполагал, что по итогам двух дней обмена опытом можно, скажем, выработать проект новой конституции России или детальный план дворцового переворота против Владимира Путина с рецептом нитроглицериновой взрывчатки для его бункера.
Уже на первом часу после открытия в Telegram-каналах, открытых в телефонах участников съезда, пронеслась новость из российского ЦИК: там якобы нашли среди подписей, собранных Борисом Надеждиным для регистрации кандидатом в президенты, множественных мертвых душ. С первого же кофе-брейка это стало одной из самых популярных тем обсуждений. Мнения высказывались полярные. От реплики Евгения Чичваркина: "Если бы я сейчас был в России и был молодым, то девушку своей мечты искал бы, конечно, в очереди за Надеждина", до предположения Артура Смольянинова: "Честно говоря, у меня ощущение такое, что его и до сбора подписей-то допустили, только чтобы иметь реестр несогласных. И они все, конечно, очень смелые и молодцы, что подписались. Только теперь, боюсь, им нужно быть готовым: что за ними начнут приходить".
В завершение съезда, как рассказал нам Марат Гельман, участники планируют согласовать и подписать итоговую декларацию - с общей позицией по войне в Украине и грядущему в России в марте "электоральному мероприятию". Главное же резюме проектного текста документа - "Мы не признаем себя чьими-то агентами. Мы гражданское общество. Со всеми вытекающими…"
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