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Волна отравлений: журналисты из РФ сообщили подробности

Екатерина Венкина
36 мин. назад

The Insider или Bellingcat ведут расследования возможных отравлений журналистов и активистов из РФ в Европе. Стали известны подробности произошедшего.

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Елена Костюченко
Елена Костюченко (фото из архива)Фото: Imago/T. Lebie

В Мюнхене 17-18 октября 2022 года признаки отравления были зафиксированы у журналистки "Новой газеты" и "Медузы" Елены Костюченко. Около недели спустя с практически идентичными симптомами столкнулась журналистка "Эха Москвы" Ирина Баблоян в Тбилиси. В конце апреля 2023 года резкое недомогание почувствовала глава фонда "Свободная Россия" Наталия Арно. Издание The Insider во вторник, 15 августа, решило предать огласке имеющиеся данные, чтобы предупредить уехавших из России активистов и журналистов о возможной угрозе.

Елена Костюченко: "В моче оказалась кровь"

Костюченко приехала в Мюнхен после серии репортажей из Украины - с границы, из Одессы, из Николаева и Херсона. Она также собиралась в апреле 2022 года в Мариуполь, но от поездки пришлось отказаться из-за того, что, по словам журналистки, "кадыровцы" получили приказ убить ее. Елена Костюченко переехала в Берлин. После попытки подать документы на украинскую визу в генконсульстве Мюнхена в октябре 2022 года она почувствовал себя плохо. Из симптомов, по ее словам, - резкий запах пота ("пахло гнилыми фруктами"), головная боль, слабость, спутанность сознания, боль в животе. "Печеночные ферменты АЛТ и АСТ оказались в пять раз выше нормы. Взяли анализ мочи. Там оказалась кровь", - вспоминает журналистка. После подозрения на отравление Костюченко, по ее словам, девять часов допрашивали в уголовной полиции Берлина, квартиру и вещи проверили на радиацию.

Источник The Insider рассказал, что правоохранительные органы провели масс-спектрометрию крови (образцы, возможно, взяли из клиники "Шарите", где журналистка сдавала анализ на токсикологию).

Прокуратура сообщила адвокату 2 мая 2023 года, что закрывает дело, так как ничего обнаружить так и не удалось. Позднее, в июле, по данным The Insider, в полиции адвокату, однако, рассказали, что дело возобновили для проведения новых анализов, но о том, что было найдено, не уведомили.

Ирина Баблоян: Была сильная слабость, головокружение, ладони стали багровыми

Лаборатория Charité
Лаборатория Charité (фото из архива, Britta Pedersen/dpa/picture alliance)Фото: Britta Pedersen/dpa/picture alliance

Журналистка "Эха Москвы" Ирина Баблоян сообщила, что 25 октября 2022 года почувствовала себя плохо в Тбилиси. По ее словам, у нее, как и у Костюченко, была сильная слабость, головокружение. Позднее, 26 октября, проявился "ладонно-подошвенный синдром" - ладони стали багровыми и горели, рассказала Баблоян. Журналистка сдала кровь для токсикологического анализа в Берлине, спустя несколько месяцев. Результаты, по ее словам, ей не пришли - в "Шарите" заявили, что образцы "потерялись", вместо этого пришли полицейские и тщательно ее опросили.

Наталия Арно: Была отравлена нейротоксичным веществом

Глава фонда "Свободная Россия" Наталия Арно 2 мая 2023 года участвовала в непубличном и не анонсированном мероприятии в Праге. После возвращения в номере отеля она, по ее словам, почувствовала "запах какого-то парфюма". Первые симптомы появились на следующее утро - болели зубы и язык, боль чувствовалась в ушах, в груди, под мышками, вдоль позвоночника, во рту "ощущался минеральный вкус", в глазах все расплывалось, руки и ноги немели, вспомнила она. Арно улетела в Вашингтон и уже 4 мая 2023 года сдала анализы крови. Врачи, по ее словам, сообщили ей лишь, что она "была отравлена нейротоксичным веществом", но не уточнили, каким именно.

Сотрудники The Insider и Bellingcat ведут самостоятельные расследования произошедшего. "Жертвы отравлений могут долгое время не понимать, что были отравлены, и не обращаться к соответствующим врачам, а когда приходит осознание, обнаружить следы токсина обычно уже невозможно", - предупредило The Insider. Издание отметило, что многие из эмигрировавших по политическим мотивам за рубежом перестают должным образом следить за безопасностью и становятся "легкой мишенью для российских спецслужб".

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