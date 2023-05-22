Отравление участниц конференции в Берлине: что известно?

Столичное подразделение германского ведомства по уголовным делам (LKA) ведет расследование по поводу возможного отравления двух россиянок, участвовавших в правозащитной конференции в Берлине в конце апреля 2023 года. Они пожаловались на возможное отравление, заявив о болях и онемении, что могло быть вызвано использование отравляющего вещества нервно-паралитического действия.

Кто первым сообщил об инциденте и кто пострадал?

О возможном отравлении участниц конференции, организованной при участии Михаила Ходорковского и при поддержке центра "Либеральная современность" (Zentrum Liberale Moderne), первым рассказал российский новостной портал "Агенство".

Михаил Ходорковский Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

При этом "Агентство" называет имя лишь одной пострадавшей. По данным портала, в первых числах мая сильное недомогание почувствовала Наталья Арно, глава расположенного в США фонда "Свободная Россия". Он был создан в 2014 году с целью поддержки гражданского общества и демократического развития России. Симптомы Арно, как сообщалось, почувствовала в Праге, куда прибыла после конференции в Берлине. При этом на данный момент однозначно невозможно сказать, что ухудшение ее состояния связанно именно с пребыванием в Берлине. По информации "Агентства", незадолго до появления симптомов Арно обнаружила, что кто-то открыл дверь в ее номер в пражской гостинице.

Войдя в номер, Арно, как потом она написала в своем Facebook, "сразу почувствовала в комнате посторонний и резкий запах дешевых духов". Обращение в администрацию гостиницы по поводу открытого номера ни к чему не привело, но, как указывает Арно, когда она вернулась в номер после последней на тот день встречи, "никаких посторонних запахов уже не было"

Ранним утром глава фонда "Свободная Россия" почувствовала "резкую боль и странные симптомы". При этом, как пишет она, никаких мыслей об отравлении еще не было: "Я была уверена, что мне срочно надо к дантисту". После срочного возвращения в США она была вынуждена обратиться в больницу. Как указывает "Агентство", расследование ведет ФБР. У Арно взяты на анализ биологические жидкости, а также одежда, в которой она была во время поездки. Результаты расследования пока не опубликованы, но, как написала Арно в Facebook, онемение ощущалось и спустя две недели после возвращения из Европы.

Второй пострадавшей, вынужденной обратиться уже к немецким врачам, в берлинскую клинику Charite, где после отравления нервно-паралитическим веществом семейства "Новичок" лечили Алексея Навального, была, по данным "Агентства", российская журналистка, которая недавно покинула страну. Ее имя портал не называет по этическим соображениям. Позднее стало известно, что речь идет о бывшей журналистке радиостанции "Эхо Москвы" Ирине Баблоян.

По информации "Агентства", одна из пострадавших обращалась за помощью в берлинскую клинику Charite Фото: Lakomski/Eibner-Pressefoto/picture alliance

Сама она заявила, что ухудшение ее состояния никак не связано с конференцией в Берлине. "Мне не стало плохо на форуме, после форума и так далее. Все, что происходит со мной, началось за несколько месяцев до. <…> Отравление ли это? Пока мало что можно сказать, и точно нельзя утверждать, что это отравление. Врачи "Шарите" старательно мной занимаются", - написала она в своем Telegram-канале.

Кто ведет расследование в Германии?

По информации немецкого издания Welt am Sonntag (WamS), обратившего внимание на публикацию "Агентства", расследованием занимается подразделение по вопросам охраны государства берлинского ведомства по уголовным делам (LKA). "На основании имеющихся данных было возбуждено дело", - ответил представитель полиции на запрос WamS, отказавщись сообщить какие-либо подробности.

Что думают по этому поводу власти ФРГ?

Во время правительственной пресс-конференции в понедельник, 22 мая, официальный представитель МВД Германии Максимилиан Калль (Maximilian Kall) подтвердил проведение расследования.

Отвечая на вопрос о возможных угрозах российским оппозиционерам, находящимся на территории ФРГ, он отметил, что "органы безопасности как на уровне всей страны, так и федеральных земель, наблюдают за положением российских оппозиционеров и, разумеется, вмешиваются в опасные ситуации, если возникает необходимость".

Почему к эпизоду с возможным отравлением в Берлине приковано внимание?

В последние годы Запад неоднократно обвинял российские власти в использовала ядовитых веществ для устранения политических оппонентов или бывших сотрудников спецслужб РФ, которых в Москве считают предателями. В 2006 году в Лондоне от отравления радиоактивным полонием-210 скончался бывший сотрудник КГБ и ФСБ Александр Литвиненко. Он умер через несколько дней после встречи в Лондоне с бывшим сотрудником Главного управления охраны РФ, ныне депутатом Госдумы Андреем Луговым.

Александр Литвиненко (фото из архива) Фото: Alistair Fuller/AP/picture alliance

Высокий суд Лондона в ходе публичных слушаний (специальная форма судебного процесса, используемая по особо важным делам. - Ред.) пришел к выводу, что за убийством Литвиненко предположительно стоит ФСБ. Операция по его устранению, по мнению суда, вероятно, была лично одобрена тогдашним директором ФСБ Николаем Патрушевым и президентом РФ Владимиром Путиным.

В 2018 году в Великобритании были отравлены двойной агент российских и британских спецслужб Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Оба выжили. Британские власти квалифицировали инцидент в Солсбери как покушение на убийство с применение нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". За покушением, считают в Лондоне, стоит российская военная разведка.

Согласно расследованиям Bellingcat и The Insider, одна и та же группа сотрудников Института криминалистики ФСБ и Службы по защите конституционного строя ФСБ стоят за отравлением и российского оппозиционного политика Алексея Навального в 2020 году.

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