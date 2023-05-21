  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Земельное ведомство по уголовным делам Берлина (фото из архива)
Земельное ведомство по уголовным делам Берлина (фото из архива)Фото: picture-alliance/dpa/P. Zinken
ОбществоГермания

В Берлине расследуют возможное отравление двух россиянок

Жан Рофе
20 мин. назад

Полиция Берлина изучает симптомы отравления у двух российских журналисток, пожаловавшихся на проблемы со здоровьем после встречи диссидентов в столице ФРГ.

https://p.dw.com/p/4RdI9

Подразделение германского столичного ведомства по уголовным делам (LKA), занимающееся вопросами охраны государства, начало расследование по факту возможного отравления двух российских оппозиционных журналисток, которые в конце апреля участвовали в правозащитной конференции в Берлине. Об этом в субботу, 20 мая, сообщила немецкая газета Welt am Sonntag (WamS) со ссылкой на местную полицию.

"На основании имеющихся данных было возбуждено дело", - ответил представитель правоохранителей на запрос издания. Позднее информацию о начале расследования подтвердили также информагентства AFP и Reuters. Других подробностей полиция не предоставила, сославшись на продолжающееся расследование.

Проблемы со здоровьем после конференции в Берлине

На этой неделе российский портал "Агентство" сообщил, что у двух участниц встречи российских оппозиционеров в Берлине 29-30 апреля, организованной бывшим главой нефтяной компании ЮКОС Михаилом Ходорковским, возникли проблемы со здоровьем.

Одна из них - недавно покинувшая Россию журналистка, чье имя "Агентство" не называет, - во время мероприятия испытала симптомы, о которых подробно не сообщается. По ее словам, возможно, они появились еще до конференции. Журналистка обратилась в берлинскую клинику Charité, где после отравления в августе 2020 года лечился российский оппозиционер Алексей Навальный.

Журналистка предполагает отравление

Вторая пострадавшая - глава базирующейся в США неправительственной организации Free Russia Foundation Наталия Арно. Активиствка присутствовала на конференции в Берлине перед поездкой в Прагу для проведения встреч, посвященных ситуации в России. Там она почувствовала резкое недомогание. Незадолго до появления симптомов Арно обнаружила, что дверь в ее гостиничный номер в Праге была открыта, а в помещении ощущался посторонний запах, похожий на "аромат дешевых духов", рассказал один из собеседников "Агентства".

Вернувшись в США, где Арно живет уже 10 лет после вынужденного отъезда из России, она обратилась в больницу, а также в ФБР. На своей странице в Facebook Арно рассказала о "резкой боли" и "ярко выраженном онемении" в теле. По ее словам, первые "странные симптомы" появились у нее еще в Берлине. Арно предположила, что возможно, была отравлена нервно-паралитическим веществом. Она сообщила, что по-прежнему ощущает онемение, но уже чувствует себя гораздо лучше.

Смотрите также:

Собчак в "списке Путина"?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Ходорковский, говоря о Западе, цитирует Путина: "Пора перестать жевать сопли" (19.02.2023)

Ходорковский, говоря о Западе, цитирует Путина: "Пора перестать жевать сопли" (19.02.2023)

Михаил Ходорковский в интервью DW - об итогах Мюнхенской коференции, готовности Путина применить ядерное оружие и возможных сроках окончания войны.
Конфликты19 февраля 2023 г.10:10 мин.
external

Отравление Навального: как оно сказалось на отношениях Германии и России (20.08.2021)

Отравление Навального: как оно сказалось на отношениях Германии и России (20.08.2021)

Год назад в берлинскую клинику Шарите из России доставили отравленного Новичком Алексея Навального. Этот инцидент наложил огромный отпечаток на российско-германские отношения, считают эксперты.
Политика20 августа 2021 г.04:26 мин.

Сайт Welt am Sonntag

Материал Welt am Sonntag
www.welt.de
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский

Байден объявил о новом пакете военной помощи США Украине

Конфликты8 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

На призыв Майи Санду выступить в поддержку европейского курса Молдовы откликнулись десятки тысяч человек.

Кишинев: 70 тысяч демонстрантов за европейское будущее

Кишинев: 70 тысяч демонстрантов за европейское будущее

Политика10 мин. назад
Участник акции протеста против ликвидации "Мемориала"

Роберт Латыпов: "Обыски в Перми - это поиск компромата"

Роберт Латыпов: "Обыски в Перми - это поиск компромата"

Правосудие и закон20 мая 2023 г.
Истребитель F-16

F-16 для контрнаступления ВСУ? Немецкий депутат о поставках

F-16 для контрнаступления ВСУ? Немецкий депутат о поставках

Конфликты20 мая 2023 г.
Форум ЕС - Центральная Азия

ЕС странам Центральной Азии: Наше предложение - проект мира

ЕС странам Центральной Азии: Наше предложение - проект мира

Политика19 мая 2023 г.
Аэропорт в Тбилиси

Россия и Грузия возобновили полеты: что не так?

Россия и Грузия возобновили полеты: что не так?

Конфликты19 мая 2023 г.
Газокомпрессорная станция в польском Густожине

Европа: газ дешевеет, экономия продолжается, ПХГ заполняются

Европа: газ дешевеет, экономия продолжается, ПХГ заполняются

Экономика и бизнес19 мая 2023 г.
На главную страницу