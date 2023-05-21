В Берлине расследуют возможное отравление двух россиянок

Полиция Берлина изучает симптомы отравления у двух российских журналисток, пожаловавшихся на проблемы со здоровьем после встречи диссидентов в столице ФРГ.

Подразделение германского столичного ведомства по уголовным делам (LKA), занимающееся вопросами охраны государства, начало расследование по факту возможного отравления двух российских оппозиционных журналисток, которые в конце апреля участвовали в правозащитной конференции в Берлине. Об этом в субботу, 20 мая, сообщила немецкая газета Welt am Sonntag (WamS) со ссылкой на местную полицию.

"На основании имеющихся данных было возбуждено дело", - ответил представитель правоохранителей на запрос издания. Позднее информацию о начале расследования подтвердили также информагентства AFP и Reuters. Других подробностей полиция не предоставила, сославшись на продолжающееся расследование.

Проблемы со здоровьем после конференции в Берлине

На этой неделе российский портал "Агентство" сообщил, что у двух участниц встречи российских оппозиционеров в Берлине 29-30 апреля, организованной бывшим главой нефтяной компании ЮКОС Михаилом Ходорковским, возникли проблемы со здоровьем.

Одна из них - недавно покинувшая Россию журналистка, чье имя "Агентство" не называет, - во время мероприятия испытала симптомы, о которых подробно не сообщается. По ее словам, возможно, они появились еще до конференции. Журналистка обратилась в берлинскую клинику Charité, где после отравления в августе 2020 года лечился российский оппозиционер Алексей Навальный.

Журналистка предполагает отравление

Вторая пострадавшая - глава базирующейся в США неправительственной организации Free Russia Foundation Наталия Арно. Активиствка присутствовала на конференции в Берлине перед поездкой в Прагу для проведения встреч, посвященных ситуации в России. Там она почувствовала резкое недомогание. Незадолго до появления симптомов Арно обнаружила, что дверь в ее гостиничный номер в Праге была открыта, а в помещении ощущался посторонний запах, похожий на "аромат дешевых духов", рассказал один из собеседников "Агентства".

Вернувшись в США, где Арно живет уже 10 лет после вынужденного отъезда из России, она обратилась в больницу, а также в ФБР. На своей странице в Facebook Арно рассказала о "резкой боли" и "ярко выраженном онемении" в теле. По ее словам, первые "странные симптомы" появились у нее еще в Берлине. Арно предположила, что возможно, была отравлена нервно-паралитическим веществом. Она сообщила, что по-прежнему ощущает онемение, но уже чувствует себя гораздо лучше.

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