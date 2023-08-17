Елена Костюченко: "Это бред, когда пытаются убить репортера"

С осени прошлого года за пределами РФ предположительно были совершены попытки отравления двух журналисток и одной активистки из России, сообщает издание The Insider в опубликованном 15 августа журналистском расследовании. Корреспондент "Медузы" Елена Костюченко, которая ранее работала в "Новой газете", первые симптомы отравления почувствовала на территории Германии - ее могли отравить в Мюнхене.

Возможное отравление в Германии

На наш вопрос, как она себя чувствует, Елена отвечает, что уже гораздо лучше: "У меня прошли практически все симптомы, но осталась усталость. Я очень быстро устаю, я могу работать только три часа в день - для меня это непривычно и тяжело".

Первые симптомы журналистка почувствовала 18 октября 2022 года в Мюнхене: сильное потоотделение со странным запахом гнилых фруктов, головная боль, трудности ориентироваться в пространстве. В последующие дни ее состояние ухудшалось - добавились сильные боли в животе и позвоночнике, бессонница, головокружение и рвота. Уже в Берлине, где Костюченко на тот момент проживала, она обратилась к врачам. Те поначалу выдвигали разные версии - от последствий COVID-19 до вирусного гепатита - и лишь спустя два месяца пришли к выводу, что ее, скорее всего, отравили.

В версию отравления Елене долгое время было трудно поверить. "Мне в целом было сложно допустить идею, что меня могут отравить - это как-то довольно дико. И да, я чувствовала, что если я нахожусь в Германии, то я в безопасности. Сейчас я понимаю, что это было иррациональное чувство, ничем не подкрепленное", - говорит Костюченко.

Клиника "Шарите" в Берлине Фото: Lakomski/Eibner-Pressefoto/picture alliance

Токсины в крови?

Чтобы сдать анализы крови на токсины, Елена обратилась в полицию в Берлине. Там завели уголовное дело и отправили сдавать анализы в клинику "Шарите". Однако когда Елена позже запросила их результаты, ей сообщили, что в лаборатории не так поняли полицейских и не изучили кровь на токсины.

В мае этого года дело и вовсе закрыли. Генеральная прокуратура Берлина на запрос DW ответила, что расследование было прекращено "поскольку в ходе следственных мероприятий на первых порах не были выявлены признаки того, что во время пребывания потерпевшей в Мюнхене некто пытался ее отравить или убить каким-либо иным способом".

В то же время источники The Insider, связанные с военными лабораториями, утверждают, что кровь Костюченко все же проверяли на токсины - по информации издания, в ней было найдено одно вещество (какое именно - неизвестно) в значениях, сильно превышающих норму. Однако этого недостаточно, чтобы сделать однозначный вывод о том, что именно это вещество было причиной отравления.

Следствие не делится данными с Костюченко

В июле Елена узнала, что дело возобновили. Как сообщил DW 17 августа представитель берлинской прокуратуры, в настоящее время "проверяется, насколько еще целесообразно проводить экспертизу дальнейших объектов из сферы пострадавшей" на предмет поиска улик, указывающих на совершение преступления. Какие именно обстоятельства побудили берлинскую прокуратуру возобновить следствие, в ведомстве не пояснили.

У другой предположительно отравленной российской журналистки Ирины Баблоян произошла похожая ситуация с анализами, которые она также сдавала в берлинской "Шарите" - там ей сообщили, что результаты якобы потерялись. Костюченко не верит в то, что между врачами и полицией произошло недопонимание: "Это глупости! У нас с Ириной две совершенно идентичные истории. И я, честно говоря, не верю, что немецкие полицейские не могут внятно объяснить врачам "Шарите", какие именно анализы от них ждут".

Елена говорит, что о ходе расследования она не знает ничего. "Я понимаю, что, скорее всего, в Германии, как и в России, не принято ставить потерпевшего в известность о ходе расследования. Но я бы очень хотела, чтобы полиция поделилась со мной его медицинской частью, потому что мои врачи хотят знать хотя бы те вещества, которые они точно исключили. Это нужно для того, чтобы помочь мне как можно быстрее восстановить мое здоровье".

Берлинская прокуратура Фото: Fabian Sommer/dpa/picture alliance

Почему именно Елена Костюченко?

Почему именно она стала мишенью, Елена ответить не может. О том, что ее хотят убить "кадыровцы", Костюченко предупреждали еще в первые недели полномасштабного вторжения России в Украину - тогда она работала репортером в Украине и уже успела написать несколько репортажей о войне. Гадать о том, кто пытался ее отравить и стоят ли за этим те же люди, Елена не хочет, но добавляет: "Очевидно, что это люди, связанные с российским государством, скорее всего, с силовой его частью. Но мы не знаем этого точно. Я очень надеюсь, что их найдут",

Сейчас журналистка восстанавливает здоровье, но решительно настроена продолжать работать: "Это, конечно, отдельный бред, когда пытаются убить репортера. Мы просто фиксируем реальность. Реальность не станет лучше, если нас не будет. Она останется такой же. А реальность сейчас для России, для российских властей, очень и очень плохая. И к этому привели не действия журналистов, а действия этих самых властей".

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