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МВД РФ объявило в розыск политика Дмитрия Гудкова

Евгений Жуков
26 декабря 2023 г.

В базе данных МВД указано, что Дмитрий Гудков разыскивается по уголовной статье. Комментируя объявление его в розыск, политик отметил, что формально оно ничего для него не меняет.

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Дмитрий Гудков, российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы РФ (фото из архива)
Дмитрий Гудков (фото из архива)Фото: DW

МВД России объявило в розыск бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова. Карточку розыска оппозиционного политика на сайте министерства обнаружило во вторник, 26 декабря, издание "Медиазона".

В карточке указывается, что Гудков разыскивается по неназванной статье уголовного кодекса, никаких деталей не приводится.

Дмитрий Гудков: Формально объявление в розыск ничего не меняет

Комментируя эту информацию изданию Sota, оппозиционер указал, что формальное объявление в розыск для него ничего не меняет: "Я давно прекрасно понимаю, что мир сейчас ограничен для меня Европой, США и Канадой".

В феврале 2023 года политик был включен в реестр "иностранных агентов", который ведет Минюст РФ. В октябре стало известно, что против Гудкова возбуждено уголовное дело из-за ролика на его YouTube-канале об итогах двух месяцев войны в Украине, опубликованного в апреле 2022 года.

Силовики указали, что в видео присутствуют утверждения о том, что российская армия целенаправленно стреляет по жилым домам и вокзалам городов Украины, а также массово убивает мирных жителей.

Дмитрий Гудков уехал из России в середине 2021 года. Он объяснил этот шаг тем, что в отношении него было возбуждено "фейковое уголовное дело".

В розыске также два мультипликатора

Помимо Гудкова 26 декабря стало известно, что МВД объявило в розыск двух мультипликаторов: создателей мультсериалов "Масяня" Олега Куваева и Mr. Freeman Павла Мунтяна. Ранее против них были заведены уголовные дела по статьям о публичных призывах к деятельности, направленной против государства и о "фейках" о российской армии.

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