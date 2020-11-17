Прокуратура проводит внеплановую проверку в московском "Мемориале"

В московском офисе правозащитного центра "Мемориал" прокуратура начала в четверг, 3 декабря, внеплановую проверку. Как сообщил член совета центра Олег Орлов, утром в офис пришли 10 человек без предупреждения. Находившийся там юрист организации не имеет полномочий предоставлять документы для проверки, а большинство сотрудников работают сейчас удаленно. Орлов назвал действия прокуратуры грубым нарушением мер, действующих в Москве для борьбы с распространением коронавируса.

Как заметил Орлов, проверка продлится до 29 декабря, и в этот срок руководство центра может подготовить и предоставить документы. По словам пресс-секретаря "Мемориала" Юлии Орловой, организацию проверяют "на предмет исполнения законодательства об НКО".

"Мемориал" в 2014 году был признан в России "иностранным агентом". Позже в этот список внесли историко-просветительские проекты организации. За последние годы ведомство составило на проекты "Мемориала" 29 административных протоколов о деятельности иностранного агента без маркировки. По решениям судов организацию оштрафовали более чем на 5 миллионов рублей.

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