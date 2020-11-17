 Прокуратура проводит внеплановую проверку в московском ″Мемориале″ | Новости из Германии о России | DW | 03.12.2020

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Россия

Прокуратура проводит внеплановую проверку в московском "Мемориале"

Проверка проводится на предмет исполнения закона об иностранных агентах, сообщили в "Мемориале". Олег Орлов назвал эти действия грубым нарушением мер борьбы с коронавирусом.

Офис Мемориала в Москве

Офис "Мемориала" в Москве, фото из архива

В московском офисе правозащитного центра "Мемориал" прокуратура начала в четверг, 3 декабря, внеплановую проверку. Как сообщил член совета центра Олег Орлов, утром в офис пришли 10 человек без предупреждения. Находившийся там юрист организации не имеет полномочий предоставлять документы для проверки, а большинство сотрудников работают сейчас удаленно. Орлов назвал действия прокуратуры грубым нарушением мер, действующих в Москве для борьбы с распространением коронавируса.

Как заметил Орлов, проверка продлится до 29 декабря, и в этот срок руководство центра может подготовить и предоставить документы. По словам пресс-секретаря "Мемориала" Юлии Орловой, организацию проверяют "на предмет исполнения законодательства об НКО".

"Мемориал" в 2014 году был признан в России "иностранным агентом". Позже в этот список внесли историко-просветительские проекты организации. За последние годы ведомство составило на проекты "Мемориала" 29 административных протоколов о деятельности иностранного агента без маркировки. По решениям судов организацию оштрафовали более чем на 5 миллионов рублей.

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  • Чем занимаются НКО, включенные в реестр иноагентов

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО

    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. Профиль включенных в список НКО дает понять: спектр их деятельности - самый широкий, фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Статистика занесения в список иноагентов по годам

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО

    Когда звонил колокол

    Львиную долю "иноагентов" власти России включили в реестр в 2015 году. Темпы в 2016 году несколько снизились. В 2017 году по аналогии с НКО "иноагентами" в РФ решили признавать и СМИ.

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    DW посчитала, в каких регионах чаще всего находят "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей, с большим отрывом, Санкт-Петербург, на третьем месте - Екатеринбург.

    Автор: Михаил Бушуев


 

Контекст

Суд отказался исключить "Мемориал" из реестра "иностранных агентов"

Юристы "Мемориала" утверждают, что деятельность правозащитного центра не противоречит конституции РФ. В течение месяца решение суда будет обжаловано.  

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Охотники за иноагентами. Вакцины всех стран. Король Трамп теряет трон – "Заповедник", выпуск 147  

Оппозиционных кандидатов на выборах запишут в иноагенты?  

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