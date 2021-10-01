Суд в Москве оштрафовал правозащитный центр "Мемориал" на 300 тысяч рублей

Тверской районный суд Москвы в пятницу, 1 октября, оштрафовал правозащитный центр "Мемориал" на 300 тысяч рублей. Суд посчитал организацию виновной в производстве и распространении материалов без маркировки о выполнении функции "иностранного агента".

По сведениям интернет-издания "Медиазона", протокол был составлен из-за запроса центра в министерство иностранных дел РФ по делу туркменского блогера Розгельды Чолиева. В обращении, отправленном 8 марта через интернет-приемную, не было указано, что "Мемориал" внесен в перечень "иноагентов".

Законодательство об "иностранных агентах" появилось в России в 2012 году и первоначально касалось некоммерческих организаций. Согласно ему, "иноагентом" может стать любая НКО, получающая финансирование из-за границы и занимающаяся "политической деятельностью". Правозащитный портал "ОВД-Инфо" запустил проект "Инотека" с указанием краткой информации о лицах и организациях, признанных в России "иностранными агентами" или "нежелательными".

Дело видеоблогера Чолиева

Розгельды Чолиев в своих роликах на YouTube требовал от властей Туркменистана улучшить жизнь туркменских студентов за рубежом. Он был задержан в московском аэропорту Шереметьево 2 марта по возвращении из Турции. Блогер 7 марта записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину. В конце того же месяца Чолиева депортировали в Турцию.

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