Суд в Москве оштрафовал правозащитный центр "Мемориал" на 300 тысяч рублей

Тверской районный суд Москвы в пятницу, 1 октября, оштрафовал правозащитный центр "Мемориал" на 300 тысяч рублей. Суд посчитал организацию виновной в производстве и распространении материалов без маркировки о выполнении функции "иностранного агента".
По сведениям интернет-издания "Медиазона", протокол был составлен из-за запроса центра в министерство иностранных дел РФ по делу туркменского блогера Розгельды Чолиева. В обращении, отправленном 8 марта через интернет-приемную, не было указано, что "Мемориал" внесен в перечень "иноагентов".
Законодательство об "иностранных агентах" появилось в России в 2012 году и первоначально касалось некоммерческих организаций. Согласно ему, "иноагентом" может стать любая НКО, получающая финансирование из-за границы и занимающаяся "политической деятельностью". Правозащитный портал "ОВД-Инфо" запустил проект "Инотека" с указанием краткой информации о лицах и организациях, признанных в России "иностранными агентами" или "нежелательными".
Дело видеоблогера Чолиева
Розгельды Чолиев в своих роликах на YouTube требовал от властей Туркменистана улучшить жизнь туркменских студентов за рубежом. Он был задержан в московском аэропорту Шереметьево 2 марта по возвращении из Турции. Блогер 7 марта записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину. В конце того же месяца Чолиева депортировали в Турцию.
Смотрите также:
-
"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ
Политическая деятельность - понятие растяжимое
Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.
-
"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ
В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО
DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.
-
"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ
Что стало с признанными "иноагентами" НКО
С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.
-
"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ
СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ
В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".
Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель