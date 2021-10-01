 Суд в Москве оштрафовал правозащитный центр ″Мемориал″ на 300 тысяч рублей | Новости из Германии о России | DW | 01.10.2021

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Россия

Суд в Москве оштрафовал правозащитный центр "Мемориал" на 300 тысяч рублей

Тверской суд посчитал "Мемориал" виновным в распространении материалов без маркировки "иноагента". Претензии связаны с запросом в МИД РФ по делу туркменского блогера Чолиева, пишет "Медиазона".

Деревянный молоток и микрофон на столе

Тверской районный суд Москвы в пятницу, 1 октября, оштрафовал правозащитный центр "Мемориал" на 300 тысяч рублей. Суд посчитал организацию виновной в производстве и распространении материалов без маркировки о выполнении функции "иностранного агента".

По сведениям интернет-издания "Медиазона", протокол был составлен из-за запроса центра в министерство иностранных дел РФ по делу туркменского блогера Розгельды Чолиева. В обращении, отправленном 8 марта через интернет-приемную, не было указано, что "Мемориал" внесен в перечень "иноагентов".

Законодательство об "иностранных агентах" появилось в России в 2012 году и первоначально касалось некоммерческих организаций. Согласно ему, "иноагентом" может стать любая НКО, получающая финансирование из-за границы и занимающаяся "политической деятельностью". Правозащитный портал "ОВД-Инфо" запустил проект "Инотека" с указанием краткой информации о лицах и организациях, признанных в России "иностранными агентами" или "нежелательными".

Дело видеоблогера Чолиева

Розгельды Чолиев в своих роликах на YouTube требовал от властей Туркменистана улучшить жизнь туркменских студентов за рубежом. Он был задержан в московском аэропорту Шереметьево 2 марта по возвращении из Турции. Блогер 7 марта записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину. В конце того же месяца Чолиева депортировали в Турцию.

Смотрите также:

  • Род деятельности НКО, признанных в России иностранными агентами

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    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Города и регионы в России, где зарегистрировано наибольшее число некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО

    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

  • Что стало с некоммерческими организациями, признанными в России иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    Что стало с признанными "иноагентами" НКО

    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

  • График, показывающий, сколько СМИ и сколько физических лиц получили в России статус СМИ-иноагента.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


Контекст

"ОВД-Инфо" представил энциклопедию "иноагентов" в России

В проекте "Инотека" указана краткая информация о лицах и организациях, признанных в России "иностранными агентами" или "нежелательными". Авторы проекта призвали отменить законы об "иноагентах".  

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