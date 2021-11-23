Послы стран ЕС выразили единство с "Мемориалом"

Послы стран-членов Европейского Союза в России встретились в понедельник, 22 ноября, с представителями оказавшихся под угрозой ликвидации международной общественной организацией "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" (сокращенное название - Международный Мемориал, ММ) и правозащитного центра "Мемориал" (является членом ММ, однако имеет отдельное юрлицо. - Ред.), сообщается в пресс-релизе представительства ЕС. Во встрече участвовали исполнительный директор правозащитного центра "Мемориал" Анна Добровольская, член правления "Международного Мемориала" Сергей Кривенко и член Совета правозащитного центра "Мемориал" Сергей Давидис.

Представители Евросоюза заявили о своей солидарности и поддержке организаций "в сложных обстоятельствах".

Встреча в преддверии суда

"Эти организации, занимающиеся защитой прав человека и изучением истории политических репрессий в России, были и остаются важным независимым голосом российского гражданского общества. Память о прошлом и изучение прошлого - это вклад в будущее", - говорится на сайте представительства ЕС.

Встреча прошла накануне судебных слушаний по делу об организации и ее подразделениях. Предварительное заседание в Мосгорсуде назначено на 23 ноября, а заседание в Верховном суде - на 25 ноября.

В середине ноября госсекретарь США Энтони Блинкен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обратились с призывом к российским властям не ликвидировать "Мемориал" и прекратить давление на гражданское общество и независимые СМИ.

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