Верховный суд РФ счел законным засекречивание имен сотрудников НКВД, причастных к репрессиям

Верховный суд России признал законными положения президентского указа, на основании которых засекречена информация о сотрудниках НКВД, причастных к Большому террору. Такое решение было принято на заседании суда в среду, 8 декабря, где рассматривался иск историка Сергея Прудовского, сообщает "Новая газета".

Историк требовал отменить отдельные положения указа Бориса Ельцина "Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне" от 1995 года. Прудовский указывал, в частности, что этот указ составлен противоречиво, так как позволяет отнести работников НКВД к сотрудникам контрразведки, чьи личные данные не подлежат разглашению.

Верховный суд стал на сторону Федеральной службы безопасности, представлявшей президента при рассмотрении этого дела, которая утверждала, что отмена положений указа ставит под угрозу обороноспособность страны.

Сергей Прудовский занимается исследованием "харбинской операции" НКВД - массовых репрессий против бывших служащих Китайско-Восточной железной дороги в 1937-1938 годах. В ходе этой операции были расстреляны свыше 21 тысячи человек.

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