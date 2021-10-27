 Дети жертв репрессий в СССР подали коллективный иск к Госдуме РФ | Новости из Германии о России | DW | 27.10.2021

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Россия

Дети жертв репрессий в СССР подали коллективный иск к Госдуме РФ

Дети репрессированных требуют обеспечить их жильем, положенным по закону. Госдума не исполняет требование КС изменить закон о компенсации ущерба жертвам репрессий, указали истцы в обращении в Верховный суд РФ.

Здание Госдумы РФ на улице Охотный ряд в Москве

Более 20 детей жертв политических репрессий в СССР подали в Верховный суд (ВС) РФ коллективный иск к Государственной думе. Об этом "Новая газета" пишет в среду, 27 октября. Заявители требуют признать незаконным бездействие нижней палаты парламента и указывают, что Госдума не исполняет решение Конституционного суда (КС) России. Речь идет о требовании суда изменить закон о компенсации ущерба жертвам репрессий.

Это первый в истории страны коллективный иск о неисполнении решения КС, отмечает издание. Все из 23 истцов, требующих обеспечить их положенным по закону жильем, имеют статус реабилитированных жертв политических репрессий. Они были либо выселены вместе с родителями, либо родились в ссылке или лагерях.

Юрист: законодатели не исполнили 35 постановлений КС

"Иск поднимает обострившуюся в последние годы проблему неисполнения решений КС. По данным самого КС, с 2010 года законодатель не исполнил 35 его постановлений", - отметил в беседе с изданием юрист Григорий Вайпан, представляющий интересы истцов. По его словам, у Конституционного суда "нет полномочий обеспечивать исполнение своих собственных решений", в этой ситуации можно лишь оспорить бездействие Госдумы в ВС РФ.

В 1991 году был принят закон, обязывающий государство компенсировать ущерб жертвам репрессий. Документ предписывал выделять им бесплатное жилье в городе, где семьи репрессированных проживали на момент ареста. Но в 2005 году Госдума передала регионам полномочия устанавливать механизм такой компенсации.

В декабре 2019 года КС постановил, что подобный механизм компенсаций нарушает права жертв репрессий, и потребовал незамедлительно изменить закон. В декабре 2020 года правозащитники передали в Госдуму петицию с требованием обеспечить права жертв советских репрессий на получение жилья по прежнему месту жительства их семей за счет средств федерального бюджета.

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