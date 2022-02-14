Немецкие фонды памяти выступили против репрессий в отношении "Мемориала"

Представители немецких фондов исторической памяти в понедельник, 14 февраля, выступили с письмом, в котором резко раскритиковали давлениена российское правозащитное общество "Мемориал". В письме, подпись под которым поставили Юлия Ландау (Julia Landau), руководитель мемориального комплекса концлагеря "Бухенвальд", Уве Ноймеркер (Uwe Neumärker), представляющий фонд "Мемориал жертвам Холокоста" и многие другие, отмечается, что накануне рассмотрения апелляции адвокатов на решение о ликвидации "Мемориала" Следственный комитет по инициативе движения "Ветераны России" начал расследование в отношении правозащитников "по статье "Реабилитация нацизма".

Немецкие историки указывают на абсурдность обвинения, базирующегося на том, что "в базе данных "Мемориала" находятся имена людей, которые являлись жертвами сталинских репрессий, но позже вступили в колллаборацию с нацистскими оккупантами". То, что речь идет "о целенаправленном политическом доносе, показывает хотя бы тот факт, что в поименном списке ветеранской организации четверо из 19 указанных мужчин упомянуты на официальной странице Министерства обороны РФ "Память народа", в рубрике "Герои войны". "Обвинение в реабилитации нацизма лишено всякой фактологической основы", - утверждается в письме.

Авторы обращения отмечают, что "Мемориал" является важным и надежным партнером в международных исследовательских и образовательных проектах, особенно в Германии. "Кампания против "Мемориала", чьи корни уходят в позднесоветскую эпоху гласности и перестройки, затрагивает одну из важнейших гражданских организаций России, которая выступает за критическое обращение с историей преступлений XX столетия", - указано в письме.

Смотрите также:

Советские мемориалы в Восточной Германии Солдатские мемориалы и кладбища До 800 тысяч солдат и офицеров Красной Армии погибли во время завершающего этапа Великой Отечественной войны при освобождении Восточной Германии. Сегодня на территории бывшей ГДР насчитывается почти 1100 советских мемориалов и мест захоронений красноармейцев: от всем известного берлинского Трептов-парка до кладбищ и памятников в городках, которые не сразу найдешь на карте.

Советские мемориалы в Восточной Германии Первый плацдарм Район Киниц в коммуне Лечин стал первым на территории Германии, освобожденным Красной Армией после форсирования Одера 31 января 1945 года. Бои, продолжавшиеся в регионе 73 дня, стоили жизни 30 тысячам солдат и офицеров. Танк был установлен на постамент местным населением 24 октября 1970 года. С 1998 года мемориал содержится на пожертвования. Адрес: Straße der Befreiung 18, 15324 Letschin

Советские мемориалы в Восточной Германии На линии главного удара В центре городка Лечин в 1946-1947 годах в 16 братских могилах были захоронены останки 488 солдат и офицеров, павших в боях после того, как Красная Армия форсировала Одер. Известны имена 196 человек. После объединения Германии встал вопрос о переносе мемориала, но местные власти строго придерживаются российско-германского договора об уходе за военными могилами. Адрес: Am Marktplatz, 15324 Letschin

Советские мемориалы в Восточной Германии Кюстринский плацдарм Мемориал в его нынешнем виде был открыт в центре поселения Маншнов на месте бывшей школы 8 мая 1968 года. В братских могилах покоятся останки 1199 солдат и офицеров, погибших в боях за эту часть Кюстринского плацдарма. На сегодняшний день известны имена 197 бойцов. Адрес: Friedensstr. 46 a, 15328 Küstriner Vorland, OT Manschnow

Советские мемориалы в Восточной Германии У города-крепости Кюстрин Захват Красной Армией пригорода Киц в марте 1945 года помог разгрому гарнизона расположенного на восточном берегу Одера города-крепости Кюстрин - мощного оборонительного узла на пути к Берлину. На этом мемориальном кладбище - одном из многих в районе Кюстринского плацдарма - в нескольких братских могилах захоронены 140 человек. Адрес: Karl-Marx-Straße, 15328 Küstriner Vorland, OT Küstrin-Kietz

Советские мемориалы в Восточной Германии Ухаживают вместе На отдельном участке кладбища в Готе создан мемориал, где захоронены останки 77 граждан СССР, включая погибших после войны солдат Группы советских войск в Германии. Известно 51 имя. Мемориальное кладбище ежегодно обустраивается совместной группой российской и немецкой молодежи в рамках программы Народного союза Германии по уходу за военными могилами. Адрес: Müllersweg / Heutalsweg, 99867 Gotha

Советские мемориалы в Восточной Германии Узники и солдаты В апреле 1945 года американская армия создала на участке городского кладбища в Нордхаузене мемориал, где были захоронены в братских могилах тела более 1500 узников концлагеря Дора. Годом позже на этом же участке появился советский мемориал, где захоронены 215 человек: подневольные рабочие и военнопленные, а также погибшие после войны советские солдаты. Адрес: Stresemannring 50, 99734 Nordhausen

Советские мемориалы в Восточной Германии По проекту майора и скульптора Захоронения красноармейцев на кладбище в городе Бранденбург-на-Хафеле начались в 1945 году. По различным данным, здесь захоронены от 255 до 443 человек. Проект мемориала был разработан советским майором, чье имя не сохранилось. По гражданской профессии он был скульптором и профессором Киевской академии художеств. Адрес: Steinstraße/Wollenweberstraße, 14776 Brandenburg an der Havel

Советские мемориалы в Восточной Германии За день до освобождения Мемориал в Гарделегене создан в память о 1016 заключенных концлагерей, уничтоженных здесь 13 апреля 1945 года. Город был освобожден американцами спустя сутки. Они заставили горожан эксгумировать и захоронить тела. На могилах ставили белые кресты или Звезды Давида. Известны имена менее трети жертв этой резни из многих стран Европы. Адрес: An der Gedenkstätte 1, 39638 Hansestadt Gardelegen

Советские мемориалы в Восточной Германии Под номером 704 На окраине Ротенбурга в Верхней Лужице, где 16 апреля 1945 года советские и польские войска перешли реку Нейсе, в 1969 году был установлен танк Т-34 с номером 704. Надпись на памятнике выполнена на трех языках - русском, польском и немецком. Плацдарм в районе Ротенбурга имел важное значение в наступлении на Берлин. Адрес: Görlitzer Str. 72, 02929 Rothenburg/Oberlausitz

Советские мемориалы в Восточной Германии Самый восточный городок Германии Небольшой город Ротенбург на самом востоке Германии оказался в центре боев в апреле 1945 года после форсирования пограничной реки Нейсе. Погибших перезахоронили в центре города в 1946 году, поставив простой обелиск. В нынешнем виде мемориал открыт 8 мая 1974 года. На плитах увековечены имена бойцов, чьи фамилии удалось установить. Адрес: Geheeger Weg 4, 02929 Rothenburg/Oberlausitz

Советские мемориалы в Восточной Германии В двух братских могилах Взятие городка Ниски 17 апреля 1945 года стоило жизни почти 1200 офицерам и солдатам Красной Армии. 1184 человека были захоронены в двух братских могилах 10 июня 1945 года. Известны данные 346 погибших, чьи имена увековечены на девяти мемориальных плитах из красного мрамора. Адрес: Am kurzen Haag, 02906 Niesky

Советские мемориалы в Восточной Германии Последний рубеж перед Берлином Мемориальный комплекс "Зееловские высоты" расположен на месте, где в апреле 1945 года произошло одно из самых ожесточенных сражений Берлинской наступательной операции. В двух братских и 66 индивидуальных могилах похоронены свыше 7 тысяч солдат и офицеров. Известны имена 193 человек. Бронзовую статую советского солдата создал знаменитый скульптор Лев Кербель. Адрес: Küstriner Straße, 15306 Seelow

Советские мемориалы в Восточной Германии В свете прожекторов Зенитный прожектор, ставший частью мемориала, напоминает о "прожекторной атаке", проведенной 16 апреля 1945 года. По плану маршала Георгия Жукова 143 прожектора должны были ослепить обороняющихся немцев и осветить поле боя в ночной атаке. По воспоминаниям же очевидцев, мощный свет, уткнувшийся в стену дыма и пыли, поднятую артподготовкой, скорее мешал, чем помогал наступавшим танкам и пехоте.

Советские мемориалы в Восточной Германии Горе близких Город Вайсвассер, расположенный на границе с Польшей, находился на второй линии обороны вермахта в 1945 году. Известны имена более 50 военнослужащих, захороненных здесь. В рамках реконструкции кладбища в 1974 году был сооружен монумент, центральный барельеф которого символизирует горе близких. Адрес: Juri-Gagarin-Straße, 02943 Weißwasser/Oberlausitz

Советские мемориалы в Восточной Германии Скорбящая мать Этот мемориал расположен в военной части Южного кладбища в Котбусе. Здесь нашли последний покой 592 военнослужащих 30-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта, погибшие в боях 22 апреля 1945 года. Позднее здесь же были перезахоронены останки 66 человек, угнанных на работы в Германию. В центре композиции статуя матери, скорбящей над погибшим бойцом. Адрес: Dresdener Straße, 03044 Cottbus

Советские мемориалы в Восточной Германии Памятник в Хоэншёнхаузене Берлинский район Хоэншёнхаузен был взят под контроль 22 апреля 1945 года. Первоначально погибшие здесь бойцы были похоронены на месте, где сегодня расположен мемориал. В 1947-48 годах останки перенесли в мемориальный комплекс в Панкове. Современный вид памятник в Хоэншёнхаузене приобрел после реконструкции в 2016 году. Адрес: Küstriner Straße, 13055 Berlin-Alt-Hohenschönhausen

Советские мемориалы в Восточной Германии "Дух Эльбы" Встреча лейтенанта армии США Уильяма Робертсона и советского лейтенанта Александра Сильвашко на обломках моста в Торгау 25 апреля 1945 года была не первой на Эльбе, но вошла в историю. В память о ней на восточном берегу реки 53 года спустя был открыт этот мемориал - "вечное напоминание всем народам о сотрудничестве для общего блага человечества". Адрес: Alte Landstraße am Brückenkopf, 04860 Torgau

Советские мемориалы в Восточной Германии В борьбе против варварства Памятник, сооруженный в Торгау в сентябре 1945 года по проекту архитектора Авраама Милецкого, увековечил историческую "Встречу на Эльбе". Автор так объяснил идею монумента: "Пусть памятник напоминает о непобедимой силе народов, сплотившей их в борьбе против варварства". Приспущенные флаги СССР и США и стоящие карабины символизируют окончание войны. Адрес: Elbstraße 17, 04860 Torgau

Советские мемориалы в Восточной Германии В память о "Встрече на Эльбе" 25 апреля 1975 года по инициативе местных жителей в центре общины Байльроде на постамент установили этот танк Т-34. Он служит напоминанием о "Встрече на Эльбе", произошедшей в пяти километрах отсюда. 25 апреля 2019 года отреставрированный памятник был открыт после ремонта, на который большую часть средств пожертвовал российский военно-исторический фонд "Наследие". Адрес: Jahnstraße, 04886 Beilrode

Советские мемориалы в Восточной Германии В центре Потсдама Мемориальное кладбище для красноармейцев, погибших здесь в боях в конце войны, а также скончавшихся от ран позднее, было решено создать в центре Потсдама в 1946 году. Всего в 291 индивидуальной и 18 братских могилах захоронено 680 военнослужащих и гражданских лиц - известны имена 310 человек. В конце 1990-х годов комплекс был отреставрирован и обновлен. Адрес: Am Bassin, 14467 Potsdam

Советские мемориалы в Восточной Германии Погибшие в окружении В ходе наступления на Баутцен несколько частей Красной Армии попали в окружение в лесу в районе Вайсенберг и понесли большие потери. После окончания войны фактически в центре городка было сооружено мемориальное кладбище, где в шести братских могилах захоронены 242 человека, из которых почти двести по сегодняшний день остаются неизвестными. Адрес: Pestalozziplatz, 02627 Weißenberg

Советские мемориалы в Восточной Германии Первый в Германии Памятник бойцам, павшим при освобождении Дрездена, был открыт 25 ноября 1945 года на площади Albertplatz, став первым таким монументом на немецкой земле. Постаментом служила часть конструкции фонтана, разрушенного во время бомбардировок. После 1990 года власти решили восстановить фонтан. В 1994 году памятник после реконструкции был перенесен на новое место. Адрес: Olbrichtplatz, 01099 Dresden

Советские мемориалы в Восточной Германии На стеле из серого мрамора 439 человек нашли место своего последнего успокоения на советском воинском кладбище на окраине Штендаля. В 8 братских и 199 индивидуальных могилах захоронены павшие в боях красноармейцы, военнопленные и гражданские лица, насильно угнанные на работу в Германию. На стеле из серого мрамора увековечены 252 имени, остальные - неизвестны. Адрес: Lüderitzer Straße, 39576 Hansestadt Stendal-Röxe

Советские мемориалы в Восточной Германии 27 лет спустя В братской могиле в Буккове захоронены 227 военнослужащих. Памятник в современном виде - крыло советского самолета и два фрагмента пропеллера был открыт в 1976 году, после того как в 1972 году сюда были перезахоронены найденные в лесу под Букковым останки шести членов экипажа бомбардировщика, сбитого 16 апреля 1945 года. Адрес: Lindenstraße 14, 15377 Buckow (Märkische Schweiz)

Советские мемориалы в Восточной Германии На территории больницы Этот памятник установлен на месте захоронения советских солдат, которые скончались после войны в лазарете, работавшем на территории евангелической больницы в берлинском районе Лихтенберг. Позже останки красноармейцев были перенесены на территорию мемориала в Трептов-парке. Адрес: Herzbergstraße 79, 10365 Berlin-Lichtenberg

Советские мемориалы в Восточной Германии Каждый четвертый Кладбище в Панкове - один из трех мемориалов павшим советским воинам в Берлине. Здесь захоронены останки 13 200 человек. Известны имена 3180 из них. Мемориал был открыт в ноябре 1949 года, а захоронения на его территории продолжались вплоть до самого открытия. В 2011 - 2013 годах комплекс был полностью отреставрирован.

Советские мемориалы в Восточной Германии Винтовка на плече Еще один берлинский мемориал находится в Тиргартене. Винтовка на плече воина символизирует окончание войны. По последним данным, штурм Берлина стоил жизни 78 тысячам бойцам Красной Армии. Точное количество захороненных в Тиргартене неизвестно: от 2000 до 2500 человек. На мемориальных плитах - имена 178 солдат и офицеров. Адрес: Straße des 17. Juni, 10623 Berlin-Tiergarten

Советские мемориалы в Восточной Германии Безымянные герои Самый большой советский мемориал в Германии был воздвигнут в берлинском Трептов-парке в 1947-49 годах. Сюда перенесли останки 7200 бойцов, временно захороненных на разных кладбищах Берлина. Имена 4430 человек остаются неизвестными до сих пор. Безымянные герои последних дней самой страшной войны в истории человечества. Адрес: Puschkinallee, 12435 Berlin-Treptow

Советские мемориалы в Восточной Германии Около 4 тысяч советских захоронений Всего на территории ФРГ находятся около четырех тысяч захоронений советских солдат, военнопленных, узников концлагерей, а также граждан СССР, угнанных на работу в Германию. Уход за ними осуществляется в соответствии с подписанным в 1992 году соглашением между правительствами двух стран "Об уходе за военными могилами в РФ и ФРГ". На содержание мемориалов Берлин выделяет ежегодно около 25 млн евро.

Советские мемориалы в Восточной Германии Дом, где закончилась война В заключение - два музея. Первый - в бывшем офицерском клубе вермахта в Карлсхорсте. В ночь на 9 мая 1945 года здесь был подписан акт о капитуляции, означавший окончание Второй мировой войны в Европе. Музей был открыт 5 ноября 1967 года и действовал до вывода советских войск из Германии. В 1995 году Москва и Берлин договорились возобновить его работу. Адрес: Zwieseler Straße 4, 10318 Berlin

Советские мемориалы в Восточной Германии Потсдамская конференция Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме стал местом последней встречи лидеров "Большой тройки" - основных держав антигитлеровской коалиции. С 17 июля по 2 августа 1945 года главами СССР, США и Великобритании здесь была заложена база послевоенного устройства Европы. Адрес: Im Neuen Garten, 14469 Potsdam Автор: Виталий Кропман

