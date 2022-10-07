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Вход в офис общества "Мемориал"
Фото: Alexander Shcherbak/TASS/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

Суд постановил изъять офис "Мемориала" в пользу государства

Сергей Ромашенко
33 мин. назад

Cуд в Москве признал недействительной сделку о передаче здания от одного юридического лица "Мемориала" другому.

https://www.dw.com/ru/sud-postanovil-izat-ofis-memoriala-v-polzu-gosudarstva/a-63375348

Тверской суд Москвы в пятницу, 7 октября, признал незаконной передачу офиса ликвидированной по решению российских властей организации "Международный Мемориал" Научно-исследовательскому и просветительскому центру "Мемориал".

Удовлетворен соответствующий иск прокуратуры, которая запрашивала арест имущества "Мемориала" и отчуждение здания в пользу государства.

Решение суда принято в тот же день, когда стало известно о присуждении "Мемориалу", наряду с белорусским правозащитником Алесем Беляцким и украинским Центром гражданских свобод, Нобелевской премии мира.

"Это значит, что в скором времени мы лишимся дома на Каретном ряду", - говорится в сообщении в Telegram-канале правозащитной организации.

29 декабря 2021 года Мосгорсуд принял решение о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" по иску столичной прокуратуры. Днём ранее Верховный суд России ликвидировал по иску Генпрокуратуры РФ Международное историко-просветительское общество "Мемориал", также признанное в России НКО-"иноагентом". Правозащитников обвинили в нарушении законодательства об "иностранных агентах". "Мемориал", в свою очередь, назвал действия российских властей политически мотивированными и непропорциональными. Научно-исследовательского и просветительского центра "Мемориал" эти решения не касались.

Смотрите также:

Как и кто хочет ликвидировать "Мемориал"

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