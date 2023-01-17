Главу "Мемориала" обвиняют в "реабилитации нацизма"

СК России проверяет Яна Рачинского из-за жалобы на его пост в Facebook двухлетней давности, в котором правозащитник возложил отвественность за начало Второй мировой войны на Гитлера и Сталина.

В России начали проверку председателя правления международного общества "Мемориал" Яна Рачинского по статье УК о реабилитации нацизма. Следственный комитет России начал проверку из-за жалобы на опубликованное правозащитником в январе 2021 года сообщение в Facebook, сообщил Телеграм-канал Baza во вторник, 17 января. В своем посте Рачинский высказал мнение, что как Гитлер, так и Сталин несет ответственность за начало Второй мировой войны. Наказание по данной статье может составить до пяти лет лишения свободы.

Вручение Нобелевеской премии мира в Осло Фото: Markus Schreiber/AP Photo/picture alliance

В начале февраля 2022 года СК России начал аналогичную проверку в отношении самого "Международного Мемориала". Тогда основанием для нее послужила жалоба движения "Ветераны России", которое обвинило организацию в "фальсификации фактов преступлений нацистов". Согласно их утверждениям, лица, включенные правозащитной организацией "Мемориал" в список жертв политических репрессий в СССР, в действительности сотрудничали с нацистами. "Международный Мемориал" категорически отверг данные обвинения. В интервью DW в феврале прошлого года Ян Рачинский назвал жалобу "Ветеранов России" "заведомо ложным доносом".

Ян Рачинский в 2018 году возглавил правление международного общества "Мемориал". В декабре 2022 года он представлял "Мемориал" на церемонии награждения Нобелевской премии мира в Осло. "Международный Мемориал" был ликвидирован решением Верховного суда РФ в конце декабря 2021 года.

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