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Председатель совета правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов (фото из архива)
Олег Орлов (фото из архива)Фото: Mikhail Voskresenskiy/imago images/SNA
Права человекаРоссия

На главу ПЦ "Мемориал" завели дело о "дискредитации" ВС РФ

Жан Рофе
44 мин. назад

По данным правозащитников, уголовное дело в отношении председателя совета ликвидированного властями центра "Мемориал" возбуждено по статье о "повторной дискредитации" российской армии.

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Председатель совета ликвидированного российскими властями правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов стал фигурантом уголовного дела о "повторной дискредитации" Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает Telegram-канал "Общество Мемориал" во вторник, 21 марта.

Что стало поводом для возбуждения дела, не уточняется. Власти официально о нем пока не сообщали. Ранее Орлова дважды привлекали к административной ответственности за антивоенные пикеты по статье о "дискредитации" армии.

Утром этого же дня сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками к сотрудникам "Мемориала" в Москве. Как рассказал изданию "Новая газета Европа" юрист Арсений Левинсон, обыски прошли, в частности, у Олега Орлова, зампредседателя центра Никиты Петрова, у Александры Поливановой и ее матери, председателя правления общества "Мемориал" Яна Рачинского, а также у историка Александра Гурьянова, сотрудников Галины Иорданской, Алены Козловой и Ирины Островской. Силовики также устроили обыски в зданиях "Мемориала" в Малом Каретном переулке и на Каретном ряду в Москве.

Сообщалось, что обыски прошли по делу о "реабилитации нацизма", возбужденному против организации в начале марта. После обысков нескольких сотрудников, в том числе Орлова, увезли на допросы в Следственный комитет (СК) России.

Преследование "Мемориала"

Следственный отдел СК России по Тверскому району Москвы 3 марта 2023 года возбудил в отношении нескольких сотрудников организации "Международный Мемориал" уголовное дело по статье о "реабилитации нацизма". По версии следствия, "сотрудники общества действовали в целях осуществления публичного отрицания фактов, установленных приговором Международного военного трибунала", распространяя "заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, с использованием средств массовой информации". 16 марта прошли обыски у сотрудников "Мемориала" в Перми.

В начале февраля 2022 года Следственный комитет России начал в отношении "Международного Мемориала" проверку по статье о "реабилитации нацизма". Тогда основанием для нее послужила жалоба движения "Ветераны России", которое обвинило организацию в "фальсификации фактов преступлений нацистов". Согласно утверждениям заявителей, лица, включенные правозащитной организацией "Мемориал" в список жертв политических репрессий в СССР, в действительности сотрудничали с нацистами. Председатель правления "Международного Мемориала" Ян Рачинский в интервью DW в феврале 2022 года назвал обвинения в адрес организации абсурдными.

28 декабря 2021 года Верховный суд России по ходатайству Генеральной прокуратуры принял решение о ликвидации "Международного Мемориала". Организация нарушает закон об "иностранных агентах", "конституционный принцип равенства общественных объединений" и "тем самым посягает на основы конституционного правопорядка", утверждалось в постановлении. На следующий день Мосгорсуд удовлетворил аналогичный иск Генпрокуратуры по отношению к правозащитному центру "Мемориал".

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