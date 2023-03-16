Сергей Лозница о войне и своем предчувствии

Новый фильм Сергея Лозницы начинается с мирных сцен. Люди гуляют по Берлину, где-то на юге Германии местные жители наблюдают из своих окон за повседневной жизнью деревни, кто-то заводит корову на переправу. Зритель 12 минут изучает мирную жизнь этих людей, прежде чем упадут первые бомбы. Тысячи самолетов сбрасывают их на немецкие города - Кельн, Берлин, Дрезден.

Документальное кино о войне

Новая работа режиссера Сергея Лозницы "Естественная история разрушения" в среду, 15 марта, была представлена на премьерном показе в Берлине. Режиссер рассказывает историю о бомбардировках немецких городов авиацией союзников во время Второй мировой войны. Фильм смонтирован преимущественно из архивных материалов. Кадры, наложенные на музыку нидерландского композитора Кристиана Вербека, трогают зрителя за живое.

Режиссер Сергей Лозница Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto/picture alliance

Сергей Лозница уже многие годы работает с документальным кино. Один из последних - фильм "Бабий Яр. Контекст" был также смонтирован из документальной хроники 1941-1946 годов. Режиссер обращается к историческому материалу, потому что для него важно достать "скелеты из шкафа истории", подчеркнул он в интервью DW. Его фильмы затрагивают тему, о которой многие не решаются говорить.

Могут ли люди выносить уроки из истории?

"Если не вести открытой и честной дискуссии, то со временем и возникнет тот самый скелет в шкафу, который будет тебя постоянно преследовать", - отмечает Сергей Лозница. А это может иметь серьезные последствия. "У истории есть свои законы. Она склонна к повторению", - уверен известный режиссер. "Особенно в тех случаях, когда определенные события не подвергаются анализу и рефлексии, и из них не выносят уроков, возникает опасность, что они повторятся", - говорит Сергей Лозница. "Естественная история разрушения" - уже третья работа режиссера, в которой он поднимает кровавые эпизоды европейской истории.

В новом фильме есть сцены, которые сложно вынести зрителю. На улицах разбомбленных городов лежат трупы людей. Среди них - ребенок, не старше двух лет. Бездыханное тело, одетое в светлое платье, лежит среди груды других тел. Его безжизненный взгляд устремлен в небо.

"Я привык работать с трудным материалом", - говорит Сергей Лозница. Он старается не переходить определенную грань и постоянно помнить о своем зрителе, чтобы не слишком сильно его шокировать. Режиссер старается установить определенную дистанцию между зрителем и теми страшными событиями.

Кадр из фильма. Режиссер Сергей Лозница работал с архивными записями Фото: PROGRESS Filmverleih

"Чем больше времени отделяет нас от тех событий, которые показаны на экране, тем меньше шокирующих эмоций испытывает человек. В некоторых моментах можно даже сделать шаг назад, чтобы дать рациональную оценку произошедшему", - подчеркивает режиссер. И именно эта дистанция может помочь вынести уроки из приобретенного опыта.

В предчувствии новой войны

События 24 февраля 2022 года для Сергея Лозницы не стали неожиданностью. В разговоре с DW он вспоминает, как эссе известного немецкого писателя Винфрида Георга Зебальда (W. G. Sebald) вдохновило его на создание фильма "Естественная история разрушения". "Я начал планировать этот фильм еще в 2017 году. Зебальд уже вдохновил меня на создание фильма "Аустерлиц", и мне хотелось работать дальше". Режиссер делает паузу и добавляет: "Еще одной причиной работать над этим фильмом стало то, что я предчувствовал эту новую войну". По словам Лозницы, он "это предвидел". И те ужасы, которые сейчас происходят. Однако режиссер не хочет, чтобы его новая работа рассматривалась только в контексте российского вторжения в Украину. "Мы до этого знали, что такие вещи происходят. Например, в Сирии, где города были уничтожены с воздуха, где жертвой стало гражданское население".

Сергей Лозница явно глубоко погрузился в тематику о войне. Он вспоминает прусского военачальника Карла фон Клаузевица, который считал, что война - это нормальное состояние человечества, а мир - скорее исключение.

Однако проблема, как считает режиссер, не в самой природе человека, а в конфликте менталитетов. "Мы думаем, что все живем в одной эпохе, но это заблуждение. Некоторые живут еще в каменном веке. Другие - в средневековье. Кто-то - в 19-м веке, а кто-то уже в 21-м веке. Для одних важно завоевать территорию, для других нет ничего важнее личной свободы и интеллектуальная эволюции. Проблема в том, что эти ценности несовместимы. Конфликт возникает тогда, когда невозможно объединить менталитеты".

Новый фильм как раз о таких конфликтах. В "Естественной истории разрушения" - мало слов. На этом фоне военная машина не перестает перемалывать целые города в пепел. Зебальд, очевидец тех страшных событий, писал: "Сложно сегодня хотя бы отдаленно представить себе масштаб тех разрушений, которым подверглись немецкие города в последние годы Второй мировой войны. И еще сложнее думать о тех ужасах, которые были связаны с этими разрушениями". Неонацисты продолжают использовать бомбмардировки Германии для того, чтобы сгладить преступление режима национал-социализма. Для Сергея Лозницы это чуждо. Он ставит вопросы, на которые ищет ответы. Что произошло? И как нам с этим быть? "Второй вопрос, какое значение это имело для человечества - остается загадкой", - говорит режиссер. Его фильм "Естественная история разрушения" 16 марта 2023 года выходит на большие экраны в Германии.

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