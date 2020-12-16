Судьба рисунка из скандальной "коллекции Гурлитта" решена

Рисунок "Игра на фортепиано" ("Das Klavierspiel") немецкого художника Карла Шпицвега (Carl Spitzweg), одного из ярчайших представителей стиля бидермайер, входил в так называемую "коллекцию Гурлитта", собранную во времена нацистской Германии. В среду, 13 января, уполномоченная правительства ФРГ по вопросам культуры и СМИ Моника Грюттерс (Monika Grütters) заявила о том, что это произведение, собственником которого являлся погибший в концлагере Хенри Хенриксен (Henri Hinrichsen), по желанию его потомков передано аукционному дому Christie’s. Таким образом этот рисунок стал последним из арт-объектов "коллекции Гурлитта", которые с точностью можно назвать украденными нацистами у собственников еврейского происхождения. Всего на данный момент таких произведений - 14. С рисунком "Игра на фортепиано" все арт-объекты, принудительно изъятые в "третьем рейхе", после точного доказательства провенанса возвращены потомкам их бывших владельцев.

"То, что мы смогли вернуть все произведения из "коллекции Гурлитта", идентифицированные как украденные у жертв нацизма, - важный сигнал, - подчеркнула Моника Грюттерс. - За каждым из них стоит трагическая человеческая судьба. Мы не можем возместить тяжелые страдания. Но мы пытаемся хотя бы частично внести вклад в историческую справедливость, осознавая свою моральную ответственность".

''Коллекция Гурлитта''

Корнелиус Гурлитт (Cornelius Gurlitt), прятавший долгие годы уникальную коллекцию из более 1500 произведений, унаследовал ее от отца, арт-диллера в "третьем рейхе", который скупал ценные произведения искусства, конфискованные нацистами из музеев или под давлением проданные владельцами-евреями за бесценок. После смерти Корнелиуса Гурлитта в 2014 году коллекция по его завещанию досталась бернскому художественному музею. Комиссия из искусствоведов и историков сейчас пытается выяснить происхождение арт-объектов и разыскать потомков прежних владельцев.

Моника Грюттерс и одно из 14-ти произведений из "коллекции Гурлитта", украденных нацистами у собственников еврейского происхождения

Музыкальный издатель c еврейскими корнями Хенри Хенриксон был одним из них. Нацисты изъяли у него рисунок Карла Шпицвега в 1939 году, год спустя его приобрел арт-диллер Гурлитт. Хенри Хенриксон погиб в 1942 году в Освенциме. Еще шесть лет назад комиссия, занимающаяся провенансом, идентифициовала "Игру на фортепиано" как украденное нацистами произведение искусства. Но из-за сложностей, возникших при выяснении очередности наследования, лишь сейчас удалось решить все вопросы с реституцией.

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