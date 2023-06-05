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Картина Пикассо ушла с молотка в Кельне за 3,4 млн евро

Виктор Вайц
4 мин. назад

Работа Пабло Пикассо впервые за 25 лет была выставлена ​​на аукцион в Германии. Ориентировочная минимальная стоимость картины "Buste de Femmes" составляла 1,5 миллиона евро. На ней изображена вторая жена художника.

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Картина Пабло Пикассо "Buste de femme"
Поздняя работа Пабло Пикассо "Buste de femme" написана в стиле кубизма Фото: Federico Gambarini/dpa/picture alliance

Картина Пикассо позднего периода "Женский бюст" ("Buste de Femmes") из немецкой частной коллекции, в понедельник, 5 июня, ушла с молотка в аукционном доме Van Ham в Кельне за 3,4 млн евро. Ее ориентировочная стоимость составляла от 1,5 до 2,5 млн евро. На первый взгляд сумма, за которую была продана работа, может показаться довольно небольшой - особенно по сравнению с рекордной ценой в 179,4 миллиона долларов (около 160 миллионов евро), за которую в 2015 году ушла с акциона Christie's в Нью-Йорке картина Пикассо "Алжирские женщины (версия О)". Но по данным экспертов, поздние работы художника обычно менее ценятся на международном арт-рынке.

До того как попасть на ауцион, картина "Бюст женщины" в качестве PR-акции была также представлена в Берлине, Мюнхене и Гамбурге.  Это первый случай за последние 25 лет, когда крупная картина Пикассо выставлялась на аукцион в Германии, говорится в сообщении аукционного дома Van Ham. 

История создания картины

Пабло Пикассо, пятидесятилетие со дня смерти которого отмечается в нынешнем году, написал картину "Buste de femme" в 1971 году, за два года до своей смерти. Искусствоведы сходятся во мнении, что на картине изображена вторая жена художника - француженка Жаклин Рок. С родившейся в 1927 году Рок Пикассо познакомился в 1953 году. Они поженились после смерти первой жены художника - украинской балерины Ольги Хохловой. Их брак продлился 11 лет, вплоть до смерти Пабло Пикассо. Ни одну из своих многочисленных муз художник не изображал так часто, как Жаклин Рок. В общей сложности он создал 400 ее портретов.

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