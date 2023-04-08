Полвека без голубя мира. В память о Пабло Пикассо

50 лет назад скончался великий художник XX века Пабло Пикассо. Считается, что в этот момент он рисовал. Мы собрали 10 интересных фактов о художнике, основавшем кубизм и оказавшем огромное влияние на мировое искусство.

Пабло Пикассо считается одним из самых плодовитых и разносторонних художников за всю историю живописи. За семь десятилетий он создал тысячи картин и скульптур в самых разных стилях.

Сколько картин и произведений искусства создал Пикассо?

Сложно сказать. Точное число варьируется. По некоторым оценкам, испанский художник и скульптор создал за свою 78-летнюю творческую карьеру более 50 000 работ - в их числе не только картины и рисунки, но и графика, коллажи, скульптура и керамика. Ни один другой художник его поколения не был таким продуктивным. Пикассо творил даже в преклонном возрасте.

Полосатая тельняшка Пикассо

Образ великого испанца невозможно представить себе без тельняшки и берета. Полосатые рубахи бретонских рыбаков известны уже много веков: они были практичны и хорошо заметны на фоне парусов и в морской воде. Тельняшки стали униформой моряков, а потом и символом богемной буржуазности Франции. В 1939 году Пикассо пишет "Человека в тельняшке", а в 1943-м в оккупированном нацистами Париже - автопортрет "Моряк". Причем за несколько недель до написания картины художника планировали отправить в концлагерь. От гибели его спасло заступничество друзей. Сегодня эта картина входит в пятерку самых дорогих его работ и оценивается в сумму порядка 70 млн долларов.

Как звучит полное имя Пикассо?

Пабло Пикассо, 1904 год Фото: akg-images/picture alliance

Пикассо происходил из семьи среднего класса, в которой была традиция давать детям много прославленных имен. Таким образом, полное имя художника при крещении состоит из 20 частей: Пабло Диего Хосе Франциско де Паула Хуан Непомусено Мария де лос Ремедиос Сиприано де ла Сантиссима Тринидад Руис-и-Пикассо.

Свою первую работу, картину маслом "Маленький пикадор", написанную в возрасте девяти лет, он подписал сокращенным именем - Пабло Руис Пикассо (Пикассо - девичья фамилия его матери). Повзрослев, примерно с 1900 года, оставил только "Пикассо".

Русский балет Дягилева: любовь, костюмы и декорации

В балетной постановке "Парад" по либретто Жана Кокто и на музыку Эрика Сати Пикассо впервые принимает участие как художник-декоратор и художник по костюмам. Некоторые его костюмы были созданы в стиле кубизма, и танцовщики едва могли в них передвигаться. Премьерный показ спровоцировал скандал, а имя художника получило известность. На репетициях в Риме Пикассо знакомится с балериной Ольгой Хохловой, ставшей потом его первой женой. Позже Пикассо участвовал в создании с труппой Дягилева балетов "Треуголка", "Пульчинелла", "Квадро фламенко", "Голубой экспресс" и "Меркурий".

Голубь мира

Голубь, известный библейский символ, был выбран для эмблемы Всемирного конгресса сторонников мира, прошедшем в 1949 году в Париже и Праге. Интересно, что накануне открытия конгресса у художника и его возлюбленной Франсуазы Жило родилась дочь, которую назвали Паломой - "голубкой" в переводе с испанского.

Пикассо создал множество вариантов изображения голубя, но известная всем эмблема стала символом мира и коммунистического движения, к которому присоединялось все больше французских интеллектуалов, среди которых был и сам Пикассо. Голубь мира стал одним из символов прошедшего в 1957 году в Москве Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Голубь мира Пикассо Фото: picture alliance/dpa

Подозреваемый в краже "Моны Лизы"

Интересно, что Пикассо считается не только самым "дорогим" художником, но и самым "любимым" в криминальном мире: по данным британского сайта Art Loss Register, его работы возглавляют список лидеров краж.

Забавно, что в 1911 году его самого подозревали в краже картины из Лувра, да не просто какой-то, а самой "Джоконды"! Полиция задержала художника, а пресса уже стала называть чуть ли не главой международной банды торговцев краденым! К счастью, все благополучно разрешилось - и художника отпустили через четыре дня после задержания.

"Девочка на шаре"

Благодаря коллекционерам Щукину и Морозову, одними из первых оценившим потенциал художника (причем не только его "голубого" и "розового»" периодов, но и произведений этапа кубизма), в России была собрана коллекция работ Пикассо, включая знаменитые "Девочку на шаре" и "Арлекина и его подружку" (с 1948 года находится в музее им. А.С. Пушкина в Москве).

Стихотворения и афоризмы Пикассо

В 55 лет Пикассо начал писать стихи, которые до того «дремали в нем». При этом писал он также новаторски, как и рисовал: без знаков препинания и строф. Художнику приписывают и авторство множества афоризмов. Вот некоторые из них: "У юности нет возраста", "Искусство смывает пыль повседневности с души", "И среди людей больше копий, чем оригиналов".

Cамые известные работы Пикассо

Картиной "Авиньонские девицы" Пикассо открыл эпоху кубизма и совершил революцию в истории искусства. Изображенные им в разной манере обнаженные женские фигуры видны зрителю не из одной точки, а сразу с нескольких. При этом цветовая гамма картины объединяет розовые и голубые тона, тем самым словно подводя черту под двумя творческими периодами художника.

Вторым шедевром Пикассо считается гигантское полотно 1937 года "Герника", посвященная уничтожению нацистами одноименной деревни. Антивоенная картина стала воплощением протеста против тоталитаризма.

Наследники

Еще до смерти Пикассо между его наследниками стали разгораться споры и тяжбы. Семейные отношения были сложные: Пикассо был официально женат дважды, но имел внебрачных детей от своих возлюбленных. Поэтому дети Пикассо от Франсуазы Жило, фотограф Клод Пикассо и дизайнер Палома Пикассо, начали ожесточенную борьбу за долю огромного наследства с внуками первого сына Пауло Пикассо (1921-1975).

Пикассо в мастерской Фото: AP Images/picture alliance

В 1976 году активы художника и мульти-миллионера Пикассо были оценены в 3,75 миллиарда франков (около 696 миллионов евро). Это включало дома, недвижимость, студии, различные владения и собственную художественную коллекцию Пикассо с бесценными картинами художников, с которыми он дружил или которыми восхищался. Речь идет о полотнах Матисса, Миро, Модильяни, Сезанна и Ван Гога. Собственное художественное наследие знаменитого испанца оценили в 1,275 миллиарда франков.

К счастью простых любителей искусства причитающийся миллионный налог на наследство французскому государству наследники частично оплатили произведениями великого предка. Эти картины, рисунки и скульптуры стали основой Музея Пикассо в Париже , который открылся в 1985 году.