Полвека без голубя мира. В память о Пабло Пикассо

50 лет назад скончался великий художник XX века Пабло Пикассо. Считается, что в этот момент он рисовал. Мы собрали 10 интересных фактов о художнике, основавшем кубизм и оказавшем огромное влияние на мировое искусство.
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Пабло Пикассо считается одним из самых плодовитых и разносторонних художников за всю историю живописи. За семь десятилетий он создал тысячи картин и скульптур в самых разных стилях.
Сколько картин и произведений искусства создал Пикассо?
Сложно сказать. Точное число варьируется. По некоторым оценкам, испанский художник и скульптор создал за свою 78-летнюю творческую карьеру более 50 000 работ - в их числе не только картины и рисунки, но и графика, коллажи, скульптура и керамика. Ни один другой художник его поколения не был таким продуктивным. Пикассо творил даже в преклонном возрасте.
Полосатая тельняшка Пикассо
Образ великого испанца невозможно представить себе без тельняшки и берета. Полосатые рубахи бретонских рыбаков известны уже много веков: они были практичны и хорошо заметны на фоне парусов и в морской воде. Тельняшки стали униформой моряков, а потом и символом богемной буржуазности Франции. В 1939 году Пикассо пишет "Человека в тельняшке", а в 1943-м в оккупированном нацистами Париже - автопортрет "Моряк". Причем за несколько недель до написания картины художника планировали отправить в концлагерь. От гибели его спасло заступничество друзей. Сегодня эта картина входит в пятерку самых дорогих его работ и оценивается в сумму порядка 70 млн долларов.
Как звучит полное имя Пикассо?
Пикассо происходил из семьи среднего класса, в которой была традиция давать детям много прославленных имен. Таким образом, полное имя художника при крещении состоит из 20 частей: Пабло Диего Хосе Франциско де Паула Хуан Непомусено Мария де лос Ремедиос Сиприано де ла Сантиссима Тринидад Руис-и-Пикассо.
Свою первую работу, картину маслом "Маленький пикадор", написанную в возрасте девяти лет, он подписал сокращенным именем - Пабло Руис Пикассо (Пикассо - девичья фамилия его матери). Повзрослев, примерно с 1900 года, оставил только "Пикассо".
Русский балет Дягилева: любовь, костюмы и декорации
В балетной постановке "Парад" по либретто Жана Кокто и на музыку Эрика Сати Пикассо впервые принимает участие как художник-декоратор и художник по костюмам. Некоторые его костюмы были созданы в стиле кубизма, и танцовщики едва могли в них передвигаться. Премьерный показ спровоцировал скандал, а имя художника получило известность. На репетициях в Риме Пикассо знакомится с балериной Ольгой Хохловой, ставшей потом его первой женой. Позже Пикассо участвовал в создании с труппой Дягилева балетов "Треуголка", "Пульчинелла", "Квадро фламенко", "Голубой экспресс" и "Меркурий".
Голубь мира
Голубь, известный библейский символ, был выбран для эмблемы Всемирного конгресса сторонников мира, прошедшем в 1949 году в Париже и Праге. Интересно, что накануне открытия конгресса у художника и его возлюбленной Франсуазы Жило родилась дочь, которую назвали Паломой - "голубкой" в переводе с испанского.
Пикассо создал множество вариантов изображения голубя, но известная всем эмблема стала символом мира и коммунистического движения, к которому присоединялось все больше французских интеллектуалов, среди которых был и сам Пикассо. Голубь мира стал одним из символов прошедшего в 1957 году в Москве Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
Подозреваемый в краже "Моны Лизы"
Интересно, что Пикассо считается не только самым "дорогим" художником, но и самым "любимым" в криминальном мире: по данным британского сайта Art Loss Register, его работы возглавляют список лидеров краж.
Забавно, что в 1911 году его самого подозревали в краже картины из Лувра, да не просто какой-то, а самой "Джоконды"! Полиция задержала художника, а пресса уже стала называть чуть ли не главой международной банды торговцев краденым! К счастью, все благополучно разрешилось - и художника отпустили через четыре дня после задержания.
"Девочка на шаре"
Благодаря коллекционерам Щукину и Морозову, одними из первых оценившим потенциал художника (причем не только его "голубого" и "розового»" периодов, но и произведений этапа кубизма), в России была собрана коллекция работ Пикассо, включая знаменитые "Девочку на шаре" и "Арлекина и его подружку" (с 1948 года находится в музее им. А.С. Пушкина в Москве).
Стихотворения и афоризмы Пикассо
В 55 лет Пикассо начал писать стихи, которые до того «дремали в нем». При этом писал он также новаторски, как и рисовал: без знаков препинания и строф. Художнику приписывают и авторство множества афоризмов. Вот некоторые из них: "У юности нет возраста", "Искусство смывает пыль повседневности с души", "И среди людей больше копий, чем оригиналов".
Cамые известные работы Пикассо
Картиной "Авиньонские девицы" Пикассо открыл эпоху кубизма и совершил революцию в истории искусства. Изображенные им в разной манере обнаженные женские фигуры видны зрителю не из одной точки, а сразу с нескольких. При этом цветовая гамма картины объединяет розовые и голубые тона, тем самым словно подводя черту под двумя творческими периодами художника.
Еще до смерти Пикассо между его наследниками стали разгораться споры и тяжбы. Семейные отношения были сложные: Пикассо был официально женат дважды, но имел внебрачных детей от своих возлюбленных. Поэтому дети Пикассо от Франсуазы Жило, фотограф Клод Пикассо и дизайнер Палома Пикассо, начали ожесточенную борьбу за долю огромного наследства с внуками первого сына Пауло Пикассо (1921-1975).
В 1976 году активы художника и мульти-миллионера Пикассо были оценены в 3,75 миллиарда франков (около 696 миллионов евро). Это включало дома, недвижимость, студии, различные владения и собственную художественную коллекцию Пикассо с бесценными картинами художников, с которыми он дружил или которыми восхищался. Речь идет о полотнах Матисса, Миро, Модильяни, Сезанна и Ван Гога. Собственное художественное наследие знаменитого испанца оценили в 1,275 миллиарда франков.
К счастью простых любителей искусства причитающийся миллионный налог на наследство французскому государству наследники частично оплатили произведениями великого предка. Эти картины, рисунки и скульптуры стали основой Музея Пикассо в Париже, который открылся в 1985 году.