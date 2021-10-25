В чем конфликт великого Пабло Пикассо (фотогалерея)

Будучи убежденным коммунистом, испанский художник был любим на Востоке и на Западе. Свидетельство тому - выставка в Музее Людвига в Кельне, отражающая его творчество в непривычном ракурсе. Представляем ее экспонаты.
В Дрездене - мировая премьера. Известную картину голландского мастера Яна Вермеера теперь можно увидеть в том виде, в котором ее задумал сам художник.
Собор Парижской Богоматери всегда служил и будет служить источником вдохновения. Таким видели его живописцы XIX и XX веков.
Ольга Хохлова изображена на большинстве картин Пабло Пикассо, созданных в период с конца 1910-х до середины 1920-х годов. Выставка в Париже отражает драматические отношения мужа и жены, музы и художника.
Этому немецкому художнику исполнилось 85 лет, но его энергия не ослабевает. Созданные им работы занимают почетное место в ведущих музеях мира и бьют рекорды на арт-аукционах.