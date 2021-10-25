 В чем конфликт великого Пабло Пикассо (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 25.10.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

В чем конфликт великого Пабло Пикассо (фотогалерея)

Будучи убежденным коммунистом, испанский художник был любим на Востоке и на Западе. Свидетельство тому - выставка в Музее Людвига в Кельне, отражающая его творчество в непривычном ракурсе. Представляем ее экспонаты.

  • Голубка, 1949

    Пабло Пикассо - раздираемый холодной войной

    "Голубка", 1949

    Рисовать голубей Пикассо полюбил еще в детстве - в те годы, когда их разведением увлекался его отец. В социалистической ГДР изображенные им голуби обрели такую популярность, что нашли там место на многих плакатах движения за мир и в школьных учебниках. Голубь стал символом мира, который по значимости затмил в ГДР даже государственный герб - молот и компас в венке из колосьев.

  • Всемирный конгресс за всеобщее разоружение и мир, 1962

    Пабло Пикассо - раздираемый холодной войной

    "Всемирный конгресс за всеобщее разоружение и мир", 1962

    Вот так Пикассо изобразил голубя как символ мира на плакате, выполненном им в технике коллажа к открытию Всемирного конгресса за всеобщее разоружение и мир, который проходил в Москве в июле 1962 года. Такой мотив выбрал друг Пикассо - поэт Луи Арагон. Голубь мира обрел всемирную популярность - сначала на Востоке, а с 1970-х годов и на Западе.

  • Открытие выставки Пикассо в Дрездене, 1966

    Пабло Пикассо - раздираемый холодной войной

    Открытие выставки Пикассо в Дрездене, 1966

    В общей сложности около 60 выставок Пикассо прошло в ГДР. Будучи уже в первые послевоенные годы очень дорогим и востребованным художником на Западе, Пикассо с удовольствием выставлялся и на Востоке, где его почитали как образцового коммуниста. Правда, его картины порой вызывали там недовольство - из-за их абстрактного стиля. Это фото сделано в 1966 году в одном из молодежных клубов Дрездена.

  • Автографы для членов молодежной организации из ГДР, 1950

    Пабло Пикассо - раздираемый холодной войной

    Автографы для членов молодежной организации из ГДР, 1950

    Редкое фото - по крайней мере, на Западе: Пикассо подписывает шарфы членов Союза свободной немецкой молодежи (FDJ) из ГДР на международном молодежном форуме в Ницце в 1950 году. В то время как на Востоке его прославляли как коммунистического активиста, Запад политическую позицию Пикассо игнорировал. Здесь его воспринимали прежде всего как гениального художника с повадками Казановы.

  • Храм мира в Валлорисе, 1952

    Пабло Пикассо - раздираемый холодной войной

    "Храм мира" в Валлорисе, 1952

    В 1952 году Пикассо оформлял часовню замка в Валлорисе на юге Франции. Получилось два панно на тему "Война и мир". "Война" - это рогатый демон в колеснице. "Мир" - это Пегас, Амур, танцующие женщины. Сегодня расписанная Пикассо часовня известна как "Храм мира". Нередко Пикассо выполнял заказы и товарищей по партии. Ему приходилось даже писать портреты Сталина, а также космонавта Юрия Гагарина.

  • Читающая женщина, 1953

    Пабло Пикассо - раздираемый холодной войной

    "Читающая женщина", 1953

    Как на этом женском портрете, Пикассо часто лишал изображаемое перспективы, а еще - расчленял образы на составные части и вновь компоновал в конце. На Западе его прославляли как "новатора в искусстве", при этом политическим взглядам художника значения не придавали. Социалистический Восток, напротив, воспринимал его в первую очередь как образцового коммуниста. Пикассо нравилось и то, и другое.

  • Резня в Корее, 1951

    Пабло Пикассо - раздираемый холодной войной

    "Резня в Корее", 1951

    Пикассо создал множество работ на антивоенную тематику. Одна из них - "Резня в Корее", рассказывающая о военном преступлении США. Знамениты также "Герника" и "Склеп". Это не просто картины, это мощнейшие политические заявления. Коммунист Пикассо не желал стоять в своем творчестве в стороне от политики, что нравилось далеко не всем.

  • Политический плакат с высказыванием Пикассо (автор неизвестен), 1972

    Пабло Пикассо - раздираемый холодной войной

    Политический плакат (автор неизвестен), 1972

    Пикассо стал коммунистом в 1944 году. "Мое вступление в коммунистическую партию является логическим продолжением всей моей жизни", - написал он однажды. В знак протеста против принятого в Западной Германии в 1972 году "Радикального указа", запрещавшего допуск на госслужбу "врагов конституции", неизвестный художник начертал красной краской на плакате это признание Пикассо.

  • Эмблема для Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Восточном Берлине, 1951

    Пабло Пикассо - раздираемый холодной войной

    Эмблема для Всемирного фестиваля молодежи, 1951

    Пикассо ездил на конгрессы мира в соцстраны и создавал плакаты для этих форумов. На фото - его эмблема для французской делегации на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Восточном Берлине в 1951 году. Выставка "Разделенный Пикассо: художник и его образ в ФРГ и ГДР" в Музее Людвига в Кельне открыта для посетителей до 30 января 2022 года.

    Автор: Штефан Деге, Наталия Королева


  • Голубка, 1949

    Пабло Пикассо - раздираемый холодной войной

    "Голубка", 1949

    Рисовать голубей Пикассо полюбил еще в детстве - в те годы, когда их разведением увлекался его отец. В социалистической ГДР изображенные им голуби обрели такую популярность, что нашли там место на многих плакатах движения за мир и в школьных учебниках. Голубь стал символом мира, который по значимости затмил в ГДР даже государственный герб - молот и компас в венке из колосьев.

  • Всемирный конгресс за всеобщее разоружение и мир, 1962

    Пабло Пикассо - раздираемый холодной войной

    "Всемирный конгресс за всеобщее разоружение и мир", 1962

    Вот так Пикассо изобразил голубя как символ мира на плакате, выполненном им в технике коллажа к открытию Всемирного конгресса за всеобщее разоружение и мир, который проходил в Москве в июле 1962 года. Такой мотив выбрал друг Пикассо - поэт Луи Арагон. Голубь мира обрел всемирную популярность - сначала на Востоке, а с 1970-х годов и на Западе.

  • Открытие выставки Пикассо в Дрездене, 1966

    Пабло Пикассо - раздираемый холодной войной

    Открытие выставки Пикассо в Дрездене, 1966

    В общей сложности около 60 выставок Пикассо прошло в ГДР. Будучи уже в первые послевоенные годы очень дорогим и востребованным художником на Западе, Пикассо с удовольствием выставлялся и на Востоке, где его почитали как образцового коммуниста. Правда, его картины порой вызывали там недовольство - из-за их абстрактного стиля. Это фото сделано в 1966 году в одном из молодежных клубов Дрездена.

  • Автографы для членов молодежной организации из ГДР, 1950

    Пабло Пикассо - раздираемый холодной войной

    Автографы для членов молодежной организации из ГДР, 1950

    Редкое фото - по крайней мере, на Западе: Пикассо подписывает шарфы членов Союза свободной немецкой молодежи (FDJ) из ГДР на международном молодежном форуме в Ницце в 1950 году. В то время как на Востоке его прославляли как коммунистического активиста, Запад политическую позицию Пикассо игнорировал. Здесь его воспринимали прежде всего как гениального художника с повадками Казановы.

  • Храм мира в Валлорисе, 1952

    Пабло Пикассо - раздираемый холодной войной

    "Храм мира" в Валлорисе, 1952

    В 1952 году Пикассо оформлял часовню замка в Валлорисе на юге Франции. Получилось два панно на тему "Война и мир". "Война" - это рогатый демон в колеснице. "Мир" - это Пегас, Амур, танцующие женщины. Сегодня расписанная Пикассо часовня известна как "Храм мира". Нередко Пикассо выполнял заказы и товарищей по партии. Ему приходилось даже писать портреты Сталина, а также космонавта Юрия Гагарина.

  • Читающая женщина, 1953

    Пабло Пикассо - раздираемый холодной войной

    "Читающая женщина", 1953

    Как на этом женском портрете, Пикассо часто лишал изображаемое перспективы, а еще - расчленял образы на составные части и вновь компоновал в конце. На Западе его прославляли как "новатора в искусстве", при этом политическим взглядам художника значения не придавали. Социалистический Восток, напротив, воспринимал его в первую очередь как образцового коммуниста. Пикассо нравилось и то, и другое.

  • Резня в Корее, 1951

    Пабло Пикассо - раздираемый холодной войной

    "Резня в Корее", 1951

    Пикассо создал множество работ на антивоенную тематику. Одна из них - "Резня в Корее", рассказывающая о военном преступлении США. Знамениты также "Герника" и "Склеп". Это не просто картины, это мощнейшие политические заявления. Коммунист Пикассо не желал стоять в своем творчестве в стороне от политики, что нравилось далеко не всем.

  • Политический плакат с высказыванием Пикассо (автор неизвестен), 1972

    Пабло Пикассо - раздираемый холодной войной

    Политический плакат (автор неизвестен), 1972

    Пикассо стал коммунистом в 1944 году. "Мое вступление в коммунистическую партию является логическим продолжением всей моей жизни", - написал он однажды. В знак протеста против принятого в Западной Германии в 1972 году "Радикального указа", запрещавшего допуск на госслужбу "врагов конституции", неизвестный художник начертал красной краской на плакате это признание Пикассо.

  • Эмблема для Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Восточном Берлине, 1951

    Пабло Пикассо - раздираемый холодной войной

    Эмблема для Всемирного фестиваля молодежи, 1951

    Пикассо ездил на конгрессы мира в соцстраны и создавал плакаты для этих форумов. На фото - его эмблема для французской делегации на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Восточном Берлине в 1951 году. Выставка "Разделенный Пикассо: художник и его образ в ФРГ и ГДР" в Музее Людвига в Кельне открыта для посетителей до 30 января 2022 года.

    Автор: Штефан Деге, Наталия Королева


     

Контекст

Купидон Вермеера наконец-то вновь увидел свет. Посмотрите на сенсацию!

В Дрездене - мировая премьера. Известную картину голландского мастера Яна Вермеера теперь можно увидеть в том виде, в котором ее задумал сам художник.  

Нотр-Дам: таким его видели великие художники

Собор Парижской Богоматери всегда служил и будет служить источником вдохновения. Таким видели его живописцы XIX и XX веков.  

Ольга Пикассо: возлюбленная, муза, монстр

Ольга Хохлова изображена на большинстве картин Пабло Пикассо, созданных в период с конца 1910-х до середины 1920-х годов. Выставка в Париже отражает драматические отношения мужа и жены, музы и художника.  

Новые картины Пикассо XXI века

Этому немецкому художнику исполнилось 85 лет, но его энергия не ослабевает. Созданные им работы занимают почетное место в ведущих музеях мира и бьют рекорды на арт-аукционах.  

Прогулки Гитлера со Сталиным, или Хроника шедевров 1913 года

Бестселлером стала вышедшая в Германии книга "1913" - хроника великого года, в котором произошло множество событий, ставших знаковыми для всего XX века, его истории и культуры.  

Пабло Пикассо - раздираемый холодной войной

Будучи убежденным коммунистом, гениальный художник был любим на Востоке и на Западе. Свидетельство тому - выставка в Музее Людвига в Кельне, отражающая его творчество в непривычном ракурсе. Представляем ее экспонаты.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Титаны Возрождения в движении и звуке  

Сенсационная выставка шедевров из тайной коллекции нацистского арт-дилера  

Пикассо на шее  

Также по теме

Jan. 1, 1940 - Paris, France - Famous as no artist ever had been, PABLO PICASSO was a pioneer, a master and a protean monster, with a hand in every art movement of the century. Before his 50th birthday, the little Spaniard from Malaga had become the very prototype of the modern artist as public figure. Picasso s audience - meaning people who had heard of him and seen his work, at least in reproduction - was in the tens, possibly hundreds, of millions. He and his work were the subjects of unending analysis, gossip, dislike, adoration and rumor. Paris France PUBLICATIONxINxGERxONLY - ZUMAk09

Два лица Пабло Пикассо: конфликт великого художника 25.10.2021

140 лет назад, 25 октября 1881 года, родился Пабло Пикассо. Титан мирового искусства был не только гениальным художником, но и убежденным коммунистом.

dpa-Exclusive _ Artist Leon Loewentraut poses with paintbrushes during a photo shoot in his small studio in Duesseldorf, Germany, 20 August 2015. The 17-year-old schoolboy from Kaarst, near Duesseldorf, is the new star of the arts scene. Photo: Horst Ossinger/dpa

Леон Лёвентраут - немецкий художник-вундеркинд становится мастером 26.08.2021

За плечами этого 23-летнего немецкого художника - уже более чем 15-летняя успешная карьера. Очередная выставка Леона Лёвентраута открывается в Мюнхене.

Ilja Repin, Auf dem Feldrain. Vera A. Repina geht mit ihren Kindern über den Feldrain, 1879, Öl auf Leinwand, 61,5 x 48 cm, © Staatliche Tretjakow-Galerie, Moskau

Русский импрессионизм под Берлином (фотогалерея) 31.08.2021

Русские художники от Ильи Репина до Валентина Серова вдохновлялись французской живописью еще до начала XX века. DW представляет подборку их работ, представленных на выставке во дворце Барберини.