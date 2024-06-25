Что скрывает от Германии ее самый известный художник

В Германии пройдет крупнейшая за последние десять лет выставка работ самого дорогого и успешного современного немецкого художника Герхарда Рихтера (Gerhard Richter). В дюссельдорфском Дворце искусств (Kunstpalast) можно будет увидеть более 130 работ, представляющих абсолютно все этапы его творчества. Выставка под название "Герхард Рихтер. Тайные сокровища" (Gerhard Richet. Verborgene Schätze) откроется 5 сентября и продлится до 2 февраля 2025 года.

Большую часть экспозиции составят его картины: более 70 работ. Помимо живописи посетителю впервые будет представлен единственный фильм, снятый художником. "Тайные сокровища" в названии выставки - это не случайность. Дело в том, что произведения, которые будут представлены во Дворце искусств, - из частных коллекций. Многие выставляются впервые. Куратором выступает немецкий эксперт творчества художника Маркус Хайнцельман (Markus Heinzelmann), профессор Рурского университета в Бохуме.

Герхард Рихтер. Скрытный и загадочный

Герхард Рихтер родился в Дрездене в 1932 году. Там же, в родном городе, он начал учиться на живописца. Потом, в 1961 году, перебрался из ГДР в Западную Германию, где продолжил учебу в Академии художеств Дюссельдорфа.

Творческое наследие Герхарда Рихтера огромно и разнопланово. Он занимается не только живописью, но и фотоколлажем, инсталляцией, созданием монохромных панелей, объектов из зеркал и стекла. Успеха и признания добивается он во всем, всегда и везде.

Рихтера критики и коллеги часто называют "Пикассо XXI века". Из-за непубличного образа жизни СМИ называют художника скрытным: он никогда не делится подробностями своей личной жизни и избегает светских мероприятий.