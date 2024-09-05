Частные коллекции картин Герхарда Рихтера опустели

Гвозди на стенах остались, а картины известнейшего немецкого художника Герхарда Рихтера переехали в музей - на время. Одна, правда, так и осталась висеть - в гостевом туалете.

Сгустившиеся над Дюссельдорфом тучи обильно поливали тротуары столицы Северного Рейна - Вестфалии. Но утопал Дюссельдорф не в потоках дождя, а в Œuvre - творениях - самого успешного немецкого художника. Крупные баннеры "Gerhard Richter" на набережной Рейна были видны издалека. В дюссельдорфском Дворце искусств (Kunstpalast) все готово к открытию, пожалуй, самой загадочной выставки произведений Герхарда Рихтера.

Экспозиция "Герхард Рихтер. Тайные сокровища" (Gerhard Richter. Verborgene Schätze ) открывается в четверг, 5 сентября, и продлится до 2 февраля 2025 года. Корреспондентка DW смогла увидеть эти сокровища за день до открытия.

Все оттенки серого от самого известного немецкого художника

"Мы думали, что собрали все тучи в стенах музея, но ошибались", - начал с шутки о проливном дожде свое выступление куратор выставки и эксперт творчества Герхарда Рихтера, профессор Рурского университета Бохума Маркус Хайнцельман (Markus Heinzelmann).

Куратор выставки и эксперт творчества Герхарда Рихтера, профессор Рурского университета Бохума Маркус Хайнцельман Фото: Anne Orthen

Действительно, тучи и облака, а также все оттенки серого - цвета, которые так любит немецкий художник, на выставке представлены в изобилии. Первая картина из серии "Серое" была создана Рихтером в 1966 году. По сути, это стало его первым шагом на пути к абстракции. В письменных свидетельствах есть воспоминания самого художника, который говорит, что вначале начал наносить на холст серую краску только потому, что не знал, что ему рисовать, при этом понимал, что "из такого жалкого случая могли получиться только бессмысленные результаты". Что из этого вышло, хорошо известно: мировой успех, который получил мощный толчок именно здесь, в Рейнском регионе.

"Цветы", 1997 год, масло. Это первый натюрморт, который Герхард Рихтер исполнил в цвете Фото: Gerhard Richter

Экспозиция во Дворце искусств открывается серой нотой. Здесь и монохромные серые прямоугольники, и, наверное, наиболее провокативная работа художника - "Студентка" 1967 года, изображающая обнаженную девушку в чулках с широко раздвинутыми ногами. В этом же зале картина "Окна" 1968 года, состоящая из четырех частей, - из собраний картин самого дюссельдорфского музея.

Более половины картин Герхарда Рихтера публика никогда не видела

Около 120 произведений представлены на выставке в Дюссельдорфе, примерно две трети - картины. Есть узнаваемые, почти канонические, как, например, "1024 цвета" 1974 года из цикла работ "Цвета". Для него Герхард Рихтер выбрал серый цвет в качестве точки отсчета - и поэкспериментировал с возможными цветовыми комбинациями.

Есть на выставке и скульптура "Труба" 1965 года, и "Крест" 1997 года. Одна работа выполнена из инструментальной стали, которую отличает высокая твердость, другая - из розового золота.

Но самое уникальное на новой выставке - это то, что половину экспонатов общественность еще никогда не видела. Как такое возможно, если только в Северном Рейне - Вестфалии с 1963 года по 2024 год состоялось почти 200 выставок, посвященных исключительно творчеству этого одного художника?

Дело в том, что в Дюссельдорфе выставлены экспонаты из частных коллекций. "То есть они действительно висели в гостиной или над диваном, а сейчас там остался только гвоздь", - поделился информацией Феликс Кремер (Felix Krämer), генеральный директор Дворца искусств в Дюссельдорфе. Идея выставки родилась во время пандемии коронавирусной инфекции. Тогда представить себе логистику произведений из разных стран мира было практически невозможно. Поэтому и решили ограничиться одним регионом: Северным Рейном - Вестфалией, куда в 1961 году Рихтер перебрался из ГДР, успев сбежать еще до начала строительства Берлинской стены.

Герхард Рихтер: из ГДР - в ФРГ за свободным творчеством

Строительство Стены, которая на десятилетия разделила Запад и Восток, началось летом 1961 года. И тем же летом Герхард Рихтер начал обучение в Государственной дюссельдорфской академии искусств. Художник не сразу прижился в Рейнском регионе, известном своей рейнской беспечностью и любовью к карнавалу (Рихтер, кстати, испытывая финансовые сложности во времена студенчества, участвовал и в изготовлении повозок для карнавала). "Натурщики здесь настолько ленивы, что им даже лень раздеваться", - говорил художник.

Герд, как его звали в ГДР, родился в Дрездене 9 февраля 1932 года. Здесь он поступил в Высшую школу изобразительных искусств. В 1955 и в 1959 годах он побывал на крупнейшей в ФРГ выставке современного искусства documenta. Как говорил сам художник в одном из интервью, он был настолько восхищен и поражен увиденным, что, по сути, это стало для него причиной покинуть ГДР. Западный климат художественной среды казался ему более плодотворным, и в своем переезде он видел профессиональную мотивацию. Это еще одна отличительная особенность художника, которая прослеживается и на выставке в Дюссельдорфе. У Герхарда Рихтера всегда была дистанция к политике. Как отмечает куратор экспозиции, дистанция и Герхард Рихтер - это связь. При этом художнику всегда удавалось задавать тон общественной дискуссии. Более того, он побуждает к дискуссии там, где возникают табу.

Кто они, коллекционеры Рихтера?

А вот к покупателям своих картин Герхард Рихтер, напротив, всегда был очень близок. Он называет их своими "сотрудниками", а коллекционирование считает совместной работой. В Дюссельдорфе и вокруг него сложился особый круг коллекционеров, которые приобретали произведения молодого художника - тогда еще по доступным ценам. Большинство экспонатов, выставленных в залах Дворца искусств, предоставлены на анонимной основе. Публике имена владельцев сокровищ не разглашаются.

DW попросила гендиректора музея Феликса Кремера, который находится в контакте с частными коллекционерами, вспомнить встречу, которая ему запомнилась. "Я был у одного из коллекционеров, чтобы отобрать картины для экспозиции. Два дня после моего визита он позвонил мне и сказал: "Я же забыл показать вам картину в гостевом туалете". Это анекдотичная история вызвала бурное оживление среди журналистов, пришедших на предпоказ. Картина, по словам директора музея, была небольшого формата.

Герхард Рихтер - непревзойденный любитель порядка

Выставка в Дюссельдорфе - не ретроспектива, подчеркивают ее организаторы, хотя и выстроена в хронологическом порядке. Но, пожалуй, именно эта экспозиция позволяет узнать известнейшего немецкого художника немного ближе. Ведь сам Герхард Рихтер предпочитает хранить молчание о своей частной жизни. А на выставке можно увидеть и изображение его овчарки, и фотографии из отпуска, которые художник потом превратил в картины, нанеся краски поверх снимков, и портрет сына Морица, который родился в 1995 году.

Картина Герхарда Рихтера "Мориц" (масло, холст) на самом деле является последним произведением художника. Написал он ее в 2000 году, но дорабатывал дважды, посдедний раз - в 2019-м Фото: Gerhard Richter

Зал за залом посетитель открывает для себя такого знакомого, но в то же время неизвестного Герхарда Рихтера - талантливого художника и непревзойденного систематизатора. Как отметил куратор выставки, случаи подделок произведений Герхарда Рихтера ему неизвестны, более того - они практически невозможны. "Сам художник тщательно задокументировал свои произведения, он с самого начала фотографировал работы и вел подробный учет", - объяснил Маркус Хайнцельман. Неучтенных в каталогах картин Рихтера нет, но, как показывает выставка в Дюссельдорфе, есть еще неувиденные сокровища.

В интервью DW, куратор Хайнцельман подчеркнул, что Дюссельдорф и Рейнский регион с стали для художника новой родиной: здесь он учился, нашел своих друзей, и здесь он продолжает жить до сих пор. Без Рейнского региона невозможно представить себе Герхарда Рихтера.

В чем секрет успеха художника Герхарда Рихтера?

Его феноменальный успех куратор выставки объясняет страстью к искусству: "Его нельзя назвать менеджером. Его успех основывается на разных компонентах. Это и мотивы, которые он выбирает. Они близки многим. Мы и сейчас уже получили много положительных откликов от сотрудников музея, которые восхищены выставкой. Герхард Рихтер как-то сам сказал, что его произведения нравятся многим. Они обращаются к нашему опыту. Многие любят фотографировать. А художник превращает эти фотографии в картины. Или эти мазки. Мы ведь все любили в детстве рисовать пальцами. А пространство для фантазий в абстрактных картинах?! Это дает публике ощущение близости. И это гарантирует ему успех. Ну и, конечно, его роль в истории искусства - в период, когда живопись переживала большой кризис. Рихтер своим стилем и мышлением вытягивал искусство на протяжении довольно длительного и застойного периода. И такого многогранного художника как Герхард Рихтер просто больше не существует!"

Эта картина 1983 года отражает любовь художника к абстрактному Фото: Gerhard Richter

На выставке представлены и последние картины, которые нарисовал художник: абстрактные произведения 2017 года под номером "950". Чем он занимается сейчас? "У него все хорошо, - говорит куратор выставки. - Ему исполнилось 92 года. Он не принимает активного участия в открытии выставок, но он что-то готовит, о чем я пока не могу говорить. Однако в целом его творчество можно считать завершенным. После того, как он перестал использовать ракель (пластину, с помощью которой художник распределяет слой краски по не до конца высохшему ранее нанесенному), он больше не рисует". Отвечая на вопрос DW о том, не скучает ли Герхард Рихтер по творчеству, куратор выставки знаком дал понять, что на эту тему говорить не может.

Для тех, кому Герхарда Рихтера всегда мало

Прячась от дождя, корреспондентка DW, выйдя из Дворца искусств, увидела ярко-синие таблички "Еще больше Герхарда Рихтера?". Следуя указателю, было довольно легко найти еще одно сокровище, "спрятанное" в фойе страховой компании ERGO.

На входе в фойе страховой компани ERGO, где можно увидеть монументальные произведения Герхарда Рихтера Фото: Marina Borisowa/DW

Это монументальные творения Герхарда Рихтера - полотна высотой в шесть метров и шириной в четыре "Виктория I" и "Виктория II". Предшественник ERGO в этом здании, страховая компания VICTORIA, в 1986 году выписала тендер на художественное оформление помещений. Его выиграл Герхард Рихтер, занимавший на тот момент должность профессора в дюссельдорфской Академии искусств.