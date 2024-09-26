Герхард Рихтер научил политиков смотреть правде в глаза

Самый известный немецкий художник современности сделал неожиданный подарок немецким политикам. Еще на открытии выставки "Герхард Рихтер. Тайные сокровища" в дюссельдорфском Дворце искусств (Kunstpalast) в начале сентября куратор выставки и эксперт творчества Герхарда Рихтера(Gerhard Richter), профессор Рурского университета Бохума Маркус Хайнцельман (Markus Heinzelmann) рассказал DW, что художник что-то готовит, о чем он пока говорить не может. И вот в среду, 25 сентября, стало известно, что Герхард Рихтер передал свое творение в длительное пользование земельному парламенту столицы федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия.

Фонд искусств имени Герхарда Рихтера передал в длительное пользование ландтагу произведение под названием "Отражение". Широкая публика сможет увидеть его в пятницу, 27 сентября, посетив здание парламента в Дюссельдорфе. Экспонат будет расположен в фойе, недалеко от главного входа в зал пленарных заседаний. 92-летний художник, известный своей любовью к абстракции, за свою долгую карьеру прибегал к разным жанрам и материалам. Зеркала - это высшая точка абстракции в творчестве художника.

Зеркала как верх абстракции в творчестве Герхарда Рихтера

Среди его творений - не только картины. Рихтер начал использовать стекло в своей работе в 1967 году, самая известная серия его работ из этого материала была создана в 1981 году, всего в Œuvre самого успешного немецкого художника таких работ, как "зеркало" в парламенте, - шесть. Их можно увидеть в Художественной галерее в Дюссельдорфе, в Городской галерее в доме Ленбаха в Мюнхене.

"Работы Герхарда Рихтера - на стыке искусства, философии и политики. Его работа - одно из самых важных произведений, которые мы показываем в этом парламенте. Я приглашаю граждан посетить наше здание в Ночь парламента, чтобы увидеть это произведение искусства", - обратился на странице ландтага его президент Андре Купер (André Kuper).

Появлению произведения Герхарда Рихтера в фойе парламента рад и Томас Штернберг (Thomas Sternberg), президент Фонда искусств Северного Рейна - Вестфалии: "Его работы со стеклянными блоками и зеркалами являются одними из самых загадочных. Они обращаются к зрителю и их способности видеть. В дальнейшем, когда кто-то будет входить в зал пленарных заседаний, он столкнется с вопросом к самому себе, увидев свое отражение в зеркале. Эта спокойная работа обращается к таким темам, как демократия и ответственность, и приглашает вас сделать паузу".

В фойе земельного парламента в Дюссельдорфе рядом с творением Герхарда Рихтера висят также работы других известных мастеров - мастера инсталляций Гюнтера Юккера (Günther Uecker) и представителя абстрактного экспрессионизма Ханна Трира (Hann Trier).