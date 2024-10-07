Герхард Рихтер - самый важный художник в мире

"Компас искусства", рейтинг самых востребованных современных художников мира, снова возглавил Герхард Рихтер. Немецкий художник лидирует в списке уже 21 год! В пятерку входят Георг Базелиц и Розмари Трокель.

Немецкий художник Герхард Рихтер (Gerhard Richter) по-прежнему остается лидером ежегодного рейтинга самых востребованных современных художников мира "Компас искусства" (Kunstkompass), который ежегодно составляется и публикуется в политико-экономическом журнале Capital. Живущий и работающий в Кельне художник удерживает эту позицию уже 21 год! Следующие места также остались без изменений: на втором - американский художник Брюс Науман, за ним следуют немцы Георг Базелиц (Georg Baselitz) и Розмари Трокель (Rosemarie Trockel). Рейтинг "Компас искусства" составляется в Германии с 1970 года и считается индикатором значимости художника в мире искусства.

Небольшие изменения в рейтинге

Изменения коснулись пятого места. На него поднялся британский скульптор Тони Крэгг, проживающий в немецком городе Вуппертале, опередив американскую художницу и фотографа Синди Шерман. Далее следуют датско-исландский художник-инсталлятор, живущий в Берлине, Олафур Элиассон, немецкий художник и скульптор Ансельм Кифер (Anselm Kiefer), многократный участник всемирной выставки современного искусства documenta Уильям Кентридж из Южной Африки и немецкий художник-минималист Ими Кнёбель (Imi Knoebel).

Самые перспективные новые имена

Список "Звезды завтрашнего дня" - художников, не входящих "Топ-100", но у которых в этом году был наибольший прирост баллов, возглавляет британский режиссер, сценарист и художник-инсталлятор Исаак Жюльен, шесть лет преподававший в Государственном университете дизайна в немецком Карлсруэ. За ним следует канадско-французская художница Капвани Киванга. Она работает в самых разных жанрах: от фотографии и видео до скульптуры, инсталляции и перформанса, и многие ее работы посвящены иммиграции и деконструкции геополитических событий, чаще всего связанных с колонизацией Африки. На третей позиции - 95-летняя японская художница, писательница и поэтесса Яёи Кусама. В ее творчестве присутствуют черты феминизма, минимализма, сюрреализма, поп-арта, ар-брюта и абстрактного экспрессионизма. Яёи Кусама является одной из самых дорогих и коммерчески успешных художниц в мире и привлекает своей экстравагантностью и особым видением мира.

В целом в номинации "Звезды завтрашнего дня" представлено гораздо больше художников из Африки, Южной Америки, Азии и Австралии, чем среди тех, кто вошел в сотню лучших. "Искусство расширилось за счет стран происхождения художников; оно стало более красочным, более экспериментальным и в некоторых случаях более актуальным", - прокомментировала в разговоре с немецким агентством dpa живущая в Кельне журналистка Линде Рор-Бонгард (Linde Rohr-Bongard), которая вот уже несколько десятилетий отвечает за создание рейтинга "Компаса искусства". Он включает в себя 100 самых важных современных художников мира и обновляется ежегодно. Список публикуется каждую осень в журнале Capital.

Самые значимые художники, которых уже нет с нами

Специальный рейтинг самых значимых в мире, но уже скончавшихся художников, который был введен с 1987 года под названием "Олимп", открывают Йозеф Бойс (1921-1986 гг), Энди Уорхол (1928-1987 гг), немецкий художник Зигмар Польке (Sigmar Polke) (1941-2010 гг) и франко-американская скульптор Луиза Буржуа (1911-2010 гг).

Цель и критерии рейтинга

Инициатором рейтинга самых значимых художников мира стал в 1970 году немецкий арт-критик и экономический обозреватель Вилли Бонгард (Willi Bongard). Идея основана на том, что качество произведения искусства не поддается измерению, однако можно оценить резонанс, который оно вызывает. Последнее и стало главным критерием отбора лидеров.

Баллы присуждаются художникам за проведение персональных выставок в 300 избранных музеях и выставочных залах, за покупку их работ художественными галереями, за участие в известных международных выставках, например, в Венецианской биеннале, за публикацию обзоров творчества кандидата в специализированных журналах, за получение важных премий, а также за организацию художником инсталляций своих произведений искусства в общественных местах.

При этом коммерческие показатели, такие как цены на работы и объем продаж, а также субъективные оценки относительно интеллектуальных требований или эстетики, не учитываются. И поскольку баллы начисляются кандидату за весь его творческий период в целом, то сдвинуть с пьедестала лидеров арт-рынка, таких, как 92-летний Герхард Рихтер, который создает, выставляется и обсуждается на международном уровне вот уже 60 лет, не представляется возможным.